Los grandes beneficiarios de la pasada bonanza boliviana

En buenas cuentas, emblemáticos representantes del capitalismo mundial administraron uno de los bienes más destacados de la bonanza que Bolivia experimentó la década pasada. Ellos se beneficiaron de las Reservas Internacionales (RRII). Es sabido que, como resultado del tiempo en que el país tuvo más ingresos económicos de su historia, las RRII llegaron a niveles récord. Tal es así que en aún 2018, en relación al Producto Interno Bruto (PIB), las Reservas Internacionales bolivianas eran las más altas de Sudamérica. Y eso que para entonces habían descendido a los 8.946 millones de dólares, el 21 por ciento del PIB. Para 2014, alcanzaron los 15.418 millones y estaban en el top 30 del planeta porque bordeaban el 50 por ciento del PIB.

Entre 2006 y ese año, el país exportaba mucho más de lo que importaba gracias a los altos precios del gas, los minerales y otros recursos. Recibía además generosos ingresos (cerca de mil millones de dólares, en promedio) de las remesas que mandan los emigrantes a sus familias. Ingresaban, como hace varias décadas ya, al menos, 300 millones de narcodólares, según los cálculos moderados, pues otros aseguran que son más de mil millones. Entonces el Banco Central de Bolivia (BCB) acumuló, más que nunca, sostenidamente, Reservas Internacionales, como contraparte al dinero en bolivianos que circula en nuestra economía.

El salto superó el mil por ciento de incremento en una década. Ya en agosto de 2007, las RRII resultaban uno de los indicadores por los que el presidente Morales lanzó una de sus más recordadas previsiones: “Después de semejante saqueo durante las épocas de la Colonia, la República y tantas guerras la Madre Tierra nos sigue dando recursos naturales. Y si estos recursos naturales los manejamos juntos entre los Gobiernos municipales, departamentales, nacional y nuestras Fuerzas Armadas y los aprovechamos muy bien, con seguridad de aquí a 10, 15 o 20 años, y si vamos a este paso, Bolivia estaría mejor que Suiza”.

¿Qué hacer con tanta plata?

Hasta ahí, todo iba bien. Quedaba claro que los bolivianos tenían entre sus amables problemas el de qué hacer con tanta plata. Sin embargo, las normas que habían dejado los gobiernos neoliberales señalaban a quién confiar semejante caudal de dinero: la banca internacional. Es decir, pesar a los ideales socialistas de varios de los recién llegados al poder en 2006, ese dinero pasaba a entidades emblema del capitalismo mundial. La Ley 1670, del 31 de octubre de 1995 era clara: “Divisas depositadas en el propio BCB o en instituciones financieras fuera del país a la orden del Banco Central de Bolivia, las que deberán ser de primer orden conforme a criterios internacionalmente aceptados”.

Era una materia probablemente muy bien conocida por quien había asumido la cartera de Ministro de Hacienda, Luis Arce Catacora. Arce, que permanecería en esa cartera durante casi 12 años, antes había trabajado a lo largo de dos décadas en el BCB. Es más, durante siete años, el también futuro Presidente de Bolivia, había ocupado diversos cargos en el área específica de Operaciones Internacionales. Pero en tiempos del tan execrado neoliberalismo las RRII llegaron a 1.114 millones (1998) como máximo y no despertaron mayores cuestionamientos o iniciativas.

Sin embargo, cuando la cifra empezó a superar los 10 dígitos, surgieron diversos cuestionamientos de voces autorizadas. Quince mil millones de dólares no eran cualquier reserva. ¿En manos de quién estaba el principal fondo del país? ¿Qué hacían ellos con ese dinero? ¿Qué beneficios reportaban al país? ¿Cómo se había elegido a esos fideicomisarios? ¿Eran realmente confiables? Y, probablemente, la pregunta más importante: ¿qué se hizo para invertir las RRII, multiplicar su rentabilidad y potenciar la economía del país con, por lo menos, parte de esa palanca?

Así, por obra y gracia de la dinámica del capitalismo global quienes primero que nadie se beneficiaron de las Reservas Internacionales bolivianas fueron: el Banco Español de Crédito S.A. y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), de España; el Barclays Bank PLC y el Standard Chartered Bank, de Inglaterra; el Royal Bank, de Escocia; el Societé Générale y el BNP Paribas de Francia; el Banco de Nova Scotia, de Canadá; el Banco de Tokyo Mitsubishi UFJ, del Japón, el Detusche Postbank AG, de Alemania, entre varios otros. Ellos fueron identificados públicamente por las autoridades bolivianas hasta el año 2011.

Y el BCB calló

El reporte regular “Administración de las Reservas Internacionales” de la gestión 2011 fue el último donde el BCB citó a los bancos extranjeros en los que colocó las RRII. Desde entonces dicho detalle no ha vuelto a ser revelado. El informe de 2011 señalaba que “al 31 de diciembre de 2011, las inversiones del portafolio se encuentran diversificadas en nueve bancos de cinco países, con las mayores inversiones en bancos alemanes”. Un total de 457 millones de dólares estaba en el banco alemán Deutsche Postbank; 420 millones se hallaban en el DZ Bank AG; 220 millones, en el banco escoces Clydesdale Bank; 200 millones en la filial inglesa del banco francés Credit Industriel Et Commercial; 150 millones en el inglés Standard Chartered; 150 millones en el banco español Santander; entre otros.

Sin que haya explicación de por medio, a partir de ese año no se supo en manos de quién estaban las RRII bolivianas. La omisión coincidió con los momentos en los que las RRII llegaron a sus mayores niveles y se ha mantenido hasta la fecha. El mutismo resulta tan notorio que mientras el informe de 2011 se hallaba contenido en 73 páginas, el correspondiente a 2021 sólo presenta 22. Pero incluso la información vertida en 2011 ya era menor a la de años previos en lo referido a las inversiones que se había hecho con las RRII.

Al revisar qué hizo la banca internacional con las RRII que le confió Bolivia queda claro que sus miembros apuestan a grandes negocios. Según el Centro de Estudios para la Paz, el BBVA y el Banco Santander, dos de los caseros bolivianos, por ejemplo, atizaron una tragedia. Entre 2009 y 2015, invirtieron 5.231 millones de dólares en las fábricas de armas que alimentan la guerra civil en Yemen. Son parte de la llamada “Banca Armada Internacional” que suma a varios otros destacados clientes del BCB. Valga recordar que el BBVA es, todavía, responsable del 80 por ciento de las acciones de una de las Administradoras de Fondos de Pensiones bolivianas.

Plata boliviana en armas

Ya en 2005 el propio BBVA destacaba por ser prestamista del cuarto mayor consorcio militar del mundo, es decir, la estadounidense Raytheon. Pero es apenas un ejemplo porque otros fidecomisarios de las RRII bolivianas también apoyan la macabra, interesada y sostenida división de países del tercer mundo. Es el caso del Standard Chartered Bank de Inglaterra, que recibió de los bolivianos la suma de 7.032 millones de dólares en diversas operaciones de corto plazo durante el primer semestre de 2010. Esta entidad bancaria resultó omnipresente en el Congo.

Un informe de Naciones Unidas concluyó que aquella letal e interminable guerra civil ha sido dirigida por «ejércitos de empresas» que están haciéndose impunemente con los metales de la zona”. La ONU acusó en 2009 directamente a la Standar Chartered Bank, entidad que junto a Anglo-América, De Beers y 100 corporaciones más, decía: “Están sacando del Congo miles y miles de toneladas de minerales de muy alto valor sin pagar nada al Gobierno congoleño, y financiando guerrillas por diversas partes del país para poder seguir saqueando el Congo a un coste muy bajo”. Ha sido evidente que el saqueo de aquel país obedeció a su excepcional riqueza de metales estratégicos para las empresas tecnológicas de este siglo.

Las inversiones de estos bancos en armas y guerras, monopolizadas por los consorcios bélicos, llegaron a la friolera de 607 mil millones de dólares en los últimos cuatro años. En la lista del top 50 de “la Banca Armada Internacional”, publicada por el Centro de Estudios para La Paz en 2022, figuran además: el Deutsche Bank, el BNP Paribas, el Mitsubishi UFJ, el Barclays Bank, la Societe Generale, el HSBC y el Scotiabank.

Todos ellos resultan viejos y frecuentes conocidos del Banco Central de Bolivia y, en especial, de su Gerencia de Operaciones Internacionales. No se sabe bajo qué criterios los eligieron. Pero, obviamente, los bancos a los que se confiaron las RRII del país, no sólo invirtieron en muerte y violencia. También tuvieron decisiones relativamente más decentes. El casero Barclays, por ejemplo, es además un tradicional financiador de operaciones petroleras de British Petróleum y British Gas. BBVA, BNP Paribas y el Standard Chartered han hecho lo suyo con esas y otras transnacionales petroleras.

Actualmente, acentuadas por la guerra en Ucrania, las inversiones en armamento dejan retornos de hasta el 90 por ciento. Así lo señala una evaluación del suplemento económico Cinco días del diario español El País. Mientras tanto, las inversiones en petróleo resultan más imprecisas, pero ocupan el octavo lugar del top 11 de las industrias que más dinero mueven en el mundo, de acuerdo a la publicación económica Rankia. Las armas ocupan el cuarto.

Nosotros, los cómplices

En suma, con los nostálgicos 15.200 millones del ayer o los esmirriados 3.538 millones de las RRII de hoy, hubo buenos réditos para la banca transnacional. Los bolivianos fuimos cómplices de que con nuestro dinero se aticen guerras fratricidas, pese al artículo 10 de la Constitución Política del Estado que reza: “Bolivia es un Estado pacifista que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y el mundo”. Huelga saber la opinión de los hermanos congoleños donde Bolivia envió, además, los cuestionados cascos azules de la ONU, convertidos en los hechos en tropas de ocupación de países divididos por intereses imperiales.

Bolivia también colaboró con sus RRII generosamente a las transnacionales del petróleo. Ello pese a que desde 2006 se recuerda la Nacionalización de los Hidrocarburos y, recurrentemente, se celebra que hayan beneficiado al país. Pese, también, al carácter antiimperialista, anticolonialista y antitransnacional que también han remarcado las autoridades de los dos gobiernos que el Movimiento Al Socialismo tuvo hasta el presente.

Algo marcadamente contradictorio adicionalmente surge al contraponer los intereses que, Bolivia percibió de sus poderosos clientes bancarios. Según el reporte oficial del BCB, los intereses percibidos alcanzaron en 2010 a 19,9 millones de dólares, equivalentes al 0,25 por ciento anual de tasa de interés nominal. Y en 2014, el año récord, llegaron a 101,9 millones de dólares, al 0,73 por ciento anual. La generosidad boliviana resulta así proverbial no sólo si se compara con el 90 por ciento del retorno bélico. Incluso los intereses de los préstamos que el país recibe de gobiernos e instituciones de cooperación resultan hasta seis y diez veces más altos. O sea, por cada 4 mil dólares que se les confió pagaron apenas 10 centavos de dólar anuales.

Sin embargo, la apuesta por la banca mundial, a 17 años de régimen socialista, continúa. Una apuesta que no siempre es segura y confiable, como señalan los postulados de las normas del BCB. Valga recordar que la banca internacional ha sido en la última década objeto de diversas investigaciones y crisis, como lo reveló el caso FinCen Files. Es más, aún tratándose de entidades absolutamente asentadas, no sobra recordar que las RRII de países como Libia, Siria, Venezuela y Rusia entre otros, fueron objeto de sanciones con las que colaboró la banca transnacional. Y Bolivia, dadas sus afinidades, no se halla lejos de esa lista.

Las voces del pasado

¿Fue posible utilizar el dinero de las RRII para financiar proyectos y obras estratégicas dentro de Bolivia? El intento llegó tarde y restringido. En 2012, se creó el Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro) a emprendimientos estatales que implicaba el uso de 1.200 millones de dólares de las reservas. Su uso hasta el presente no resultó precisamente rentable ni mucho menos. Pero, ya un lustro antes las propuestas para crear fondos de estabilización, fondos para la producción sostenible alimentos o proyectos estratégicos marcados en políticas de Estado resultaron insistentes. Allí sumaron las voces de economistas como Alberto Bonadona, Ramiro Paredes y Gabriel Loza (destituido de la presidencia del BCB, cuatro días después de realizar esa demanda).

Incluso en años más recientes otros economistas como Huascar Salazar, en varios artículos publicados en el diario El País de Tarija, porfiaron tanto por la transparencia de la información como por otro uso de las RRII. Es más, probablemente, el destacado político y periodista Andrés Soliz Rada, realizó la crítica más dura contra la administración de las Reservas Internacionales.

En 2007, quien fuera Ministro de Hidrocarburos que protagonizó la Nacionalización señaló: “Cada día lamentamos nuestra carencia de ahorro interno, causa principal de nuestras desgracias. Sin embargo, apenas Bolivia logra un superávit fiscal, gracias a haberse detenido las políticas neoliberales, y al incremento de precios y volúmenes de nuestras exportaciones, el Banco Central decide exportar nuestro ahorro interno”.

Y queda claro a quiénes ha beneficiado aquella sostenida exportación.