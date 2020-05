10 Consejos para prevenir resfriados

A medida que bajan las temperaturas, crece el temor de resfriarse…Miedo que se acrecienta por el contexto de emergencia sanitaria. La médico otorrinolaringólogo Anneliesse Sabath explica que los cuadros respiratorios virales (tanto los causados por los virus del resfriado común como los de los virus de la influenza) tienden a incrementarse debido a alteraciones alérgicas respiratorias preexistentes, las cuales se desencadenan por los cambios bruscos de temperatura y que, en cierta forma, dejan la vía respiratoria más susceptible a la acción de estos virus y la prevalencia estacional de éstos.

Sabath destaca que las bajas temperaturas en la nariz debilitan el sistema inmune, el cual no responde con la misma eficacia ante la infección del virus que provoca el resfriado. Añade además que el aire frío y seco del invierno permite que ambos virus sobrevivan durante más tiempo y dificulta que la mucosidad de las fosas nasales los limpie.

El doctor Javier Sánchez coincide con ello y señala a la agencia internacional de noticias EFE que, con el frío, pasamos más tiempo en espacios cerrados, lo que indirectamente favorece el contagio.

DECÁLOGO DE PREVENCIÓN

1 EVITA LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA.

Sabath sugiere no salir sin un abrigo adecuado de un ambiente caliente a otro frío, salir temprano o dormir con el pelo mojado. Sánchez reitera que estos virus prefieren las bajas temperaturas y la humedad, por lo que recomienda evitar estos ambientes.

2 LÁVATE LAS MANOS CON FRECUENCIA.

Sabath señala que los rinovirus y el virus de la influenza se contagian sobre todo por contacto interpersonal. Sánchez recomienda lavarse las manos con agua y jabón (durante al menos 15 segundos), poniendo especial atención a la zona entre los dedos y debajo de las uñas. También sugiere limpiar las superficies de la casa con productos antibacterianos.

3 DESCANSA LO MÁXIMO POSIBLE.

“Dormir las horas necesarias permite que el organismo recupere fuerzas, especialmente si se presenta fiebre”, asevera Sánchez.

4 TRATA LOS CUADROS DE ALERGIA RESPIRATORIA CRÓNICA.

La experta asevera que esto disminuye la inflamación de la vía respiratoria.

5 TEN UNA ALIMENTACIÓN BALANCEADA.

Sabath resalta que un estilo de vida sano fortalece el sistema inmune. “Las frutas y verduras son fuente de vitaminas y minerales que ayudan a desarrollar defensas. Potenciarlas en tu alimentación te ayudará a recuperarte más rápido”, sugiere Sánchez.

6 BEBE MUCHOS LÍQUIDOS.

Sánchez especifica que estos ayudan a eliminar la mucosidad, previenen la deshidratación y alivian el dolor de garganta. Por lo que aconseja tomar agua, zumos y sopas no demasiado calientes. Por el contrario, indica que deben evitarse las bebidas alcohólicas.

7 DEJA DE FUMAR Y EVITA LOS AMBIENTES CON HUMO.

Sánchez advierte que el tabaco irrita todavía más la garganta y las mucosas, al igual que respirar el humo de otros fumadores.

8 SI NO EXISTEN CONTRAINDICACIONES, VACÚNATE CONTRA LA INFLUENZA.

“Las vacunas que contienen las cepas prevalentes reducen de forma eficaz la incidencia de la infección entre los vacunados. Además, es de gran ayuda en la profilaxis de la misma”, afirma Sabath.

Adiciona que la vacunación es especialmente importante en los pacientes con enfemedades cardiacas y pulmonares, en los ancianos, en los pacientes con otras enfermedades crónicas y en mujeres embarazadas, en las cuales el tercer trimestre de gestación coincida con el invierno.

“La inmunización mediante la inyeccion intramuscular es mejor realizarla durante el otoño, en los meses previos al invierno (fines de marzo, principios de abril). De modo que se alcancen títulos altos de anticuerpos durante los meses de mayor incidencia de la gripe”, aconseja.

9 CONSULTA CON UN PROFESIONAL SANITARIO Y EVITA LA AUTOMEDICACIÓN.

Sánchez insiste en que es indispensable contar con el asesoramiento del farmacéutico o del médico a la hora de recurrir a antigripales, descongestivos o analgésicos que alivien los síntomas de estas afecciones.

10 SÉ RESPONSABLE CON LOS ANTIBIÓTICOS.

“Además de que no son efectivos contra el catarro y la gripe, ya que estos están causados por virus y no por bacterias. El hecho de utilizarlos de manera incorrecta o frecuente puede provocar que tu organismo se haga resistente a ellos”, alerta Sánchez.

CUIDADOS CON NIÑOS

La médico otorrinolaringólogo Anneliesse Sabath manifiesta que los cuidados con los niños son similares a los cuidados con los adultos: se debe evitar cambios bruscos de temperatura y se debe prevenir y tratar, si fuese necesario, cuadros alérgicos respiratorios preexistentes. Además, evitar llevarlos a ambientes con multitud de personas, enseñarles el lavado de manos adecuado, ofrecerles bastantes líquidos en el transcurso del día y compensar cualquier deficiencia vitamínica que puedan presentar.

Para niños, el doctor Salinas recomienda el lavado nasal con suero fisiológico 15 minutos antes de las comidas y antes de ir a dormir, para que puedan descansar correctamente.

INVIERNO. El frío aumenta la incidencia de resfriados. ¿Por qué se dan más casos en esta temporada? ¿Cuáles son las claves para evitar esta afección?

¿DÓNDE QUEDA LA VITAMINA C?

Sabath expone que tomar vitamina C ayuda -en algún grado- en la reparación de tejidos, disminuye la fragilidad capilar y fortalece levemente el sistema inmune. Menciona que varios estudios han demostrado que tomar dosis muy altas, 8 g/día, “simplemente provocaría una reducción en la duración de las molestias”. Sin embargo, advierte que este alto consumo puede ocasionar efectos colaterales como alteraciones renales o gastritis. “Las investigaciones respecto al tema no han encontrado información que permita asegurar que la vitamina C acelera la cura de la gripe o evita que se desarrolle”, acota.