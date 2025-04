entre poemas y canciones. Isabella Soriano escribe versos que se escuchan con el corazón

Isabella Soriano Blanco, una joven escritora, dio un paso importante en su vida al presentar su primer libro de poemas, Ciento veinte minutos, en el auditorio de Los Tiempos. Con tan solo 20 años, invita a los lectores a recorrer su mundo interior a través de versos que fluyen como canciones.

El creativo poemario está pensado como un casete, dividido en dos lados de 60 minutos cada uno, en el que cada poema tiene su propio ritmo y emoción. “Noches frías donde se cae el cielo, pienso en ti, pero estás tan lejos, el humo de tus palabras acaricia mi corazón, el ademán de vernos de nuevo se adueña cada noche de mis sueños. Me mantienes creyente en todo momento, espero dejar de andar tu presencia, tus pasos se notan más con tu ausencia”, se lee en unos de los poemas.

Y para completar la experiencia, viene con una playlist especial que ella misma armó. Así mezcla música y palabras como si fueran parte del mismo lenguaje.

Desde los 15 años, Isabella escribe poesía para poner en orden lo que siente. Se inspira en artistas como Nina Simone o Fleetwood Mac, y también en autoras que escriben con el corazón, como Ava Dellaira. Su estilo es libre, expresivo, sin reglas fijas, porque así es como le nace escribir.

En una entrevista con Los Tiempos, Isabella cuenta cómo nació la idea de publicar su primer libro, qué la motiva a seguir escribiendo y por qué cree que la poesía puede acompañar a quienes la leen, como una canción que llega justo en el momento indicado.

- ¿Qué te motivó a escribir y presentar este poemario?

- La poesía y el storytelling siempre me han gustado muchísimo. Escribo desde mis 15 años como una forma de expresarme. Empecé con poesía porque me parecía algo muy bonito, siempre he leído y simplemente se me dio. Para el libro seleccioné los poemas que más me gustaban, algunos los modifiqué y decidí sacarlos.

Lo que más me encanta de la poesía es la manera única en la que se pueden contar cosas cotidianas. Me gusta mucho escribir desde el lado de la melancolía y escribir en los momentos donde estoy sola. Los temas sobre los que me gusta escribir varían pero suelen ser sobre sentimientos.

- ¿Qué te gusta reflejar en tus poemas?, ¿tienes algún estilo en particular?

- Me gusta mucho el estilo lírico, libre y expresionista. Me encanta expresarme y mi libro tiene muchas referencias musicales porque la música fue muy importante en mi vida. Eso quería reflejar: inspiración e influencia musical.

- ¿Qué es lo más difícil de escribir poesía?

- Primero, que me guste a mí misma lo que escribo. Muchas veces escribes algo y no te convence, entonces lo descartas. Nunca lo hice con la intención de vender, era solo para expresarme. Desde ahí fui puliendo los poemas.

- ¿Fue difícil tomar la decisión de publicar algo tan personal?

- Sí, no fue sencillo, pero me animé a hacerlo. En algún momento vi que tenía muchos poemas guardados y pensé que sería bonito compartirlos. Un día simplemente dije: “lo haré”. Me di cuenta de que era más posible de lo que imaginaba.

- ¿Contaste con apoyo en este proceso?

- Muchísimo. Mi familia, mis amigos, todos están felices y me han apoyado en esta locura hermosa. Me han dado mucha fuerza para animarme.

- ¿Qué le dirías a la Isa de 15 años que recién comenzaba a escribir?

- Le diría que siga así, tal y como está. Lo está haciendo muy bien y va a cumplir ese sueño que tiene. Que se siga inspirando y que crea que sí se puede.

- Algo que llama la atención del libro es su formato: un poemario que también se puede “escuchar”. ¿Cómo nace esa idea?

- La música, como dije, fue muy importante para mí. Escuchar música es como sentirte abrazado por alguien que no está, por una historia o un cantante. Quise que mis poemas causen esa misma sensación. Que quien los lea se sienta comprendido y acompañado, incluso sin conocerme.

- ¿Tienes algún artista favorito que te inspire?

- Sí, y están mencionados en el libro. Stevie Nicks y Nina Simone son grandes referentes para mí. Me encanta cómo comunican sus emociones y cómo combinan narrativa, música y letras.

- ¿Te animarías a escribir canciones?

- Tal vez en el futuro. Por ahora, prefiero quedarme con la poesía. Este primer libro ya es un gran paso para mí.

- ¿Cómo seleccionaste los poemas que iban a formar parte del libro?

- Decidí empezar el proyecto en 2023. Desde entonces, los poemas que escribí eran más específicos, mejor estructurados. Fui armando la selección con los más sólidos, algunos nuevos, otros que fui arreglando. No todos entraron, algunos los dejé para después.

- ¿Qué esperas que los lectores sientan al leer tus poemas?

- Espero que se sientan acompañados, comprendidos. Eso es lo que busco: que mis palabras sean un abrazo a distancia para cualquiera que lo necesite.

- ¿Te gustaría seguir escribiendo más libros?

- Sí. La experiencia ha sido muy linda, desde el trabajo con la editorial hasta el proceso completo. No me voy a obligar, porque creo que cuando fluye naturalmente sale mejor. Pero sí, me gustaría seguir.

- ¿Qué mensaje le darías a otros jóvenes que también escriben pero todavía no se animan a compartir sus textos?

- Les diría que se animen, que vale la pena cada etapa del proceso y que no tengan miedo a expresarse ni a compartir sus sentimientos o percepciones del mundo.

- ¿Cómo ves el panorama literario para los jóvenes en Bolivia? ¿Sientes que hay espacios para que nuevas voces sean escuchadas?

- Veo que es amplio y que hay posibilidades, solo depende de la persistencia que tengan. Sí hay espacio y mucho talento, pero falta apoyo a los artistas jóvenes de cualquier ámbito.

- ¿Qué le dices a la gente que vaya a leer tu libro?

- Espero que realmente les guste. Mi libro tiene detalles especiales, incluso una playlist para acompañar la lectura. Está pensado para todos, para que puedan leerlo, escucharlo, sentirlo… y tal vez encontrarse en él.

De esta forma una nueva voz poética nace en Cochabamba. Con el lanzamiento de este poemario -que se realizó el pasado jueves 10 de abril, en el auditorio del periódico Los Tiempos- Isabella Soriano demuestra que la juventud también es sinónimo de profundidad, sensibilidad y arte. Las ilustraciones del libro estuvieron a cargo de Valentina López, mientras que la edición y corrección fueron realizadas por Valentina Torrejón.