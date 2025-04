vanesa padilla: “El éxito está en encontrar el equilibrio y la felicidad”

Vanesa Padilla no solo transforma terrenos vacíos en hogares modernos, también redefine lo que significa equilibrar maternidad, pasión y profesión. Con una sonrisa serena, la destacada arquitecta comparte cómo su vocación fue despertada por la figura de su padre, también arquitecto, y por esos viajes familiares donde descubrió que los espacios pueden emocionar y transformar .

Estudió arquitectura en Córdoba, Argentina, una ciudad universitaria que le dio más que conocimientos técnicos, le enseñó a competir, a crear y a pensar en grande, destaca.

Desde que volvió a Bolivia, Vanesa fue parte activa del crecimiento de una empresa familiar junto a sus hermanas que se encargan de diferentes áreas, trabajando en equipo de manera integral. “Siempre me ha gustado la arquitectura, no me imagino haciendo otra cosa”, subraya.

El pódcast de la Revista OH! es una oportunidad para conocerla no solo como arquitecta, sino como mujer, hija, madre y soñadora.

- ¿Cómo es la vida de arquitecta y mamá? ¿Es posible equilibrarlo?

- Es un reto, la verdad ser profesional y mamá. Me encantaría estar más tiempo con mi hija, pero cuando estoy con ella, me gusta darle tiempo de calidad, estar presente.

También quiero demostrarle que puede cumplir sus sueños, que no hay límites por ser mujer.

- ¿Cómo lográs organizarte para no descuidar ninguna área de tu vida?

- Todo es cosa de organizarse y tener un equilibrio. Por suerte, al trabajar de forma independiente, puedo jugar con mis horarios. A veces trabajo de noche para tener la tarde libre con mi hija.

Siempre he pensado que el éxito está en encontrar un equilibrio entre lo personal, lo profesional y lo que te hace feliz.

- ¿Qué te gusta hacer cuando no estás trabajando?

- Tengo una vida bien ajetreada. No puedo estar quieta, ni los domingos. Siempre busco actividades. Me organizo para ir al gimnasio al mediodía y también juego pádel, aunque no soy muy buena todavía.

- ¿Qué te hubiera gustado saber antes de ser mamá?

- Que no todo es color de rosa. Tiene momentos desafiantes, no siempre se cumplen las expectativas. La maternidad me ha enseñado a ser más espontánea, a fluir más, a no programarlo todo.

- ¿Cuál ha sido tu mayor apoyo en este camino?

- Mi familia. Somos muy unidos, pasamos mucho tiempo juntos. Mis hermanas, mis padres y también mi esposo, que me da otra perspectiva. Sabemos que siempre estamos ahí el uno para el otro.

- ¿Te has sentido subestimada por ser mujer en tu rubro?

- Sí. En reuniones con arquitectos, constructores, la mayoría son hombres mayores de 50 años. A veces me miran raro por parecer más joven. Pero llevo 13 años de experiencia y creo que las mujeres tenemos una sensibilidad diferente, sobre todo para pensar en la dinámica familiar al diseñar.

- ¿Qué mensaje darías a las mujeres que quieren abrirse camino en espacios dominados por hombres?

- Que no se limiten. Podemos ser mamás, profesionales y emprendedoras al mismo tiempo. Las mujeres somos multitasking por naturaleza. Tenemos esa habilidad para pensar de manera distinta y encarar proyectos en diferentes áreas. Me encantaría que existan más redes de mujeres en este rubro, como una tribu donde nos apoyemos entre todas.

Vanesa Padilla representa a una nueva generación de mujeres profesionales que fusionan talento, sensibilidad y visión. Arquitecta de profesión y mamá por vocación, encontró en el diseño no solo una forma de construir espacios, sino también de transformar vidas.

Su enfoque va más allá de las estructuras, ya que, según menciona, piensa en la calidez de los hogares, en la funcionalidad para las familias modernas y en cómo cada detalle puede mejorar la calidad de vida.

Con más de una década de experiencia y proyectos innovadores en su trayectoria, Vanesa se consolida como un figura inspiradora para otras mujeres en el rubro de la arquitectura en Bolivia, sin dejar de lado su maternidady su hogar, entregando tiempo de calidad a su hija Luciana y a su esposo Leonardo Saavedra.