Pandora & Flans, emocionadas por cantar en Bolivia

En una velada llena de recuerdos, nostalgia y ritmo, los legendarios grupos mexicanos Pandora y Flans están listos para hacer su debut en tierras bolivianas con el “Inesperado Tour”.



Su música ha trascendido generaciones y, después de 37 años de carrera, estas icónicas figuras continúan cautivando a su audiencia. Durante casi cuatro décadas, estas divas del pop y la balada mexicana han dejado una huella indeleble en la escena musical global, y su éxito parece no tener fecha de caducidad.



El “Inesperado Tour” ha recorrido con gran éxito 60 ciudades en la República Mexicana y ocho países de Centroamérica y Sudamérica a lo largo de 23 meses. Este tour ha superado las expectativas de sus seguidores, brindándoles la oportunidad de disfrutar de los éxitos y coreografías de ambas agrupaciones, incluyendo canciones como “Me enamoré de ti en un bazar”, “No puedo dejar de pensar en ti” y “Como te va mi amor”.



Isabel Lascurain, una de las integrantes de Pandora, compartió en exclusiva con la revista OH! su emoción por esta gira. Destacó la importancia de la conexión entre el público y los artistas, que hace que cada espectáculo sea mágico y diferente.



“Es un show donde cantamos muchísimo juntas. Del 100 por ciento del show, se puede decir que cantamos el 70 por ciento juntas. Ellas cantan canciones de Pandora, nosotros cantamos canciones de Flans, bailamos juntas, cantamos juntas, hacemos coreografía juntas”, señala la artista.



El legado musical de Pandora y Flans ha conquistado a personas de todas las edades, incluyendo a una nueva generación que descubre y aprecia su música a través de plataformas digitales. Esta mezcla de generaciones crea un ambiente familiar y único en los conciertos.



Cuando se le cuestionó acerca de los consejos que podría brindar a los jóvenes artistas bolivianos que están siguiendo sus pasos, Lascurain enfatizó la trascendencia de cualidades como la constancia, la paciencia, la entrega y la profesionalidad en el competitivo mundo de la música. En medio de los desafíos actuales en la industria musical, aseguró que, a pesar de las adversidades, los artistas pueden forjar un camino hacia el éxito manteniendo un profundo respeto por su arte y una continua preparación.



A pesar de no tener tiempo para trabajar en nuevo material juntas, Pandora y Flans expresaron su deseo de colaborar en una canción única que refleje su legado y estilo característico. “Ciertamente queremos hacer algo juntas, pero algo que hagamos las cinco y que salga de las cinco como una canción, no nueva, pero sí una canción que no sea ni un éxito de Flans ni un éxito de Pandora”, reveló Isabel.



Para sus seguidores bolivianos, Pandora y Flans ofrecen una noche llena de nostalgia, diversión y música inolvidable. La invitación por parte de la integrante de Pandora es llegar a la Fexco Arena listos para bailar y disfrutar de un show que promete ser “inesperado” en todos los sentidos. “Van a pasar una noche llena de nostalgia y de diversión. Va a haber llanto, pero también alegría y emoción”, concluyó.



El evento se llevará a cabo el próximo sábado 4 de noviembre en la Fexco Arena de Cochabamba; un día antes estarán en Santa Cruz.



El espectáculo dará comienzo a las 20:00 con la actuación de los New Old, un grupo invitado, y a las 21:30 será el turno de Pandora y Flans, quienes ofrecerán dos horas de música repleta de éxitos. Además, un grupo sorpresa cerrará la noche, lo que promete una velada inolvidable y llena de sorpresas para los asistentes.



Javier Pavisic, de Sich Producciones, responsable de la logística y producción del evento, señala que por primera vez en Bolivia se creará un escenario especial con pantallas y estructuras, brindando a los espectadores una experiencia única y espectacular. Este montaje promete estar a la altura de los conciertos realizados en los otros países, ofreciendo un espectáculo de calidad internacional.