Sexualidad IpDH: 25 años trabajando para vencer los prejuicios

Conocido principalmente por su trabajo de prevención y concienciación acerca del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) y el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) el Instituto para el Desarrollo Humano (IpDH) cumple este mes 25 años de una actividad permanente cuyos alcances se han ampliado a otros ámbitos.



El médico Édgar Valdez y su esposa Ana Saudan —junto a otros profesionales que componen su asamblea— crearon el IpDH en 1997, 13 años en plena epidemia mundial de sida.



El reducido equipo de voluntarios y profesionales de sus inicios es hoy un grupo multidisciplinario de cerca de 30 médicos, psicólogos, comunicadores y abogados. El IpDH ha recibido y recibe el apoyo de cerca de una docena de organizaciones internacionales. Trabaja con entidades públicas y privadas del país y forma parte de esquemas mundiales dedicados a “aportar al crecimiento integral de las personas desde el ejercicio de la medicina preventiva, la defensa del medio ambiente y los derechos humano”.

El inicio



Desde su fundación, el IpDH está dirigido por Édgar Valdez, él cuenta la historia de esta iniciativa que ha logrado recorrer un edificante y fructífero camino.



“Veinticinco años es un cuarto de siglo y significa desafíos, oportunidades, cambios, innovaciones, esfuerzos por comprender al ser humano en las temáticas que hemos tratado, como la sexualidad”, dice Valdez.



La aparición de la pandemia de VIH/sida ha sido —no sólo en Bolivia, sino a escala mundial— una oportunidad para que se hable al fin de la sexualidad, y eso porque el VIH se transmite esencialmente, al menos en Bolivia en un 95 por ciento, por la vía sexual.



El VIH les dio la oportunidad de tocar temas sobre los que hasta antes de su aparición no se quería, no se podía hablar en las familias, en las unidades educativas ni en los medios profesionales.



La crisis que ha provocado el VIH ha sido también una oportunidad, primero porque ha exigido un despliegue de recursos para combatir su transmisión y también ir al fondo de la esencia humana, que es parte vital de la existencia, de nuestra vida: la sexualidad.



Esa especie de fundamentalismo religioso y político que impedía hablar abiertamente de la sexualidad envolviéndolo en estereotipo y prejuicios ha provocado rechazo y discriminación hacia las poblaciones clave: las personas con VIH que se han infectado por equis o zeta motivos, a las trabajadoras sexuales y a las diversidades sexuales, la población GLBTI (gais, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales).

Vencer los estigmas



En ese contexto de la pandemia del sida, y debido a la falta de información y conocimientos sobre la sexualidad humana, se ha estigmatizado enormemente a estas poblaciones.



Responder a esa problemática ha sido el objetivo del IpDH. Ése era el desafío y lo encararon en primer término con información-prevención, es decir, con la difusión de conocimientos acerca de lo que es el VIH a los padres de familia, estudiantes, profesores, profesionales de salud, abogados, etc.



Difundir información sobre este tema también incluye hablar de sexualidad para cambiar la actitud social, cultural que se tiene al respecto en nuestro medio.



La educación sobre la sexualidad se la da en la familia, pero esto es aún un tabú, además de que existe discriminación hacia las poblaciones clave. En el entorno educativo, los profesores brindan información sobre el tema y pueden hacerlo mejor si se les facilita los medios para hacerlo.



El segundo componente de acción es la atención médica, psicológica y de pares (a cargo de una persona afín en edad, preferencia sexual o situación de salud) que brindan en el IpDH.



Hace 25 años era común ver en la prensa noticias sobre la estigmatización que sufrían personas extranjeras o de poblaciones clave porque las relacionaban directamente con la transmisión de VIH.



Eso provocaba más rechazo y discriminación a esa gente. En estos 25 años de trabajo, el IpDH ha contribuido a cambiar esa mentalidad, aunque aún persiste el prejuicio. El trabajo continúa en ese sentido.

La esencia del trabajo



La esencia del trabajo del IpDH es informar, transmitir conocimientos que permitan a las personas, conocer lo que es el VIH y vencer los prejuicios sobre la sexualidad, para que así se pueda reflexionar y no reproducir prejuicios y estereotipos.



La sexualidad constituye una revolución en la historia natural, en la historia de los seres vivos, animales y vegetales, pero ha sido y aún es un tema tabú en nuestras sociedades. Entonces, la forma de encarar su trabajo es innovando, adaptándose a la cultura, buscando maneras agradables para difundir información, es decir, innovando para alcanzar sus objetivos.



Así, crearon la Exposida, donde en cada versión anual hubo —en los cinco días y medio que duraba el evento— entre 25 mil y 30 mil estudiantes, padres de familia y profesores que venían a informarse sobre este tema.



En la Exposida, la información sobre el VIH y sexualidad no sólo se difunde mediante explicaciones, afiches y otro material impreso. El IpDH vio que era importante integrar el arte, integrar otras formas de expresión de los problemas y dudas que, en torno a la sexualidad, viven los adolescentes, jóvenes y adultos.



Incluyeron, desde los inicios, música, pintura, fotografía, teatro y danza como vehículos para informar. Ahora utilizan también TikTok y otras redes sociales. En el IpDH innovan y se adaptan todo el tiempo.



Esa adaptación no es sólo respecto a los recursos para difundir información.

Investigar y adaptarse



El trabajo del IpDH también se centra en ver, a través de las investigaciones, las tendencias, comportamientos, actitudes de la población acerca de la sexualidad y el VIH. Pero no solamente sobre esos temas, sino también prestan atención a otros, como la violencia sexual, intrafamiliar, contra los niños, entre otros.



Investigan para saber qué está pasando en nuestra sociedad y para crear medios audiovisuales y otros destinados a informar a la población sobre esas problemáticas y provocar reflexión en las personas.



Una reflexión que les permita tomar conciencia de su actitud personal y de la respuesta colectiva frente a esos temas y, a partir de ello, encuentren maneras diferentes de encarar esos problemas que afectan al bienestar social.