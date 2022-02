Así fue la invasión

//Texto: Juan José Toro Montoya (*)//

//Periódicos: José Eduardo Pradel Barrientos (**)//

//Fotos: Museo de Antofagasta//

//Gráfico: SIHP//

“El 14 de febrero es una fecha que ha de escribirse en la historia de los pueblos, confiado i generoso el uno, desleal y cobarde el otro”, con esas palabras comienza Miguel Eguívar su relato de lo que fue la invasión del Litoral boliviano en 1879. Se trata del relato de una persona que fue testigo de los hechos, y que se publicó en El Comercio, de La Paz, el 3 de marzo de ese año, así que merece estudio aparte.

El periódico fue hallado por José Eduardo Pradel Barrientos y enviado al autor de estas líneas. Uno de los muchos detalles a tomar en cuenta es que El Comercio de 1879 no se parece, en su tipografía y diagramación, al que es presentado como “edición especial” de aquel año, relatando detalles de la invasión, lo que refuerza la teoría de que esa pieza, bastante difundida, sería una falsificación.

Por ello, con el fin de no seguir añadiendo especulaciones a la fecha histórica del 14 de febrero de 1879, lo que haremos en esta ocasión será transcribir documentos oficiales que reflejan la visión de ambos lados, el chileno y el boliviano. Al revisarlos, el lector se dará cuenta de que una versión es diferente a la otra: para los chilenos, la ocupación de Antofagasta fue pacífica, sin bajas, mientras que el relato de los bolivianos no habla de combates, pero sí de crímenes, especialmente el del sargento Antequera, reportado por el cónsul Manuel Granier en una de sus cartas. Este asesinato también es referido por Eguívar, quien le da nombre completo al fallecido: Benjamín Antequera.

Los relatos difieren hasta en el número de tropas. Los partes de los chilenos son contradictorios, pues los militares dicen que la ocupación fue con 200 hombres mientras que el corresponsal de La Patria habla de 300. Los reportes bolivianos señalan que el cuerpo de ocupación fue de 800 hombres.

Los documentos que van a continuación fueron extraídos de la recopilación que Pascual Ahumada publicó en 1884. Se conserva la ortografía original en la que la disyuntiva “y” casi no existe, pues en su lugar está la “i”.

VERSIÓN CHILENA

Comandancia en Jefe de las fuerzas de operaciones sobre el litoral boliviano

Antofagasta, Febrero 14 de 1870.

Señor Ministro:

A las seis de la mañana de hoi fondeamos en esta bahía con el blindado Almirante Cochrane. Acto continuo pasé al señor Prefecto de este litoral, don Severino Zapata, una nota en la que le hacia presente que en virtud de considerar roto el tratado de 6 de Agosto de 1874 por parte de Bolivia, tenia órden de mi Gobierno de tomar posesion de los territorios comprendidos en el grado 23, esta operacion estaba dispuesto u practicar en el acto.

A las ocho i media de la mañana ordené el desembarco de 100 hombres del batallon de Marina, al mando del sarjento mayor don José Ramon Vidaurre, i 100 artilleros a las órdenes del capitan don Exequiel Fuentes, mandado el todo por el que suscribe i sus ayudantes don Javier Molina i capitan don José Manuel Borgoño L.

Posesionado de la ciudad, recibi contestacion a mi nota dirijida al señor Zapata, en la cual protestaba a nombre de su Gobierno por la ocupacion de este territorio. Despues de varias comunicaciones con este señor, pedi entregara las armas en el cuartel del señor Vidaurre, pudiendo contar con todas las garantías necesarias compatibles con Ias circunstancias.

Llenado mi objeto, procedí a promulgar un bando, dando a reconocer como Gobernador de este departamento de Caracoles al señor don Nicanor Zenteno. Instalado este señor en su puesto, al nombramiento de las demas autoridades administrativas, a fin de dejar establecido el órden gubernativo conforme a nuestras instituciones.

Para dar unidad al mando del señor Zenteno, hice marchar a Caracoles i Salar del Cármen al capitan don Francisco Carvallo, con 70 individuos de tropa, por ser el Iugar de mas peligro en caso de un ataque por parte de Bolivia. La corbeta O’Higgins zarpará mañana para Mejillones i el Blanco Encalada para Tocopilla i Cobija, a fin de dar proteccion a nuestros compatriotas i vijilar el litoral.

Tengo el gusto de comunicar a V. S. que todas estas operaciones se han verificado sin accidente alguno desgraciado, mostrándose los chilenos aquí residentes con la mayor cordura i moderacion para con los bolivianos. Mañana procederé a la organizacion de la Guardia Nacional en esta ciudad i Caracoles, ocupando en ello parte del armamento que se embarcó a bordo de la O’Higgins. Al capitan de corbeta don Javier Molina lo le nombrado Gobernador marítimo, con jurisdiccion a los grados 23 i 24, comprendidos entre Mejillones i el puerto de Blanco Encalada, i capitan de puerto i jefe del Resguardo de Antofagasta. Lo espuesto es lo que por ahora tengo el honor de comunicar a V. S. para su conocimiento. Dios guarde a V. S. —E. SOTOMAYOR. —Conforme Moises Vargas, oficial mayor. —Al señor Ministro de Guerra i Marina.

VERSIÓN BOLIVIANA

Consulado jeneral de la república de Bolivia en Tacna

Febrero 19 de 1879. Al señor Ministro de Relaciones Esteriores-La Paz. Señor Ministro:

Debiendo llegar hoi el vapor del Sur al puerto de Arica, me constitui alli, a fin de obtener detalles sobre los sucesos de nuestro litoral, los que me apresuro a trasmitir a ese Ministerio. El 14 de Febrero corriente ha tenido Iugar el más inaudito suceso en el litoral boliviano. Aunque sin las fuerzas suficientes para hacer una relacion que corresponda a la magnitud i trascendencia del crimen perpetrado por el Gobierno de Chile, procurare, al menos, hacer un bosquejo informe de ese acontecimiento, que ha sido i será el baldon i la ignominia del Gabinete de Chile.

En ese dia aciago i de eterna memoria para los fastos de toda la América, se ha presentado la escuadra de Chile en las aguas de nuestro puerto de Antofagasta con una fuerza mas o menos de 800 hombres i sin prèvia declaratoria de guerra ni forma alguna, el jefe de esa espedicion filibustera ha intimado al señor Prefecto del departamento litoral la entrega de la plaza de Antofagasta, haciendo saber que a nombre de su Gobierno iba a tomar posesion del litoral boliviano hasta el grado 23, por hallarse roto el tratado de 1874. Antes de que se contestara semejante intimacion i con una alevosia inaudita, desembarcaron, acto continuo, 250 hombres armados i tomaron posesion del puerto, en medio de la algazara i gritería de la muchedumbre chilena; en seguida, esta plebe, acompañada de algunos soldados, izó el estandarte chileno en todos los edificios públicos, lanzando gritos de amenaza i muerte contra todos los bolivianos. A este acto de piratería, se agrega el mas horren do ultraje que puede inferirse a una nación: en presencia del señor Prefecto del departamento i habiéndose invadido de antemano el local de la prefectura, se arrojó al suelo por el populacho de Chile el escudo de armas boliviano, se le hizo pedazos i se le holló de la manera mus villana i ruin, al frente de la tropa chilena, que no solamente no impidió aquel hecho, sino que lo contemplò con calma i satisfaccion. El mismo señor Prefecto, insultado i vejado por esa horda salvaje, logró apenas retirarse al Consulado del Perú, juntamente con el señor Comandante Jeneral.

En el cuartel de Antofagasta, deduciendo a los enfermos i a los soldados destinados a la policía i cárcel, no habia mas que nos cuarenta hombres mal armados, que tuvieron que retirarse por órden de la autoridad competente, bajo la amenaza de ser pasados a cuchillo por los rotos chilenos. Ni los reclamos enérjicos hechos ante el titulado Gobernador del distrito de Antofagasta, don Nicanor Zenteno, por algunos bolivianos, ni la actitud prudente i moderada de estos últimos, fueron suficientes para contener la furia de los rotos que, apoyados por sus sayones, injuriaban, maltrataban i escarnecian a algunos bolivianos que habian desempeñado cargos públicos. Eu todo ese dia se repitieron las hostilidades de hecho i de palabras contra los bolivianos, de los que muchos salvaron milagrosamente su vida. Al mismo tiempo se intimó a las autoridades para que desocuparan el puerto en el primer vapor que pasara por la bahía.

Dos dias de sufrimiento i tortura padecieron los nacionales, i por fin en el vapor del 16 se embarcaron muchos de ellos con direccion a Cobija, Tocopilla i otros puertos del Perú.

El mismo dia 14, los famosos batalladores chilenos mandaron cien hombres a tomar Caracoles, i se ha sabido que en Carmen Alto se han cometido asesinatos atroces con los bolivianos indefensos que trabajaban en las salitreras, sin perdonar ni aun a las mujeres. Se dice que los empleados de aquel mineral se han retirado a Calama.

El señor Prefecto, el señor Comandante Jeneral, el señor coronel Valdivieso i demas militares, se han estacionado en Cobija; los demas empleados se han diseminado en distintos puntos de la costa boliviana i peruana.

La escuadra chilena consta de dos buques de guerra denominados Blanco Encalada i Lord Cochrane que por sus dimensiones parecen que fueran de importancia, aunque hasta ahora sus marinos i sus cañones no cuentan con combate naval alguno; ademas tienen tres buques pequeños que no pueden servir sino como fantasmas.

No omitiré manifestar a ese Ministerio que el referido dia 16, en que salieron casi todos los bolivianos de Antofagasta, el Blanco Encalada siguió de cerca al vapor en que se encontraban éstos i fondeó al mismo tiempo en el puerto de Colija, donde quedó estacionado, sin conocerse su objeto ni la actitud que debia tomar: parece que esperaba Ia salida del vapor para descubrir el motivo que lo llevaba alli. El rumor que corria en Antofagasta i que los mismos invasores no tenian inconveniente de manifestar, era que la usurpacion iba a estenderse hasta el Loa.

Los tres Diputados del litoral boliviano han hecho una protesta enérjica contra la invasion criminal de Chile i todos los bolivianos han obrado de igual manera, lanzando una interpelacion llena de amargura e indignacion a todo el pais, para castigar severamente a los piratas sudamericanos. Ambos documentos han sido publicados por la prensa i no pueden ménos que conmover las fibras mas delicadas del sentimiento nacional i producir una honda i terrible impresion.

Tal es, señor, el triste cuadro de los últimos sucesos del litoral, referido tanto por los nacionales, como por los estranjeros que han llegado el dia de hoi por el vapor Amazonas al puerto

de Arica. Con toda consideracion, soi de usted mas atento servidor.



MANUEL GRANIER

UNA MÁS DE GRANIER

Consulado jeneral de la república de Bolivia en Tacna

Tacna, Febrero 20 de 1879.

Al señor Ministro de Relaciones Esteriores.—La Paz. Señor Ministro:

Confirmo los oficios que el dia de ayer diriji a ese Ministerio, por medio de un estraordinario. El dia de ayer se ha presentado auto este Consulado la mayor parte de los bolivianos que desembarcaron ayer en Arica, i todos ellos, al referir los atentados que he comunicado a ese Ministerio, al frente del ultraje i persecucion de que han sido victimas, recuerdan con gratitud i reconocimiento las manifestaciones que han recibido de los ciudadanos peruanos en el puerto de Iquique. Animados de sentimientos nobles i elevados, los hijos de ese activo i laborioso puerto no han podido menos que rechazar con indignacion la actitud usurpadora del Gobierno de Chile sobre nuestro litoral. Igual impresion se deja sentir en esta importante poblacion.

Tampoco debo omitir manifestar a usted que la conducta del señor Consul del Perú en Antofagasta, doctor Manuel M. Seguin, no ha podido ser mas digna ni mas protectora para nuestros compatriotas. Perseguidos estos por la roteria chilena, encontraron alli desde el momento de la invasion un asilo protector contra el insulto i el puñal.

Aun no he recibido noticias exactas de todas las desgracias acaecidas; solo se sabe que en Antofagasta fueron cruelmente asesinados el sarjento Antequera i su esposa i que la noche del 14 se cometieron un sin número de robos i atentados; que en Carmen Alto se dio muerte a cuchillo a cuatro individuos i se maltrató i mortificó a los trabajadores bolivianos que existen en aquellas salitreras. Respecto a Caracoles, no hai mas noticias que las que tuve el honor de comunicar a usted con fecha de ayer.

Acompañado a este oficio la publicacion de todos los actos que tengo comunicados, me repito del señor Ministro mui atento servidor.

CONSULADO DE BOLIVIA

MANUEL GRANIER

(*) Presidente 2018-2020 de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí (SIHP).



(**) Socio correspondiente en La Paz de la SIHP.