¿Ingresamos en la era de la biopolítica?

Una de las teorías que parece haber disparado la coyuntura Covid-19 habla de un singular cambio en la política mundial. En ese marco, al margen de las connotaciones que se debaten sobre el gobierno de Jeanine Áñez, este tendría una característica primicial en la historia boliviana: sería el primero que se ejerció con características biopolíticas. Los azares del destino se lo impusieron así.

¿Qué se entiende por biopolítica? La definición inicial la dio el reconocido filósofo Michel Foucault hace más de cuatro décadas. “Es el conjunto de mecanismos por medio de los cuales aquello que, en la especie humana, constituyen sus rasgos biológicos fundamentales pasan a ser parte de una estrategia política en la sociedad occidental -definía Foucault-. (…) Estrategia política es estrategia de poder porque el poder son procedimientos que establecen unas determinadas relaciones” (Curso de seguridad, territorio y población).

Bajo esta óptica, en el nuevo sacudón planetario, la sirena de alarma no provino del Consejo de Seguridad de la ONU ni de las bolsas de valores. La voz cantante del ritmo global resultó la Organización Mundial de la Salud (OMS) que lanzó su alerta el 11 de marzo de 2020. Anunció que los “terroristas” esta vez medían apenas 1,2 millonésimas partes de un metro, es decir, eran casi mil veces más pequeños que un milímetro. Explicó que atacaban directamente los cuerpos humanos, se multiplicaban, pasaban de uno a otro y traían un riesgo mortal.

biopolitichinapekdegn.jpg Inusual. Beijing, la capital china, dejó de ser un hormiguero humano durante las cuarentenas Agencias

El caso boliviano

De pronto, los gobiernos del globo terráqueo se vieron forzados a tener como eje de sus políticas el estado de salud de sus poblaciones. La biopolítica rumbo a su quinta esencia, si nos basamos en sus teóricos. Una gran sorpresa para un gobierno boliviano que había asumido tortuosamente el poder apenas en noviembre. “Era un gobierno de transición, para breves cuatro meses, que tenía básicamente un objetivo político electoral y responsabilidades económico administrativas –explica Enrique Mendoza–. Pero, fue como si lo sorprendiese una guerra justo en ese momento, y tenía que responder a esa guerra”.

Mendoza, salubrista con un posgrado en bioética, añade: “Fue el momento en que el poder era responsable directo de cuidar la vida de la población que estaba en riesgo. La razón sanitaria justificaba la suspensión de varios derechos, la paralización de la economía y la postergación de las elecciones. Lanzó un ‘paquete de medidas de bioseguridad’. Seguramente eso alentó a algunos asesores a idear una candidatura salvadora con su correspondiente escenificación: militares, policías y médicos combatían el mal, la pandemia, la amenaza a la vida, liderados por una mujer”.

Pero las dimensiones del reto resultaron mucho mayores de lo que se presumieron. La cuarentena anunciada para 14 días iniciales debió prolongarse por más de cuatro meses y sin final feliz. La administración de fármacos, equipos, personal sanitario y fondos desataron contradicciones, errores y corrupción. El enemigo invisible a ser derrotado resultó mucho más fiero de lo previsto. Le cobró factura al régimen que, al parecer, quiso aprovechar su aparición biopolíticamente.

¿Biorrepresión?

Claro, el empellón hacia la biopolítica tuvo sus matices en el entorno del país y más allá. “Si en otros tiempos se vigilaba que no pasen ideas terroristas, que no pasen elementos subversivos, hoy se vigila que no pasen cuerpos que contengan la Covid-19 –relaciona Mendoza–. Y así como esos controles podían ser respetuosos de la dignidad, los derechos y libertades humanas o terriblemente tiránicos puede pasar o pasa lo mismo. Hay lugares donde se imponen medidas por la fuerza, a bastonazos o sostenidamente. Es el caso argentino, con sus 13 meses de cuarentena nacional y sus campos de confinamiento en Formosa que desataron una convulsión social”.

En mayor o menor medida, el fenómeno se ha repetido en países como España e Italia. Se lanzaron largas o recurrentes cuarentenas. Se impusieron sanciones y multas contra quienes no acaten las medidas sanitarias. Emergieron grupos civiles de control apoyados en dispositivos tecnológicos de vigilancia. Y frente al Estado sanitario-policial también surgieron críticos.

“El gobierno combina los dispositivos de seguridad con las medidas disciplinarias y el poder pastoral –ha señalado el filósofo español Luis Roca Jusmet en un artículo titulado: “Biopolítica y pandemia”–. El planteamiento básico es el del estudio, las estadísticas, los cálculos de riesgos y, por supuesto, la búsqueda de una vacuna. Pero, de manera insólita, se introducen medidas disciplinarias: se sanciona (según un margen que permite una cierta arbitrariedad a la Policía) a quien no cumple la ley, que es una ley aplicada no a poblaciones, sino a cada cuerpo individual que circula por el espacio urbano. Esto no aumenta el control social, como se ha dicho, sino las medidas disciplinarias de restricción de las libertades individuales”.

Aún más crítico es el psicoanalista y catedrático de la Universidad de Buenos Aires Jorge Eduardo Catelli: “Los cuerpos vuelven a ser, cada vez en un mayor primer plano, bastiones sitiados del biopoder y renovados objetos de la biopolítica, siendo nuestras casas –para quienes alguna tienen– las nuevas celdas del panóptico. La convocatoria masiva desde el poder en su biocontrol es eficaz en el desarme de la colectivización, la instalación de la sospecha respecto del otro, la estimulación de la denuncia y la vigilancia cada vez más aguda de las poblaciones. Ahora a condición del terror difundido por los medios masivos de comunicación, asociados con la singularidad del morbo de cada quien y bajo la aparentemente saludable convocatoria al encierro y al llamado ‘home office’”.

biopoliticamloy_fernndez.jpg Desalineados. Pese a la afinidad política entre los presidentes de México y Argentina, López Obrador fue menos estricto que Alberto Fernández en la pandemia. Agencias

Políticos realineados

La crisis hasta ha polarizado al mundo en medio de sugestivas coincidencias y discrepancias. Quienes se alinearon a favor de las medidas sanitarias, quienes las rechazaron y quienes advirtieron que detrás de ellas hay un gran complot. En la jerga de los debates de las redes sociales unos a otros se cargaron términos como “covidianos”, “negacionistas” y “conspiranoicos”. Los términos de las discusiones combinaron y combinan explicaciones científicas asentadas en la virología, consecuencias económicas y razones políticas. Las polémicas llegaron a altos niveles y eventualmente alinearon en un mismo frente, por ejemplo, a Jair Bolsonaro, Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador y Evo Morales. En la otra orilla, bien pudieron aparecer Pedro Sánchez, Joe Biden y Xi Ji Ping.

¿Hemos ingresado en el tiempo de la biopolítica? “No estoy seguro, pues sigue existiendo la geopolítica internacional e interna a los Estados nacionales. Sigue existiendo la geoeconomía internacional y nacional, también sigue existiendo la comunicación global y nacional –explica el sociólogo Carlos Laruta–. Es decir, no hay un cambio de era en la política. Coincido más con la idea de que la biopolítica que tenía un rol menor, ha pasado a ocupar un puesto relevante por la pandemia, que ha transversalizado todos los otros aspectos. Es decir, por la pandemia, todas las otras formas de política global han sido permeadas de un modo mayor o menor por la biopolítica, entendida ésta como la forma específica de gobierno –mundial y nacional– que aspira a la gestión de los procesos biológicos de la población”.

Hay voces más críticas, por ejemplo, la del también sociólogo Mauricio Sánchez. “La biopolítica se basa en una idea muy occidental de un control de los cuerpos muy planificado y dirigido de manera casi conspirativa liderada por una especie de cenáculo –señala Sánchez–. (…) Eso de que hay un control basado en lo que dicta la OMS no tiene sentido. Es al revés, a los políticos hay que exigirles que cumplan su rol de cuidar lo más importante: la salud de la población y luego la economía. Deben escuchar la voz de la ciencia. Lo que pasa en el mundo es un fanatismo, cada vez más grande, que impulsan los políticos populistas, de izquierda o derecha, que sacan réditos de estas posturas”.

Probablemente, el debate en torno a la vigencia o ausencia de la biopolítica no se cierre muy pronto. De hecho, tras las pulseadas que se desataron por las cuarentenas y el uso de los barbijos, llega el tiempo de la vacunación y el retorno a las interacciones globales. Y ahí vuelven a abrirse decisiones que deberán asumir y acatar gobiernos y ciudadanos. Las medidas sanitarias prometen tal vigencia que el conocido asesor presidencial en salud estadounidense Antony Fauci dijo en mayo de 2020: “No creo que debamos a volver a darnos la mano nunca más”.

“Visas, pasaportes, derechos de admisión y otro tipo de estos canales están empezando a ser condicionados a vacunas y test –añade Mendoza–. ¿No es acaso una paulatina forma del control del planeta a partir de valores que se definen, para bien o para mal, desde una óptica biopolítica? El problema será lo confiables que quienes la detenten sean. Así como hay políticos terribles, y muchos, no necesariamente hay angelitos detrás de la ciencia”.