CAMEBOL Cochabamba reúne a empresarias y emprendedoras para visibilizar el aporte económico de las mujeres bolivianas

Más de 120 empresarias y emprendedoras participaron en un encuentro de alto impacto, realizado el 8 de marzo en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. El evento denominado Rompiendo Barreras “El aporte de las mujeres en la economía” fue coorganizado por la Cámara de Mujeres Empresarias - CAMEBOL Cochabamba y el Centro de Estudios y Cooperación Internacional - CECI con el apoyo de la Embajada de Canadá.



El encuentro fue inaugurado por la presidente de CAMEBOL Cochabamba, Magaly Castro, que ponderó las líneas de trabajo de la organización cuyo fin es el fortalecimiento del empresariado y el emprendedurismo de las mujeres bolivianas. Castro también recordó emotivamente la fundación de la institución y resaltó que “el empoderamiento económico y empresarial de las mujeres es una pieza clave para lograr la equidad de género y construir sociedades más prósperas e inclusivas”.



Las ponencias estuvieron a cargo de mujeres líderes del ecosistema emprendedor y empresarial boliviano. De esta manera, Patricia Hurtado, presidente de la Fundación Iguales, describió la problemática integral que enfrentan las empresarias para asumir posiciones de liderazgo en Bolivia y en el mundo. “Existe una participación minoritaria de las mujeres en los puestos de liderazgo en las empresas y organizaciones”, dijo y señaló que una empresa que no toma en cuenta la equidad de género tiende a ser deficitaria.



“Los equipos que son diversos generan mayor rentabilidad para las empresas por una razón muy sencilla. Siendo la población conformada por el 50% de hombres y 50% de mujeres no se puede gestionar una empresa con un solo punto de vista, porque no estaría representando el otro 50%”, puntualizó.



Juana Olivera, directora del Instituto de Formación Femenina Integral - IFFI, describió el desafío que representa para las mujeres lograr una autonomía económica en conciliación con los trabajos de cuidado que, según estudios en el país, consumen siete horas de trabajo no pagado cada día, independientemente de si esta mujer cuenta o no con un trabajo remunerado. Por último, Olivera destacó la gran labor de la Red Nacional de Mujeres Emprendedoras y la imperativa necesidad de generar condiciones de trabajo digno para el Sector. “Debemos articularnos para generar oportunidades y espacios para el universo de mujeres que sostienen la economía y que, a través de sus trabajos de cuidado, sostienen a las sociedades”, puntualizó. Además, indicó que los trabajos de cuidado que realizan las mujeres bolivianas aportan un 24% al PIB del país.



La gerente del Proyecto Transformación del Ecosistema Empresarial mediante un enfoque basado en Género- TEA WEEB del CECI, María Ángela Sotelo, ratificó el compromiso institucional señalando que “nos comprometemos a seguir apoyando el fortalecimiento económico de las mujeres, el fortalecimiento de la CAMEBOL en una alianza estratégica para generar puentes de articulación con las redes de emprendedoras con el fin de construir un ecosistema empresarial inclusivo, diverso, que genere mayor justicia, inclusión y desarrollo para las mujeres de Cochabamba y toda Bolivia”.



La directora de Género y Generacional del Gobierno Municipal de Cochabamba, Laren Estévez, expresó su compromiso con el Sector. “Nos comprometemos a velar por la ejecución de la Ley Municipal de cuidados que es crucial para que mujeres empresarias y emprendedoras puedan llevar adelante sus metas, empresas, sabiendo que sus seres queridos están siendo cuidados”.



Las asistentes intercambiaron profundas reflexiones y diálogos sobre la participación y el crecimiento de las mujeres en los ámbitos productivos y de liderazgo empresarial. El encuentro contó también con la participación de Patricia Avilés de Reyes Villa, en representación de la primera autoridad del municipio de Cochabamba; Marilyn Rivera, presidente del Concejo Municipal de Cochabamba; las cónsules de Argentina, Ecuador, Perú y Suiza, y la representante consular de Francia, entre otras autoridades del sector público, privado y de organismos de cooperación internacional.

Es la primera institución en el departamento que reúne a empresarias y emprendedoras con actividades económicas productivas y que busca promover la consolidación de empresas lideradas por mujeres, generar una cultura empresarial y empoderar a la mujer como líder; fortaleciendo sus capacidades y facilitando su integración comercial a través de la creación de una Red Colaborativa de negocios. Somos parte de CAMEBOL NACIONAL con más de 500 asociadas en siete departamentos.

