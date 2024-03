De banquera a visionaria del bienestar

Valeria Hinojosa, conocida como @waterthruskin en las redes sociales, es una figura inspiradora que defiende un estilo de vida ecoconsciente y la conexión con la naturaleza. Su trayectoria hacia esta plataforma significativa comenzó en la industria financiera en Estados Unidos, donde cinco años de carrera la llevaron a enfrentar su primera depresión debido al estrés y la falta de alineación con sus valores.

Ante esta crisis, optó por priorizar su salud mental y espiritual sobre la estabilidad laboral. Renunció como banquera privada para dar vida a Waterthruskin.com, una plataforma donde comparte sus pasiones y su viaje hacia una vida más consciente.

En nueve años, su plataforma ha crecido enormemente, alcanzando a más de 400 mil lectores y convirtiéndola en una influyente voz en línea. Junto a su esposo, cofundó Casa Earth (www.casa-earth.com), una empresa que ofrece cursos y retiros en línea, fomentando el crecimiento personal y la conexión con la naturaleza.

Su impacto llega aún más lejos con la publicación de un libro por Harper Collins, programado para finales de 2024. En la obra explora su búsqueda del equilibrio entre un trabajo satisfactorio, la conexión con la naturaleza y una vida sana y pausada, reflejando su viaje hacia una existencia más significativa y auténtica.

- Para empezar, ¿qué te inspiró a adoptar este camino?

- En una versión anterior de mi vida trabajé en la industria financiera en Estados Unidos hasta que reconocí que no estaba alineada con mis pasiones ni valores. Ir a la oficina cada mañana, a un trabajo con niveles de estrés muy altos, comenzó a consumirme el alma y me llevó a mi primera depresión. Para priorizar mi salud mental y espiritual, renuncié a mi carrera de cinco años como banquera privada y creé una plataforma (Waterthruskin.com) sobre todo lo que me apasiona: un estilo de vida ecoconsciente, la evolución espiritual y la conexión con la madre tierra.







- ¿Cómo logras mantener tu estilo de vida ecológico y vegano mientras estás en movimiento? ¿Tienes algún consejo para quienes también quieren llevar un estilo de vida sostenible mientras viajan?

Viajar menos. Reduje mis viajes de trabajo de 12 al año a tres, a seis.

Compensar las emisiones de cada viaje donando la cifra equivalente a una fundación enfocada en la preservación ambiental. (Hay muchas opciones de calculadoras de CO2 en línea bajo “Climate Calculator”).

Viajar ligero. Mientras menos llevemos, menos emisiones por pasajero. Muchas veces solo viajo con una maleta de mano, o comparto una maleta con mi marido. Empacar organizadamente se ha vuelvo nuestra especialidad.

Crear lo mínimo de basura durante los vuelos y viajes. Siempre llevo un termo reutilizable para evitar los vasos de plástico, mis propios audífonos para evitar los que ofrecen las aerolíneas y botan después de cada viaje, y hasta mis propios snacks en bolsas de silicona reutilizables.

- Lanzaste un libro. ¿Qué nos puedes contar sobre él? ¿Cuál fue tu motivación para escribirlo y cuál es el mensaje principal que esperas transmitir a tus lectores?

- Mi libro es algo que visualicé y manifesté hace ocho años cuando estaba en pleno proceso de transformación y viviendo experiencias que eran muy profundas para un video o publicación en las redes. Vengo soñando con poder abrir mi mundo e historia aún más a una audiencia global, y en el 2023 se hizo realidad al firmar mi contrato con Harper Collins, ¡una de las editoriales más grandes del mundo! El libro, que se publicará a fines de 2024, es un paseo por mi mundo interno, mis luchas, caídas, logros, y cómo conectar con la naturaleza me ha ayudado a romper patrones generacionales, sanar y crecer como ser humano. Se publicará inicialmente en Estados Unidos, México y España en español y en inglés. Apenas sea publicado, lo anunciaré en mis plataformas.

- Como influencer, tienes una plataforma para inspirar a otros a vivir de manera más consciente. ¿Cuál crees que es el mayor desafío al intentar adoptar un estilo de vida más sostenible y vegano en la sociedad actual?

- Creo que el desafío de muchos es el atreverse a salir de la zona de confort, de lo que vemos como “normal”, de lo que nos han enseñado. La sustentabilidad y el veganismo son un tema relativamente nuevo para muchos y esto genera miedo a intentarlo, a equivocarse, a hacerlo mal o a “fracasar”. Las redes hoy en día tampoco lo hacen fácil ya que agregan más presión al mostrar este estilo de vida como algo perfecto, todo bonito, pero la realidad es que no es así. No nacimos sabiendo esto y muchos no lo aprendimos en el colegio o la universidad. Es un proceso que, como todo cambio, toma paciencia, tiempo y aprendizaje. Equivocarnos varias veces y volver a internar.

La sustentabilidad y el veganismo no se basan en tener la perfección como objetivo sino en dar el primer paso y así crear un compromiso diario con tu salud, los animales, los bosques y el futuro de la sociedad. Día a día, paso a paso, con la mejor energía.

Otro desafío pueden ser los precios altos, pero, mayormente, son relacionados con productos veganos muy procesados. En estos años, he aprendido que, al evitar comida procesada y al apoyar a agricultores locales, mi presupuesto se reduce significativamente. Mientras menos procesado consumamos será mejor para nuestra salud, billetera y la naturaleza.

- ¿Cómo te mantienes auténtica y fiel a tus valores mientras te adaptas a las demandas y expectativas de las redes sociales?

Llevo ya casi 10 años creando contenido para las redes sociales. Desde un comienzo supe que quería permitirme ser auténtica para inspirar a otras personas a sentirse cómodas en su propia piel, menos solas y a lograr ver el “ser diferente” como algo digno de celebrar, en lugar de algo negativo.

Sí, hay momentos en los cuales la crítica y palabras llenas de malicia sacuden mis cimientos, pero es exactamente en ese caos y ruido que abrazo la importancia de enfocarme en fortalecer mi espíritu, la fe en mi voz y la vida que estoy creando.

Los momentos de silencio y soledad son algo que valoro mucho hoy en día, ya que en ellos logro respirar, profundizar y encontrar respuestas claras y tranquilas.

- En tu opinión, ¿cuál es el impacto más significativo que podemos tener como individuos al optar por un estilo de vida vegano y eco-friendly?

- Para la naturaleza: volvernos veganos. Llevo 10 años sin consumir animales (ni subproductos de ellos) y en ese tiempo he salvado a 3.651 animales, 15 millones de litros de agua, 33 mil kg de CO2 y 10 mil m2 de bosques. (Hay una calculadora que ayuda mucho con esta información: www.thevegancalculator.com)

Para nuestra salud emocional, mental y espiritual: pasar más tiempo rodeados de verde, hundir nuestras manos en la tierra, sembrar plantas y verlas crecer, caminar descalzas lo más posible, encontrar momentos dentro del caos para contemplar a la naturaleza o escaparnos al campo para respirar aire puro.

- Participas en diferentes proyectos relacionados con la sostenibilidad y el activismo ambiental. ¿Podrías compartir con nosotros algunos de tus proyectos actuales y futuros en este ámbito?

Después de los incendios que consumieron millones de hectáreas de bosques en Bolivia (y que hoy en día siguen ocurriendo), cocreé The Yindah Foundation (www.yindah.com) con mi mejor amiga, Carolina Ballivián, para seguir apoyando iniciativas regenerativas, protegiendo a comunidades indígenas y preservando la vida silvestre. En 2023, nuestra fundación lanzó el primer programa piloto para la rehabilitación del águila arpía en Santa Cruz.

- ¿Qué papel crees que juega la conexión con la naturaleza en el bienestar personal y la salud? ¿Cómo integras esta conexión en tu vida diaria?

- La naturaleza tiene el poder de sanarnos física, mental y espiritualmente, pero estamos completamente desconectados de ella. Tenemos ritmos tan acelerados que no logramos admirar todo lo verde que está a nuestro alrededor, desde los árboles y flores en las calles, hasta las plantas que agregamos dentro de nuestra casa para darle “color” sin saber que esas plantas purifican el aire en nuestro hogar y agregan otros beneficios medicinales a nuestro espacio. El simple acto de sacarnos los zapatos y pisar pasto o tierra descalzos por 10 a 20 minutos diarios ha sido científicamente comprobado en reducir la inflamación en nuestro cuerpo, fortalecer nuestro sistema inmunológico y ayudarnos a combatir la depresión. Y aún así preferimos los fármacos y las soluciones rápidas en lugar de buscar los remedios en la naturaleza. Como humanos, nos sentimos superiores a ella y, justamente ahí, empieza nuestra desconexión. Sentimos que la naturaleza nos pertenece y que, por esa razón, no necesitamos cuidarla. Yo también pensé así durante muchos años hasta que mi estilo de vida empezó a impactar mi salud, y mi cuerpo me alarmó a través de síntomas: depresión, úlcera estomacal, problemas de ATM, mioma uterino.

Utilicé este despertar como una oportunidad para regresar a la fuente, a la energía más sanadora. Tomé cursos de herbolaria ancestral, aprendí sobre los beneficios de las hierbas medicinales, y sané confiando en la naturaleza.

- ¿Tienes algún consejo o recomendación para aquellos que desean comenzar su propio viaje hacia un estilo de vida más natural, ecológico y vegano?

- El cambio hacia una vida más natural, vegana, ecológica y lenta es un hermoso acto de rebeldía en la sociedad acelerada de hoy, pero no es fácil. No sucede de la noche a la mañana. Necesitamos trabajar en reprogramar nuestros pensamientos y la manera en que nos han educado para permitirnos ir en busca de una realidad diferente. Sé paciente contigo y con tu proceso. Date el tiempo, espacio y afirmaciones positivas. Ir lento y actuar conscientemente es la medicina para nuestra sociedad entumecida.

- Por último, ¿qué mensaje te gustaría compartir con tus seguidores y aquellos que buscan inspiración para llevar una vida más consciente y en armonía con el planeta?

- Todo comienza con pasos pequeños diarios. Separando un momento de tu apretada agenda para conectar con tu voz interna y con la naturaleza.

Desacelerar y estar presente en acciones diarias, crear espacio en nuestras vidas para poder observar a nuestro alrededor con gratitud y admiración. Así es como empezamos a valorar la energía de la madre tierra y todo ser humano.





Valeria comparte hábitos que transformó en rituales en su vida para lograr profundizar e integrar:

- Apenas te levantes, no agarres el móvil. En vez, prende un incienso natural o un sahumerio. Limpia la energía de tu casa.

- Toma 10 minutos de tu mañana para disfrutar el café, té o cacao en lugar de beberlo apresuradamente. Disfruta el proceso de prepararlo e inhala el aroma con consciencia.

- Cocina más en casa y conecta con cada ingrediente, aroma y sabor. Cocínate bonito.

- Cultiva hierbas aromáticas y medicinales. El proceso de plantar una semilla, verla crecer es algo sanador y transformador. No necesitas un jardín grande para esto. Lo puedes practicar en tu apartamento plantando hierbas medicinales en una maceta.

- Contempla la naturaleza y su ritmo cuando camines por las calles. Mira los árboles, las abejas, colibríes, libélulas. Siente la caricia del viento en tu piel.

- Separa momentos para ti: sola y en silencio.

- Mueve tu cuerpo y energía, aunque sea por 20 minutos diarios. Yoga es mi forma de fluir, pero el simple acto de mover el cuerpo (ya sea bailando sola en casa o corriendo) nos ayuda a eliminar el estrés acumulado en él.