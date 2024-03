Protección ¿Quién cuida los parques?

Proteger la naturaleza, preservar las reservas naturales y promover el cuidado del medio ambiente se ha convertido en una acción que levanta mucho rechazo entre quienes se dedican a la minería y en quienes eventualmente acceden a las áreas protegidas con la intención de obtener un pedazo de tierra.

Los intentos de secuestro, bloqueos y enfrentarse a las autoridades nacionales son un común denominador en la oposición de estos grupos.

Pero las acciones no se quedan ahí, puesto que incluso los guardaparques han comenzado a sufrir ataques por parte de estos grupos siendo víctimas de amenazas de juicios y amedrentamientos.

De acuerdo a una publicación de Erbol, el presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques, Agentes de Conservación (Abolac), Marco Uzquiano, que junto con Raúl Santas Cruz, está siendo procesado por el cooperativista minero aurífero Ramiro Cuevas por difamación y calumnia, después de la disposición de la juez dijo que, “al haber trabajado por muchos años en Apolo, en varias oportunidades evidenció la toma de campamentos de los funcionarios del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), agresiones en plena carretera cuando realizaban los controles respectivos, además de amenazas de toda índole”.

“Sin embargo, los guardaparques nunca han generado ninguna denuncia, y aguantaron toda esa agresividad con humildad”, añadió.

Reiteró que la localidad de Apolo, a más de 400 kilómetros de la ciudad de La Paz en el departamento paceño Franz Tamayo, en la actualidad, es un escenario hostil y riesgoso, ya que la actividad minera ha crecido y se ha potenciado, incluso, pueden tener (los cooperativistas) los suficientes medios y recursos económicos para movilizar a las personas del lugar.

Esta situación deja en evidencia que los guardaparques corren distintos riesgos. Al respecto, la senadora de Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena sostiene que es la economía extractivista la que está generando el problema.

“Por un lado, la economía extractivista viene desde la colonia, pero hay momentos en que se vuelve más aguda, más violenta y como nunca ahora se ha vuelto más descontrolada. Particularmente en lo que sería el extractivismo del oro y en el extractivismo agropecuario, en que se comportan como si el suelo fuera un recurso natural renovable, no lo cuidan y finalmente lo vuelven no renovable. Entonces al final la agropecuaria, sobre todo la deforestadora, se la puede concebir como una forma de extractivismo. Estas actividades se están desarrollando crecientemente en la ilegalidad y en la violencia, en la imposición a las comunidades, en la falta de obediencia a la norma, eso es novedad lo que acabo de decir de ilegalidad”, explica la autoridad.

Requena aprovecha para recordar que ella misma fue retenida por pobladores de una localidad en el norte de La Paz, se le impidió el paso en Apolo con un bloqueo de vías. Asimismo, reconoce que los guardarques no gozan de tranquilidad, puesto que su trabajo es observado y criticado.

La senadora también apunta que son personas que gozan de impunidad. “Quien debería evitar la ilegalidad, quien debería proteger los derechos humanos, y a los derechos de un medio ambiente sano, ¿quién es? Es el Estado. Si el Estado aplica de su deber, y cumple su deber, y voy a decirlo más claramente, traiciona su deber del bien común, entonces las personas individuales que quieren cumplir con su deber, como son los guardaparques, se ven solos ante estos poderes”, asegura.

Las amenazas no son una situación que se viva de manera reciente, más al contrario, es una historia recurrente por lo que se esperaría que las acciones ayudarán a que se detengan, pero las instituciones matrices de estos guardaparques no trabajan en ese sentido.

“Los guardaparques deberían, por el reglamento del Servicio Nacional de Protección (Sernap), ellos deberían ser reforzados y apoyados por la fuerza pública, policía y/o militares, cuando son sobrepasados. Los guardaparques no van armados y cada vez que se enfrenta a la ilegalidad del oro, a la ilegalidad de la deforestación, a la ilegalidad del tráfico de vidas silvestres, tráfico de madera, etc, ellos deberían ser defendidos por la fuerza pública. Entonces, no lo hacen y los dejan solos”, sostiene Requena.

Lo que sucede con Uzquiano es una constante, es más lleva varias acciones judiciales en su contra por defender la naturaleza y el ingreso ilegal a los territorios protegidos.

“Es importante entender que estamos lidiando con economías que ya son de orden transnacional en algunos casos”, completa.





Sin equipo



y sin amparo



“Muchas veces temo por mi vida”, dice Darío Cartagena, guardaparque del Parque Nacional Madidi, quien día a día enfrenta a mineros ilegales, cazadores furtivos que intentan instalarse en esta enorme área protegida de casi 1,9 millones de hectáreas ubicado al norte de la región de La Paz, en la Amazonía boliviana.



Un machete, un GPS y un celular son las únicas herramientas que utiliza Cartagena, de 44 años, para controlar, vigilar y monitorear el parque Madidi considerado como uno de los más biodiversos del mundo con unas 2.100 especies de animales y 5.000 tipos de plantas.



La tarea comienza en el control de ingreso en el sector Saridi donde los guardabosques revisan a los visitantes, la mayoría turistas, pero entre ellos se mezclan cazadores furtivos que persiguen animales salvajes como jaguares, pumas, monos, ciervos y chanchos salvajes.

El trabajo de los legisladores

“En la Asamblea se pueden intentar muchas cosas y nosotros las estamos intentando todo el tiempo, de hecho, es posible tener algunos logros en, por ejemplo, deforestación, que es muy importante, en cambio climático. En cuanto a la protección de los guardaparques, lo que hemos hecho es en este momento, por ejemplo, representarlos judicialmente, apoyar ese tipo de procesos judiciales y la denuncia pública y estamos pensando en hacer que se aplique el Acuerdo de Escazú, que podríamos, con un poco de suerte, con mucho trabajo y mucho convencer, aprobar una ley que, en el fondo, lo que haría es reforzar leyes que ya existen”, explica la legisladora sobre la posibilidad de trabajar en una normativa que ayude al cumplimento de otras que ya están previstas.

El problema de fondo no es tanto eso, sino que la norma no se cumple por lo que le he dicho en la pregunta primera.

Sin embargo, Requena también considera que sacar más leyes no garantiza un mayor cumplimento de las mismas, por lo que el Estado debe aplicar las leyes que ya existen.

Cuidar el medio ambiente y las áreas protegidas no solo se limita a un grupo de personas que trabaja en el lugar como los guardaparques y no se puede dejar de lado esta situación que afecta cada día a una mayor degradación de los hábitats naturales en Bolivia.