Grandes protagonistas de 2021

Con el deseo de que la vacuna contra la Covid-19 llegue a todos los rincones del planeta y sea efectiva, el nuevo año viene cargado de protagonistas, unos que llegan con fuerza, como Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos, y otros que se marchan tras una larga etapa, en el caso de Angela Merkel, al frente del Gobierno alemán…

JOE BIDEN

El indiscutible protagonista del nuevo año, elegido presidente número 46 de la historia de los Estados Unidos, tomará posesión de su nuevo cargo el próximo 20 de enero, sucediendo al republicano Donald Trump, inquilino de la Casa Blanca durante los últimos cuatro años.

Exvicepresidente bajo el mandato de Barack Obama (2009-2017), Biden, de 78 años, será el presidente de mayor edad de la historia de Estados Unidos, en uno de los momentos más complicados del país de las barras y estrellas, afectado por una grave crisis sanitaria, económica y política.

A su lado, Biden contará con Kamala Harris, la primera mujer y la primera persona afroamericana que ocupará el puesto de vicepresidente de los Estados Unidos.

ANGELA MERKEL

2021 será el año de la despedida política de Angela Merkel, la canciller alemana de los últimos dieciséis, una de las mujeres que más huella ha dejado en la escena política internacional. Merkel también deja la presidencia de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), cuyo sucesor será elegido en un congreso virtual entre el 15 y 16 de enero, y será proclamado candidato a las elecciones generales del 26 de septiembre.

Entre los posibles sucesores aparecen tres aspirantes oficiales: Armin Laschet, Friedrich Merz y Norbert Röttgen, otros esperados protagonistas de 2021.

ADELE

El esperado cuarto disco de la cantante británica verá la luz, por fin, en 2021 después de varios retrasos provocados por la pandemia. Adele lleva desde 2015 sin grabar un disco, el tercero y último fue el aclamado “25”, siguiendo su costumbre de llamar a cada álbum por la edad que tiene en su lanzamiento. Su primer álbum se tituló “19”, en 2008, dos años después presentó “21” y se espera que para su cuarto trabajo continúe con esta tendencia y lo titule “30”, recordando sus 32 años.

FRANCES MCDORMAND

Candidata número uno al próximo Óscar a la mejor actriz, si seguimos las indicaciones de la crítica que ha visto “Nomadland”, película que ha triunfado en los premios de la Sociedad de Críticos de Cine de Boston (BSFC) y de la Asociación de Críticos de Cine de Chicago (CFCA), donde McDormand recibió el galardón a la mejor actuación.

Frances McDormand, de 63 años, se presenta a la gala de los Óscar, que este año se celebra el 23 de abril, como favorita indiscutible tras su protagonismo en esta película dirigida por la china Chloé Zhao, que cuenta la historia de una mujer que vive una aventura en una autocaravana después de haber perdido su trabajo y a su marido.

LOS DUEÑOS DE LAS VACUNAS

La mejor noticia para el 2021 es que las vacunas acaben con la Covid-19, por lo que las miradas están puestas en las farmacéuticas que las fabrican y, personalmente, en sus responsables. En este año se hablará y mucho de Albert Bourla, consejero delegado de Pfizer; de Stephen Hoge, presidente de Moderna y Pascal Soriot, director ejecutivo de AstraZeneca, entre otros dirigentes de las farmacéuticas que trabajan en las vacunas contra la Covid-19.

SERENA WILLIAMS

La tenista estadounidense tiene varias razones para pensar que 2021 será un gran año. Serena ha confirmado su presencia en el Abierto de Australia con el objetivo de igualar los 24 Grand Slam que mantiene la australiana Margaret Court y, si es posible, superarlos en Roland Garros, Wimbledon o el Abierto de Estados Unidos. Celebrar su cumpleaños cuarenta, el próximo 26 de septiembre, como la mejor tenista de todos los tiempos sería su mejor regalo.

LA DECISION DE MESSI

2020 no ha sido el mejor año en la vida de Leo Messi, salpicado por su declarado deseo de dejar el F.C. Barcelona y su decisión final de quedarse. Ahora, a partir del 1 de enero, el crack argentino puede disipar su futuro, si quedarse en el equipo al que llegó con 13 años y donde ha ganado 34 títulos y ha marcado 644 goles, o hacer las maletas después de más de media vida como azulgrana. El futuro de Messi, junto a su participación en la Copa América de fútbol que comienza el 11 de junio, será uno de los temas principales de 2021.

ANA DE ARMAS

Si la actriz hispano-cubana hubiera soñado un año ideal no se lo hubiera imaginado como el que se le presenta en 2021. Ana de Armas estrenará la película de James Bond "No Time to Die", dará vida a Marilyn Monroe en “Blonde” y coincidirá con su actual pareja Ben Affleck en "Deep Water". Por si fuera poco, comenzará el rodaje de “The Gray Man”, la película más cara de la plataforma Netflix.

THOMAS BACH

En el año de los Juegos Olímpicos de Tokio el protagonismo alcanza a los más de 11.000 deportistas que participarán en la cita japonesa, y en especial, al presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el alemán Thomas Bach, responsable de que las condiciones para la celebración de los Juegos sean las mejores y la pandemia del coronavirus no sea un problema cuando se encienda la antorcha olímpica el 23 de julio. Antes, Thomas Bach deberá ser reelegido como presidente del COI en una votación prevista para marzo y para la que no tiene rival el alemán.