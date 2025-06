Mes del Orgullo: la pasión artística y los desafíos en el transformismo

En junio, un mes de colores y de diversidad que toma las calles, un grupo de artistas en Cochabamba lo celebra de una forma vistosa, creativa y artística a través del transformismo.

Más allá de ser un simple disfraz, este trabajo es sinónimo de disciplina y una declaración de identidad. La revista OH! conversó con Charles Nozza, un reconocido estilista que da vida a Gloria Trevi, y con un colectivo de artistas que encarnan a íconos como Denise de Belanova, Selena Quintanilla y Laura León.

Un “Paquete Completo”

“El arte del transformismo que realizamos es el hecho de poder engranar en un personaje”, explica Denise. “La palabra lo dice, transformar”, añade. Esta definición, que parece sencilla, esconde una gama de habilidades y dedicación. No se trata solo de imitar, sino de construir.

“Para ser transformista tienes que saber de todo”, afirma una de las artistas del grupo. “Saber imitar, saberte vestir, saberte transformar, maquillar, costurera. Eres tu propia costurera, tu propio modelo, es el paquete completo”, menciona. Además, este “paquete completo” implica un estudio minucioso del personaje, ya que no basta con ponerse una peluca; deben analizar su comportamiento, sus gestos, su esencia.

Charles Nozza, con más de una década de experiencia y una carrera como estilista profesional, es un empresario dedicado a su estudio de belleza y a su academia de modelaje, pero también se transforma en Gloria Trevi con el arte del transformismo. “Tienes que ver los videos de las artistas”, comenta, “yo estoy con el video ahí viendo qué voy a hacer”.

Los artistas describen cómo su postura y comportamiento cambian radicalmente cuando se transforman. “El hecho del comportamiento femenino, de que tienes que tener una mejor postura y, en cambio, en tu día a día, en el tema del trabajo, es un comportamiento entre comillas normal”, relatan. Desde su experiencia, es una actuación constante que exige una disciplina física y mental que el público no siempre ve.

DETRÁS DEL BRILLO

El costo económico es lo más difícil de este arte, coinciden. “Trabajar para tener ingresos para poder ser transformista. Las pelucas realmente son caras”, señalan. Asimismo, revelan que muchas de ellas son de cabello natural, tejidas pelo a pelo en un proceso artesanal que puede llevar días. Uno de los miembros del grupo, de hecho, es quien las confecciona.

Para abaratar los costos, "generalmente lo hacemos nosotros con nuestras propias ropas, nuestros propios outfits”, explican. Este proceso creativo va desde la conceptualización del personaje hasta la compra de telas y las horas frente a la máquina de coser. “Lo más difícil sería sustentar esto, que realmente paguen lo que vale, porque es mucho dinero, es mucha inversión y muchas horas de trabajo”, añaden.

Para muchos, el camino hacia el transformismo es también un viaje de autoaceptación, por ejemplo, Charles Nozza recordó sus inicios, hace más de una década, cuando a los 20 años participó en su primer concurso de Miss Transformista. “Recién estaba iniciándome a lo que era maquillarme, ponerme peluca”, rememoró. Desde entonces, logró construir una carrera destacada, tomando cursos en el extranjero y perfeccionando una pasión que, según él, “llevaba en la sangre”, heredada de su amor por la pintura y las artes plásticas.

Además, Charles y su esposo fueron la segunda pareja del mismo sexo en casarse legalmente en Cochabamba, un proceso legal largo y complejo que culminó en un derecho fundamental. “Estamos muy felices y contentos de habernos casado”, afirmó con una sonrisa.

La aceptación familiar, sin embargo, dijo que sigue siendo una de las mayores barreras para muchos. Aunque en su caso, su madre, como muchas, ya lo intuía, dice. “Creo que las mamás saben, se dan cuenta”, reflexiona. Afortunadamente, la relación con su familia y la de su esposo es de apoyo total, una suerte que sabe que no todos comparten. “Hay personas que no tienen la misma suerte, que sufren el rechazo y, a veces, se van fuera de casa”, lamenta.

Por ese motivo y otros que aún persisten en contra de la diversidad, los artistas crearon una comunidad, conscientes de su rol como referentes para las nuevas generaciones. “Supongo que siempre hay niños que ven y, a veces, bueno, a muchos nos ha tocado no ver personas como nosotros en televisión, al menos no en nuestro país”, dice uno de los miembros del grupo.

Sin embargo, envían un mensaje de esperanza a la comunidad: “Decirles que todo va a estar bien, que sí se puede, que sean quiénes son, no pierdan su esencia”. “Que si creen que no tienen apoyo en casa, búsquenos, que realmente nosotros somos amigos. Que no se oculten, que no traten de ser otras personas o aparentar, y que sean libres”, expresan.

“Mi mensaje sería que nunca traten de parecerse a las demás personas, que sean como son, que traten de mostrar la verdadera imagen que ellos tienen y que sean libres. A veces el estarnos en una sola burbujita no nos hace muy feliz. Hay que salir adelante y ser felices, que eso es lo que queremos”, concluye Charles.