Habilidades que se necesitan en un mundo impredecible

"La principal lección (de la pandemia de Covid-19) es que nos recuerda que la vida es incierta y que si esperamos a la certidumbre, siempre llegaremos demasiado tarde", reflexiona Margaret Heffernan en una entrevista realizada por BBC Mundo.

La incertidumbre y nuestra actitud hacia ella es precisamente uno de los temas que la investigadora estadounidense ha estudiado en los últimos años. Heffernan, quien ha sido CEO de cinco compañías, es profesora de práctica en la escuela de Gestión de la Universidad de Bath (Inglaterra) y es autora de seis libros.

Aunque es muy tentador que un experto prediga lo que pasará en el futuro, Heffernan insiste en que hay que "abrazar" y aceptar la incertidumbre para desarrollar resiliencia. "No podemos esperar al plan perfecto", dice.

La doctora en Psicología Patricia Gasser señala que la búsqueda de control se constituye en una estrategia del ser humano para evitar la incertidumbre, un anhelo de seguridad que es asociado con emociones positivas, entre ellas la felicidad. “Esto no deja de ser en alguna medida una ‘fantasía’, porque la experiencia nos está enseñando que es imposible escapar de lo impredecible. Por el contrario, en lugar de evitarlo, debemos aprender a lidiar con ello”, añade la experta, quien también es directora de carrera de Psicología Organizacional en la Universidad Privada Boliviana (UPB).

¿Qué nos enseña lo impredecible? “Nos saca del modo de vivir en ‘automático’ o ‘rutinario’ que acostumbramos en tiempos estables. Nos despierta internamente hacia la realidad de que hay cosas que no podemos controlar… Nos enseña que tenemos infinitas posibilidades por delante, diferentes y nuevas oportunidades”, responde la psicóloga y conferencista Sijam Ismael.

Gasser acota que la incertidumbre y lo impredecible de las cosas deben llevarnos a cambiar el foco de nuestra mirada hacia nosotros mismos y nuestras capacidades que, independientemente de eventualidades, nos empoderan y nos ayudan a darnos cuenta de que tenemos el poder de cambiar nuestras circunstancias.

A continuación, las expertas comparten habilidades útiles y necesarias para hacer frente a lo impredecible.

IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD

Para Heffernan, quien hace un año ofreció una charla Ted sobre las habilidades humanas que necesitamos en un mundo impredecible, asegura que éstas tienen que ver con la imaginación, con la capacidad de pensar en diferentes posibles resultados de la pandemia.

“El ser humano, en situaciones difíciles, despierta y crea nuevas formas de vivir y adaptarse”, acota Ismael. Por ejemplo, menciona que el cuerpo humano actúa como un sistema integrado: cuando una parte es afectada, éste reacciona inteligentemente, encuentra nuevas formas de compensar la deficiencia y seguir funcionando bien. Así mismo, indica que el ser humano creará nuevos hábitos para poder vivir esta realidad, adaptándose al confinamiento y distanciamiento social en todos los niveles. “Todos tenemos un impulso innato: la creatividad. En tiempos difíciles, la necesidad de vivir bien y el merecer ‘estar bien’ emergen buscando novedades, nuevos caminos y nuevas formas de hacer las cosas”, resalta.

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Gasser explica que ésta se refiere a la capacidad de percibir, expresar, comprender y gestionar las emociones. “Estas habilidades van a condicionar en gran medida nuestras reacciones y formas de relacionarnos con los demás”, dice y lo señala como algo fundamental, ya que, debido a la crisis sanitaria, la cuarentena y la incertidumbre, se han elevado los niveles de ansiedad y estrés.

Recalca que la inteligencia emocional será la que nos permita gestionar ese cúmulo de emociones y tomar decisiones en circunstancias adversas. Para ello, aconseja que debemos ser capaces de reconocer lo que estamos sintiendo, analizar el porqué de estos sentimientos y qué posibilidades tenemos para cambiarlos o restructurarlos, si son dolorosos o generan algún tipo de malestar.

ACEPTAR Y REINTERPRETAR LA REALIDAD

Ismael recuerda que el “afuera” es el reflejo de cómo uno interpreta las circunstancias externas. “En momentos de incertidumbre, recordemos el papel fundamental que juega nuestra mente, ya que ella hace una interpretación de lo que está ocurriendo en ese ‘afuera’ y reaccionamos conforme esa representación mental”, agrega. Explica que, si esa interpretación mental de la realidad es desastrosa, negativa y dramática, nos desalentamos y perdemos el impulso.

Enfatiza que es importante aceptar y reinterpretar la realidad para orientarnos internamente y reconocer que sí tenemos las ganas, el impulso, la pasión y los recursos necesarios para vivir una vida plena. “Si hacemos otra representación mental de la situación, podemos tomar las cosas como oportunidades de crecimiento. En realidad, lo importante no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa”, acota.

SABER ADAPTARSE

“También necesitamos adaptarnos. Muchas personas, cuyos trabajos quizás están desapareciendo, deben pensar en qué otras cosas pueden y les gustaría hacer: ¿cómo adapto mis destrezas a este nuevo mundo?”, reflexiona Heffernan.

Ismael manifiesta que, al ser responsables de nuestro propio destino, sabemos que las circunstancias no nos definen, por lo que es imprescindible saber cómo responder a los cambios que se presentan y no dejarse llevar por ellos. Debemos adaptarnos. En lugar de asumir un lugar de víctima, sugiere visualizarnos como creadores de nuestro destino. ¿La clave? Responde que encontrar nuestros propios recursos para enfrentar las metas, incluso podemos cambiarlas o adecuarlas a la situación actual.

impredecible_4.jpg Vivir y pensar desde y para el presente es uno de los principales desafíos. Archivo

RESILIENCIA

Gasser afirma que ésta es la capacidad de superar los obstáculos satisfactoriamente y seguir adelante con nuevos objetivos. “Rehacernos y reinventarnos a partir de la adversidad. Sin la resiliencia, seríamos como un vaso roto: una suma de partes dañadas. Con ella, seremos capaces de pegar nuestros pedazos aprendiendo de la experiencia, de nuestros errores y reconstruyéndonos para seguir adelante pese a la adversidad”, subraya. Menciona que esta adversidad podría traducirse en la pérdida de algún familiar, pérdida de empleo, fracaso de proyectos personales o profesionales o problemas económicos causados por la pandemia.

“Si bien esto parece muy difícil, debemos entender que, sin importar lo que pase, tenemos, como seres humanos, la capacidad de sobreponernos y salir adelante. No será fácil; será un proceso doloroso que nos exige enfrentar nuevos retos empleando nuestra creatividad, iniciativa y, sobre todo, la decisión de salir adelante”, acota.

HUMILDAD

“Tener la humildad necesaria para reconocer y aceptar que no podemos controlar lo todo, que también nos podemos equivocar y que las cosas no salen como queremos que salgan”, dice Ismael. También señala como importante aprender a ser tolerante y paciente. “Estamos enfrentando otro ritmo y esto hay que aceptarlo”, agrega.

EMPATÍA

Gasser manifiesta que ésta es la capacidad de sentir y comprender lo que otra persona está pasando desde sus propias circunstancias. “No todos hemos vivido o estamos viviendo esta crisis de la misma manera. No todos tenemos los mismos recursos y entenderlo nos permitirá ser sensibles a los demás y sus realidades, dejando de juzgar al otro, lo que nos evitará sentimientos de frustración e ira”, asevera.

ENFOCARSE EN EL PRESENTE

Con esta habilidad, Ismael se refiere a controlar y enfocar los pensamientos en el ahora, en el presente, en el momento en que se puede hacer cambios. “Con esta habilidad, se eliminan muchos pensamientos indeseables y desintoxicas tu mente”, afirma. Sacar del pasado (recuerdos, culpas, arrepentimientos o experiencias que ya no se podrán cambiar) o del futuro (pensamientos anticipados que generan preocupaciones y ansiedad por lo que ocurrirá), detalla.

COLABORACIÓN

Heffernan destaca que son imprescindibles las habilidades para colaborar: “¿Cómo puedo trabajar con otras personas para ayudarlas y ayudarme?”, indica

Explica que uno de los aspectos cruciales en momentos como los que vivimos es que la gente pueda apreciar que, aunque obviamente hay empleos y compañías que son más seguros que otros, éste es un momento en el que realmente nos tenemos que ayudar entre nosotros.

“Las personas que perdieron sus trabajos o están por perderlos necesitan ayuda y nosotros necesitamos ayudarlos, si podemos, porque a la larga todo el país, todo el mundo, sólo mejorará en la medida en que todos mejoremos”, resalta.

¿HEMOS PERDIDO LA FE EN NUESTRAS CAPACIDADES?

La psicóloga Sijam Ismael manifiesta que el ser humano no ha perdido la fe en sus propias habilidades, sino que la vida se le ha facilitado en gran forma por la tecnología. Ha “olvidado” que tiene una capacidad infinita para crear, para reinventarse y buscar nuevas formas para responder a los desafíos que se presentan en esta época.

“Pienso que se nos ha dicho que esperemos que la respuesta a todo está en la tecnología… lo que estamos aprendiendo ahora mismo es que no es así. La tecnología no predijo esta pandemia y no puede, porque las pandemias son intrínsecamente impredecibles”, asegura la investigadora Margaret Heffernan a BBC Mundo.

La autora de seis libros añade que la tecnología no puede ayudarnos con nuestros sentimientos. “Sólo acercándote a otros seres humanos te ayudará”, comenta. Enfatiza además que, mientras más dependemos de ella para saber y conocer todo, menos creativos y habilidosos nos volvemos.

La doctora en Psicología Patricia Gasser destaca que la tecnología en sí misma no es negativa; los problemas se pueden generar por el mal uso que se da a la misma, afectando principalmente los hábitos de relacionamiento, pasando del contacto personal a las relaciones virtuales. Aclara que, por supuesto, esto no sólo es producto de la tecnología, sino también de características biopsicosociales particulares de las personas.

“Es importante modificar los hábitos de uso de la tecnología y humanizar nuevamente las relaciones. Trabajando la falta de confianza desde los ámbitos familiares (con apoyo, soporte y seguimiento) hasta ámbitos terapéuticos, que ayuden a las personas a desarrollar seguridad en sí mismas y potenciar las habilidades sociales”, dice. Añade que, básicamente, el ser humano requiere tener desarrollado el autoconcepto, autoimagen, autoestima, automotivación y autoeficacia para poder sentirse funcional y alcanzar un estado de bienestar psicoemocional.