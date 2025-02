Luz Claros: “Los pies en la tierra y los sueños en alto”

Luz Claros, una mujer multifacética y llena de sueños que poco a poco va cumpliendo, es la invitada del nuevo episodio del Pódcast OH! Con una trayectoria que abarca desde el periodismo hasta el modelaje, el voluntariado y el arte, Luz logró forjar un camino único, lleno de desafíos y aprendizajes.

Su paso por Red Bolivisión, donde actualmente trabaja como presentadora, reafirma su compromiso con contar historias que trascienden lo superficial, transformándose en una inspiración para jóvenes que buscan desarrollar múltiples talentos.

Un comienzo inesperado

“Jamás me imaginé trabajar en la televisión”, confiesa Luz. Su carrera comenzó en el mundo de los certámenes de belleza, donde participó en concursos como: Reina del Carnaval en 2018. Más tarde se coronó como Miss Cochabamba 2020 y Miss Supranational Bolivia 2021 que le permitieron desarrollar habilidades esenciales para su futura labor en los medios.

“He pasado cursos de liderazgo, vocabulario y modulación”, explica, destacando cómo cada experiencia la llevó a enamorarse del periodismo y la presentación. “Poco a poco es como que se me ha ido abriendo el camino para poder trabajar en la televisión y al final,por cuestiones de la vida, se me dio las circunstancias de poder trabajar y hacer un casting, el cual pase y empecé a trabajar en la televisión”, cuenta a la Revista OH!

A pesar de su personalidad introvertida, Luz dice que encontró en la televisión un espacio donde puede expresar su voz y conectar con la audiencia. “La televisión es un espacio de mucha responsabilidad social”, dice y enfatiza la importancia de contar historias que reflejen las realidades y necesidades de la gente.

“Mi amor hacia el periodismo de poder conectar con la gente, poder hablar con la gente, escuchar cuáles son sus quejas, cuáles son las necesidades es lo que realmente me impulsa a seguir en la televisión”, expresa.

En este contexto, su trabajo actual le permite informar sobre temas relevantes a la gente. “Siento que es mucha responsabilidad también mostrar lo que pasa en el país”, subraya.

RETOS Y CRECIMIENTO PERSONAL

Al hablar sobre los mayores desafíos que ha enfrentado en su carrera, Luz cuenta sobre el miedo que a menudo acompaña a quienes se aventuran en el mundo mediático. “Los retos a uno se le ponen, y si uno tiene miedo de hacer las cosas no vas a abrir tu mente”, señala. A lo largo de su trayectoria, menciona que aprendió a superar esos miedos y a encontrar su camino en un entorno que puede ser tanto emocionante como intimidante.

Su participación en certámenes de belleza también ha sido parte fundamental de su crecimiento. “No es nada sencillo”, advierte, “es un trabajo, es una gran responsabilidad, no tienes un horario fijo, o madrugas o te quedas hasta tarde y aparte de eso también estás bajo el ojo de la gente, de tu vida privada, de lo que haces y de lo que no haces”. A pesar de las dificultades, Luz anima a las jóvenes a participar en estos concursos, ya que pueden abrir muchas puertas: “Es una plataforma muy bonita que te da a conocer”, dice con entusiasmo.

El arte como expresión

Además de su carrera en los medios y las pasarelas, Luz es una apasionada del arte. Desde los 15 años, siempre le ha gustado pintar y dibujar. “El arte es una forma de expresión”, afirma con convicción.

Aunque ha tenido menos tiempo para dedicarse a esta pasión recientemente, espera volver a ella en el futuro. “Espero que en próximos años vuelva al arte”, expresa.

Su enfoque artístico trasciende la simple técnica y se convierte en un lenguaje emocional. Ella sostiene que “el arte ha sido mi manera de poder expresarme cuando me cuesta hacerlo verbalmente”.

Para Luz, pintar no es sólo un hobby, sino una terapia existencial. “Nunca he sido muy buena para expresarme directamente”, admite, “pero cuando tomo un pincel o un lienzo, mis emociones encuentran su verdadero canal de comunicación”. Sus obras no son simples representaciones visuales, sino complejos mapas de su mundo interior, donde cada trazo cuenta una historia personal.

Desde muy joven, Luz descubrió en el arte un refugio y una forma de autodescubrimiento. “Desde pequeñita siempre me gustó mucho pintar, dibujar, hacer esculturas”, recuerda. Lo fascinante es que nunca tomó clases formales.

Bombero Voluntario

Uno de los aspectos más admirables de Luz es su compromiso con su gente. Como bombera forestal voluntaria, otra de sus facetas, participa activamente en situaciones críticas como incendios forestales. “He estado en los incendios de San Juan y también la Chiquitanía, siendo uno de los mayores retos que he tenido”, relata.

Su labor no sólo implica apagar fuegos, sino también realizar reportajes sobre las situaciones que enfrenta como periodista.

“Me apasiona el poder ayudar ante situaciones difíciles”, comparte Luz. Su dedicación como bombera refleja su sentido del deber hacia aquellos que necesitan apoyo. Recientemente fue reconocida por su labor durante los incendios en la Chiquitanía: “Recibí un homenaje por parte del concejo municipal de Cochabamba”, menciona.

La búsqueda del equilibrio

A pesar de sus múltiples responsabilidades como periodista, presentadora, artista y bombera, Luz encuentra formas de equilibrar su vida personal y profesional. “Es cuestión de acomodarse, sin embargo, hay sacrificios: por ejemplo, un poco mi vida social, he dejado un tiempo para salir con mis amigos y todo”, admite. Actualmente estudia psicología y reconoce que esto requiere una gestión cuidadosa de su tiempo.

Sin embargo, Luz también destaca la importancia de mantener una vida social. “Para mí, los amigos son la familia que uno elige”, añade. Este enfoque equilibrado le permite seguir creciendo tanto personal como profesionalmente.

Finalmente, Luz se dirige a las jóvenes que aspiran a seguir sus pasos y les dice que “aprovechen cada segundo que tienen, disfruten si les apasiona algo”, destacando que nunca es tarde para aprender y crecer.

Con una mirada esperanzadora hacia el futuro, Luz Claros se convierte en un ejemplo inspirador para todos aquellos que buscan dejar huella. Sin duda, su historia es un testimonio del poder del compromiso y la pasión por lo que uno hace. “Se nos va el tiempo”, concluye Luz, reafirmando su determinación por seguir adelante y contribuir positivamente a la sociedad.