Creadores de contenido e influencers se expanden; medios tradicionales tienen el reto de adaptarse

La era digital ha cambiado la forma en que nos comunicamos. Los nuevos formatos, como el pódcats y el streaming se han convertido en los protagonistas de informar, entretener, generar comunicación y en vender espacios de publicidad; un trabajo que antes era exclusivo de los medios de comunicación tradicionales.

Los creadores de contenido e influencer son quienes utilizan estos nuevos formatos para llegar a la audiencia. Sin embargo, su contenido es cuestionado por expertos en comunicación y periodistas. La información que difunden estos nuevos actores digitales no es relevante, ético y responsable, no de todos, claro.

Pero, está en manos de la población que contenido quiere consumir y como se quiere informar.

El impacto de las nuevas tecnologías en el periodismo

El periodista y fundador de la radio “Kancha Parlaspa”, Fernando Andrade Ruiz, explica cómo el periodismo está siendo transformado por las nuevas plataformas y tecnologías, como los podcasts y las redes sociales. A pesar de la explosión de contenido, hay una preocupación sobre cómo los nuevos actores están afectando la calidad de la información, menciona.

“Si los medios tradicionales mantienen su prestigio y confiabilidad, pueden seguir vigentes, respaldados por la credibilidad institucional, ya que hay tanta información circulando por las redes que la gente duda de su veracidad”, afirma Andrade.

Aunque los jóvenes tienen acceso a una cantidad masiva de información, muchas veces carecen de contenidos relevante sobre temas públicos o de interés social. En lugar de estar al tanto de temas como la política, las campañas electorales o la economía, muchos jóvenes se centran más en las últimas tendencias de “influencers” en redes sociales. “Hay una ausencia de información en los jóvenes que es útil para la inserción a la vida social”, complementa.

Pilares actuales del entretenimiento y la información



Las atenciones de la audiencia se desplazan cada vez más hacia lo digital, tanto que desde el año pasado se dio a conocer la primera edición de “Premios Juventud Bolivia”, un evento que reconoció y premio a personalidades juveniles más influyentes del país.

Esta ceremonia, reconoció a “Ya no Somos Nenes” como el mejor podcast y a Alejandro Pinedo como el mejor Tiktoker a nivel nacional. También, el año pasado, se estrenó el primer canal de Streaming “Aiilive” que ya cuenta con más de medio millón de seguidores en tiktok.

¿qué son los pódcast?

Pódcats es un archivo de audio y video grabado, y transmitido por internet. Marcelo Durán, comunicador y experto en maketing digital, explica que este formato llega tarde a Bolivia, 20 años después de su aparición, y que en el país se tiene la idea equivocada de que solo se trata de cuatro chicos que hablan por un micrófono.

“Hay mucha pobreza intelectual y de contenido, a la hora de hacer algo de valor. Está bien ser viral, pero como vas a trascender con el tiempo con el contenido que haces”, sostiene Durán, debido a que existen pódcast que hablan sobre economía, política, arte, etc. El podcatster y el experto en el tema deberían ser los que presenten cada episodio.

Durán complementa su perspectiva haciendo énfasis en que “no me refiero solo a expertos de la vieja escuela que ya tienen maestrías y doctorados, conozco jóvenes brillantes, con mucho talento, pero que se escoden, no se muestran en las redes sociales”.

Conducir un pódcats es un trabajo de especialización, ya que este tiene el fin de informar con contenido de valor, subraya.

¿qué es el streaming?

Por otro lado, los streeaming han transformado la forma en la que consumimos entretenimiento, Son transmisiones en vivo o directo. Con contenido “ramdo” (cualquiera u ocasional).

Experiencias que comparten los conductores e invitados, de lo cotidiano y ligero de su día.

Durán explica cómo las vistas y el alcance están primando sobre la calidad de información, las marcas ahora migran a los medios digitales por el alcance, ¨ El hecho de que una marca busque más visibilidad no es de ahora, esto pasa desde hace 120 años atrás¨, afirma.

La IA no solo está transformando sectores como la educación, sino que también está abriendo nuevas puertas para la creatividad, permitiendo que cualquier joven, incluso sin experiencia, pueda crear arte, música y contenido digital, y que “el creador de contenido, crea, pero no informa”. “Hay creadores que, si informan, pero no todos están en ese rubro”, argumenta.

También, resalta que ahora no existen medios de comunicación, hoy existen plataformas de noticias. Hoy la gente no consume el dispositivo, sino la noticia o contenido, ya no el papel o la pantalla. Ahora son las plataformas de contenido, modelos de negocio que sean reinventado de una manera muy interesante y eficaz.

“El público, tiene que estar alerta, a quienes seguir y si son capaces de verificar lo que dicen, los que están diciendo un determinado mensaje” manifiesta Durán.

Y que las marcas y medios tradicionales utilicen estas plataformas a su favor, porque no crear a su propio influencer o creador de contenido, amoldarse a los nuevos formatos y plataformas, de una manera lógica y creativa para encontrar nuevas formas de llegar a públicos nuevos para mantenerse vigentes y ser reconocidos por lo que son y hacen.