Hoo conquista “navegantes” en su primera gira por Bolivia

Conectar con los “navegantes” y que vivan la Katarsis que necesitan a través de sus canciones es el objetivo de Hoo, que comenzó su gira en Santa Cruz y que prevé llegar a otras seis ciudades de Bolivia para luego pasar a Colombia, Argentina, México y Estados Unidos compartiendo su música.

Heidi Mariana Gracia Landaeta, artista y compositora, llegó al país en noviembre de 2021 para lanzar su gira promocionando Katarsis, su primer álbum como solista, con el primer corte, “Cristales”, cuyo video fue grabado en el salar de Uyuni.

“Mi música es pop, que no está de moda ahora, pero mis canciones son sinceras, no tengo canciones compuestas por nadie más. Para mí es muy importante que mi música refleje lo que realmente pienso y soy”, señala la artista.

Heidi nació en México, pero tiene raíces bolivianas. Su familia se mudó a Cochabamba cuando tenía tres meses de vida. Desde pequeña descubrió su gran pasión: la música. A sus 15 años empezó su carrera en el programa Estrellas del mañana.

Después de ocho años se mudó a Estados Unidos. Desde 2020 y durante la pandemia compuso su álbum Katarsis, siendo el primer tema “Otoño”, que trata de un desamor.

En enero de 2021 su padre fue diagnosticado con Covid-19 y, mientras lo cuidaba, compuso dos temas más. Lamentablemente, ella también se contagió y perdió la voz por dos semanas, pero la mayor pérdida fue la de su “ángel”.

Heidi estuvo en tratamiento durante tres meses y en abril compuso “Cristales”. De esta forma, decidió rehacer su vida a través de la música y formó su primera banda oficial Hoo (Ju).

Hace un año contactó a una productora de México para lanzar su primer álbum, pero los videos son realizados por talentos bolivianos en mágicos lugares. “Para mí es muy importante que mi proyecto genere trabajo en Bolivia porque la gente es muy talentosa, pero no tienen las oportunidades”, dijo.

¿Quiénes son los “navegantes”?

Heidi denomina a su público como “navegantes”. ¿Por qué? "Porque veo la vida como un mar en el que todos, en algún momento, naufragamos en busca de una estrella que es nuestro sueño, nuestra meta".

El mensaje que la artista busca dar a sus “navegantes” es que “está bien sufrir, y no te tienes que sentir mal que te pase algo malo o que te salga algo malo, no tiene que ser el final del camino, siempre tienes que seguir adelante en busca de tu estrella, no de la estrella de alguien más y saber que todo va a estar bien porque las noches infinitas no existen, el sol sale para todos”.

Un estilo diferente

Algo que caracteriza a Heidi son unas particulares gafas de sol que lleva para combinar sus vestuarios. Estas gafas son parte de su ser y un recuerdo que llevará “por siempre” en el corazón, contó.

Su gira

En Bolivia tiene previsto dar 10 conciertos. El 19 de febrero tocará en Santa Cruz; el 11 y el 12 de marzo, en Cochabamba; el 25, en Oruro; el 26, en La Paz; el 2 de abril, en Tarija; el 9, en Sucre, y el 10, en Potosí.