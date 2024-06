Gala Verde: Cochabamba brilla con altura

Texto: Redacción OH!



Diseños: Schütt&Schütt by Chichina y Paola Schütt, Elizabeth Alta Costura, Edita Vojtkova y Roberto Aranibar



Modelos: Vanessa Hayes Schütt (Miss Bolivia Internacional 2023), Carla Soria (Chica Premier), Jhohana Gómez Aguirre, Victoria Olguín (Miss Bolivia Grand 2023)



Fotografía: Raúl Ramírez



Maquillaje y peluquería: Adore Make Up y Selene Trujillo



Locación: La Casona d’Isale

la cuarta edición de la Gala Verde reunió a líderes empresariales, figuras públicas, influencers y defensores del medioambiente que disfrutaron de una noche de esplendor y conciencia ecológica. La participación de los diseñadores de Cochabamba fue destacada, ya que mostraron su compromiso con la sostenibilidad y el talento artístico.

Schütt&Schütt: la belleza de la madre selva y la mariposa morpho azul

Con la dirección creativa de Chichina y Paola Schütt, la marca Schütt&Schütt presentó dos diseños. El primero, inspirado en la Madre Selva del Parque Amboró, era una falda con una pintura de la flora y fauna autóctonas. El segundo, inspirado en la majestuosa mariposa Morpho Azul, incluía alas esculpidas en metal y decoradas con terciopelo y piezas tornasoladas.

Elizabeth Alta Costura: la elegancia del Parque Nacional Carrasco

Elizabeth Alta Costura presentó un vestido de gala en un vibrante color verde, elaborado con telas y encajes reciclados. Este traje, inspirado en el Parque Nacional Carrasco, destacó la exuberante biodiversidad de esta área protegida.

Edita Vojtkova y Mamani Mamani: un tributo a Cotapata

La colaboración entre Edita Vojtkova y el artista Mamani Mamani resultó en un vestido excepcional hecho de sobras de telas de colecciones pasadas. Inspirado en el Parque Nacional Cotapata, el diseño reflejaba la biodiversidad y la riqueza cultural de esta región.

Con detalles pintados a mano y un uso ingenioso de materiales reciclados, la pieza destacaba la armonía entre la moda y la conservación, capturando la esencia de Cotapata, un santuario ecológico crucial para Bolivia.



Roberto Aranibar: la moda como voz de la conservación

Roberto Aranibar deslumbró con una creación única hecha completamente de denim reciclado. Inspirado en los colores de la cordillera del Tunari, su diseño incluía flores de denim y toques dorados, evocando la riqueza natural de Cochabamba y la importancia de la conservación del Parque Tunari.

La Gala Verde 2024, más que un evento social, fue un llamado a la acción para proteger las 23 áreas protegidas nacionales de Bolivia. Los asistentes celebraron la biodiversidad y se comprometieron a apoyar proyectos de conservación. Los guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) fueron reconocidos por su valiente labor en la protección de estos espacios invaluables.

La participación de los diseñadores de Cochabamba en la Gala Verde 2024 no solo destacó su talento, sino también su dedicación a la moda sostenible. Sus creaciones demostraron que es posible combinar elegancia y responsabilidad ambiental, inspirando a todos a tomar medidas para proteger nuestro planeta.