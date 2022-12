El príncipe de la jungla

Texto: Alicia Cortés Soruco



Fotos: Aline Santana, Rodrigo Mariaca y Staffan Widstrand



Entre los árboles del oriente boliviano, acecha una criatura elegante y silenciosa, un espectro de ojos brillantes. Sus caminos son respetados por todos los otros animales del bosque húmedo, ninguno se atreve a cruzarse con él. Así, el hermoso jaguar camina solo, un príncipe de la jungla entre sus temerosos súbditos.



Pero su exterior intimidante no es más que una consecuencia de su rol en la naturaleza. Este cazador perfecto es un engranaje en el complejo ecosistema, manteniendo el equilibrio entre presa y predador, en las poblaciones y en la distribución territorial de las especies.



Esto, por supuesto, sin la intervención del ser humano.



En los últimos años, el jaguar ha sido perseguido, diezmado, acosado y traficado. Porque no hay depredador más peligroso ni más despiadado que nosotros, que pensamos que el mundo nos pertenece. Sin largas garras o caninos filos, el ser humano ha visto al jaguar como una amenaza o como una oportunidad de ganar dinero. Ya sea por miedo o avaricia, el noble felino de nuestra jungla ha pasado a ser una presa indefensa ante los ataques brutales del cañón de un arma de fuego y las redes del cazador.



Pero ¿qué impulsa al humano a acabar con especies como el jaguar? Para responder, el equipo de Una Gran Nación se comunicó con representantes de dos instituciones que trabajan en relación a la zona afectada por el tráfico y la caza del jaguar: Damián Rumiz, del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, y Daniela Justiniano, de Alas Chiquitanas. Ellos nos ilustraron la situación actual de esta especie en Bolivia, pintando un panorama oscuro y peligroso, pero con señales de esperanza.



Los expertos nos explicaron que hay dos causas principales en cuanto a la reducción de población de jaguares en Bolivia. La primera es la destrucción del hábitat, ya sea debido a la deforestación y expansión urbana o a los incendios que han estado afectando la zona durante la última década. Estas situaciones impactan directamente sobre la existencia del jaguar, quitándole acceso a su fuente de alimento y destruyendo su hogar natural. Esto nos lleva a la segunda causa: la caza indiscriminada.



Los jaguares, hambrientos y desposeídos de su hogar, se desplazan hacia las zonas donde detectan presas, las cuales resultan ser el ganado de las poblaciones aledañas a la jungla. Por supuesto, el agricultor o ganadero querrá evitar que el felino ataque a sus vacas, por lo que las armas de fuego hacen su primera aparición. Así, podríamos pensar que la solución sería simplemente relocalizar al animal dentro del bosque, pero nos estaríamos equivocando. El ancestral hogar del jaguar tampoco es seguro: la caza furtiva con objetivo de tráfico internacional ha tenido un impacto enorme en las poblaciones de jaguares en Bolivia. Sus garras, su piel, sus dientes y la misma criatura se han convertido en mercancía de alto valor en mercados negros.



Y todo esto parece suceder de manera casi impune. Las leyes bolivianas prometen protección para los animales, pero muy poco se traduce a la realidad. Es sólo gracias al trabajo de expertos en derecho que algunos casos de tráfico han concluido en penalizaciones correctas.



“Lastimosamente, si bien existen estas normas, muchas de ellas están sólo en papel, ya que, a la hora de la verdad, la retardación de justicia y la burocracia hacen que los procesos penales contra personas que cometen delitos de tráfico de fauna silvestre o de incendios forestales no lleguen a tener fin”, cuenta Daniela Justiniano.



Frente a esta situación, son las instituciones voluntarias y privadas las que aportan realmente al cuidado de nuestra fauna: los centros de custodia como Senda Verde, Inti Wara Yassi y otros que acogen jaguares rescatados de tráfico, incendios y deforestación. Además del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado y la institución Alas Chiquitanas, que aportan con trabajo, investigación, soporte y recursos a la zona. Pero estas organizaciones no dan completo abasto, sus recursos se ven sobrepasados y el apoyo gubernamental hace un acto de ausencia completo.

En este panorama, ¿qué podemos hacer?



El primer paso es informarse, conocer, aprender. Entender que Bolivia necesita un cambio y que no podemos permitir la continua destrucción de nuestro patrimonio natural, nuestro ambiente, fauna y flora.



Por otro lado, el apoyo a las instituciones privadas y voluntarias es también fundamental. Estas organizaciones alimentan y sostienen a más de 5 mil animales vulnerables. Ellos necesitan nuestro apoyo.



“Por último y no menos importante es manifestarse y pedir de manera formal a quienes ocupan hoy puestos en distintos niveles del Estado proveer la información necesaria y exigirles hacer un trabajo de seguimiento en el que se cumplan las leyes y lo mínimo de condiciones para que nuestra fauna pueda tener un buen desarrollo”, menciona Justiniano.



Es momento de involucrarse, de exigir un mundo más sostenible, más amigable y menos violento. Nuestra fauna es parte fundamental de la existencia armoniosa en nuestro ecosistema. Protegerla es nuestra responsabilidad. Así, las generaciones futuras podrán disfrutar de un ambiente limpio, un bosque húmedo sano y podrán presenciar con sus propios ojos al Príncipe de la Jungla, heredando toda la belleza de nuestra Gran Nación.