Pastillas para bajar de peso, ¿valen la pena?

Texto: Tahis Ayala (*)



No existen los medicamentos milagro, tener bajo peso no es sinónimo de salud.



En estos últimos tiempos cuando el peso se ha vuelto un negocio para los demás, la venta de fármacos de manera ilegal se ha vuelto el boom en redes, los gimnasios y centros deportivos, atentando a tu salud no solo física, sino también mental, debemos ser muy cautelosos de lo que tomamos.



En estos últimos meses, después de ver todo lo que generó la pandemia con el encierro veo constantemente en consulta a pacientes que entran con pastillas que son de venta controlada, pero que las consumieron con la premisa de bajar de peso.



Lo primero que les pregunto es quién se las vendió o como las obtuvo y su respuesta me sorprende mucho cuando me dicen que su coach o entrenador se las vendió.



Esas pastillas son de venta controlada y bajo receta médica, está especificado en su misma caja, es ahí cuando avanzo más en las preguntas y los pacientes comentan cómo fue la experiencia desde que iniciaron con su consumo.



Insomnio, falta de apetito, palpitaciones, taquicardias, ansiedad, diarreas, irregularidad menstrual, depresión en el caso de personas con tendencia a esta o que ya fueron diagnosticadas son algunas de las reacciones y problemas que provocan estos fármacos vendidos ilegalmente.



Las consecuencias son varias y repercuten mucho en la salud de cualquier persona, entonces, es ahí donde pregunto si es que la persona que le vendió el fármaco conocía su diagnóstico previo o las consecuencias que podría causarle, pero es ahí donde se ve la negligencia total de estas personas que venden este tipo de pastillas o inyectables.



Algunos pacientes refieren que comentaron sobre su situación o diagnóstico previo, pero el entrenador o coach afirma que “no pasaba nada”.



Pero ¿qué pasa cuando dejan de tomar las pastillas? Efectivamente hay un efecto rebote, porque dejar de comer no es la solución.



Cada vez me sorprende más cuando me comentan las dosificaciones que les dan de los medicamentos cuando en su misma posología e indicaciones dice claramente que no se debe exceder la dosis recomendada.



Ahora debes saber que ningún medicamento es capaz de revertir años de malos hábitos alimenticios.

¿De qué está compuesto tu peso corporal?



Tu peso corporal está constituido por grasa, músculo, órganos, huesos, agua, etc. Ahora la pregunta es si el peso es realmente relevante para decirte tu estado de salud, la respuesta es que, si bien es un parámetro, no es el que deberías considerar y por el cual deberías guiarte.



Lo correcto es que acudas a un profesional en evaluación corporal y estado nutricio, por ejemplo, un nutricionista ya que mediante la toma de medidas antropométricas podrás tener con exactitud el estado de tu composición corporal hablando de porcentaje de grasa y porcentaje de músculo, porque el Índice de Masa Corporal (IMC) en estos tiempos ya pasó a la historia. Te doy un ejemplo, si una persona tonificada pesa 90 kilos y mide 1,80 metros, ¿dirías que tiene sobrepeso? No, claro que no.



El músculo ocupa menos volumen que la grasa es por eso que el peso en la balanza no es un parámetro del cual deberías fiarte. Como se puede ver en la imagen, puede haber dos personas pesando lo mismo, pero con diferente composición corporal.



Lamentablemente, la sociedad busca la solución rápida o el famoso tip de la vecina que bajó de peso en poco tiempo, sin esfuerzo y comiendo sin culpa. Pero déjame decirte que lo que fácil viene, fácil se va, por eso, no es novedad que las personas vuelven con un efecto rebote drástico, y eso simplemente tiene una razón y es que no enseñaste a tu cuerpo a tener hábitos saludables que sean sostenibles por el tiempo.



Es muy sencillo, el que no trabaja para salir de donde está simplemente no va a avanzar y no va a ver resultados. Nadie va a hacer por ti, lo que evitas, pero eso es lo bonito de trabajar en ti y conectar contigo mismo.

¿Qué es realmente buscar tu mejor versión?



Cuando decides buscar tu mejor versión se trata de ir encontrando en el proceso lo que funciona mejor en ti, por ejemplo, cómo buscar el tipo de actividad física en la cual te sientas cómoda y con base en estos mejorar en tu progreso de rendimiento y salud.



Buscar tu mejor versión se trata de ser funcional en tu día a día, tanto físicamente como emocionalmente. No se trata solo de enfocarte en cómo te ves en el espejo o qué marca la balanza, porque tener bajo peso no es sinónimo de salud.



Recuerda que la nutrición siempre va a depender del contexto, no pretendas buscar en Google qué dieta es mejor para ti porque lo que le funcionó a una persona no va a tener el mismo efecto en otra persona, pues todos somos diferentes.



Uno de los principios de la nutrición es la individualización personalizada de acuerdo a tus objetivos, priorizando tu salud y calidad de vida.



Por lo tanto, si ves que alguien te quiere vender fármacos o dietas sin tener la formación profesional y certificada para prescribírtelo, vete y no pongas en riesgo tu salud solo por bajar de peso en un tiempo corto, ya que puedes estar comprometiendo tu salud. Obviamente el que te vende cualquier fármaco de este tipo no te dirá nada malo sobre los efectos adversos porque es mejor que bajes de peso rápido y lo recomiendes para tener más clientes, pero tu cuerpo no es propaganda de nadie y mucho menos tu salud.

*La autora es licenciada en Nutrición y Dietética con especialidad en Nutrición Deportiva.