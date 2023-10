Macarius, el can guía de la catedral en Potosí

Los guías de museo se capacitan durante mucho tiempo para dar a conocer los detalles de un lugar específico. Las fechas de construcción e hitos destacados son algunos aspectos que requieren especial atención, pero hay guías que son únicos, atraen a los visitantes sin necesidad de una palabra, quizá solamente por curiosidad. Este es el caso del miniguía de la Catedral Santiago Apóstol de Potosí: un pequeño perro llamado Macarius.



Andrea Rodríguez, su principal cuidadora y secretaria del templo, cuenta que el can llegó a ser miniguía luego de haber mostrado interés por estar cerca de los visitantes del museo de la Catedral.



“En la Catedral Santiago Apóstol no sólo se celebran misas, también se brinda el servicio de turismo a través de su museo. Como Macarius vive en la Catedral, se fue acostumbrando a las actividades que se realizan en la misma. Macarius empezó a socializar con los turistas y las personas que vienen, a ellos les agrada la presencia del perrito, es el primero en darles la bienvenida. Por eso, juntamente con los guías, decidimos que Macarius sea también parte del personal, le pusimos el cargo de miniguía, tiene su credencial de trabajo”, señala.



La presencia del can hace que la experiencia de visitar el museo sea distinta, pero más allá de eso, Macarius demostró tener habilidades para atraer a más turistas.



“Macarius es un perrito muy alegre e inteligente. Desde el momento que comenzamos a trabajar con él, supimos que muestra una habilidad para atraer a los turistas, cada día sale a la calle y regresa con turistas, no sabemos cómo es que logra que lo sigan, pero regresa con turistas. Les conduce hasta la oficina para que nosotros les atendamos, también los acompaña hasta la puerta de ingreso del Museo de la Catedral. Muchos visitantes quedan maravillados al verlo”, asegura Joaquín Rueda, guía del museo.



Según Eddy Zuleta, una de las peculiaridades de Macarius es que “muestra” los juguetes y peluches que tiene, en especial uno con forma de salteña.



“Ese juguete es como un distintivo para él. Los visitantes se emocionan cuando lo ven, quieren una foto, quieren acariciarlo, juegan, preguntan el nombre de sus redes sociales para mandarle solicitudes de amistad. Es increíble porque cuando escucha la palabra ‘foto’ agarra un juguete y posa. Los visitantes quedan sorprendidos por la inteligencia de Macarius; su presencia hace que nuestro trabajo sea más confortable, divertido, dinámico, satisfactorio, es nuestro colega”, comenta Zuleta.



Al ser Potosí una región con un flujo alto de turistas, los visitantes llegan de distintos países, algunos de ellos incluso ya saben de Macarius y van a la Catedral para conocerlo.



Esta peculiar situación sucede porque Macarius tiene sus redes sociales. Los visitantes que no conocían del pequeño miniguía luego se unen como sus amigos en Facebook, pero quienes lo siguen en sus redes llegan a Potosí con la idea de ver el trabajo que realiza.



“Cuando Macarius está sentado en la puerta de la oficina esperando turistas, la gente que pasa lo acaricia, lo saluda con mucho respeto y Macarius les corresponde moviendo su cola, dando suaves ladridos y mostrándoles sus juguetes. Macarius se hizo muy popular porque muchas personas publicaron fotos y videos comentando lo especial que es Macachito. Algunos incluso han llegado a considerarlo como ‘el mejor guía de Potosí’. Tiene una gran cantidad de fotografías con los turistas que llegan”, detalla Rodríguez.



Unos visitantes de La Paz incluso le mandaron premios y regalos luego de haberlo conocido en un recorrido que hicieron.

Promotor e imagen



Pese a que la participación de Macarius es importante, resulta más vital su labor como promotor e imagen en marketing para el turismo. Que cuente con sus redes sociales es importante, porque el alcance cada vez se amplía más.



“Gracias a sus publicaciones llegan muchos visitantes que quieren conocer la Catedral y otros lugares de Potosí. Es quien trae a los turistas hasta la puerta de la oficina de registro, los acompaña hasta el ingreso del museo, por último despedirlos con una ‘sonrisa’, posar para las fotografías. Los turistas le agradecen a Macarius por su bienvenida, por la alegría que les brinda