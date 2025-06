Natalia Dávila: La reina multifacética que construye su futuro “sin miedo al éxito”

Demostrando que el único límite es el que uno se impone, a sus 23 años, Natalia Dávila, creadora de contenido, embajadora de diferentes marcas, modelo, Reina Tradición Carnavalera 2025 y estudiante, lidera cuatro emprendimientos y es un testimonio de constancia, organización y audacia para desafiar las expectativas.

“A Natalia le encanta emprender, no puede estar echada en su cama sin hacer nada”, así se define ella misma, una descripción que no podría ser más precisa. Con una energía que parece inagotable, logró consolidar una carrera que abarca desde el modelaje y la creación de contenido hasta la gestión de cuatro emprendimientos, todo mientras avanza en sus estudios universitarios en Comunicación Estratégica y Corporativa y ostenta el título de Reina Tradición Carnavalera 2025. Sin duda, su vida es un torbellino de actividades y con la pasión que la impulsa rompe cualquier barrera.

Natalia recuerda, en el nuevo episodio del Pódcast OH!, que su incursión en el mundo público no fue una sorpresa para todos, ya que su padre pareció predecir su futuro. “Él lo sabía antes que yo”, comenta entre risas.

Luego de sus primeros videos, lo que comenzó como un pasatiempo en las redes sociales, se convirtió en un trabajo serio cuando recibió su primera propuesta comercial. “El punto clave fue cuando la primera marca me habló, fue una marca de Colombia. Dije: ‘Oh, my God, esto puede ser una fuente de ingreso increíble”, señala. Ese primer momento fue el catalizador que la impulsó a profesionalizar su contenido y colaborar con cada vez más marcas.

Actualmente, su contenido es un reflejo de su vida dinámica, tal cual una “multitask queen” como se describe en su perfil de Instagram. Aborda tutoriales de maquillaje, peinados, las transiciones virales de maquillaje que la hicieron popular, rutinas de gimnasio y consejos de moda. Aunque admite estar, ahora, en una “crisis de influencer” y busca definir su nicho, su autenticidad y versatilidad atrae a sus seguidores.

Paralelamente a su ascenso en redes sociales, Natalia se aventuró en el mundo de los negocios con la filosofía de: “Siempre fue lanzarme, aunque no supiera qué hacer. Es como que me lanzo al agua sin saber nadar”. Esta audacia la llevó a fundar cuatro empresas distintas.

La principal es “6/0”, una marca de ropa deportiva especializada en deportes de raqueta como pádel y tenis, que busca ofrecer calidad a un precio accesible, compitiendo con grandes marcas internacionales. Además, gestiona una tienda de ropa de hombre por temporadas, una agencia de medios sociales que impulsa a pequeños emprendimientos con contenido creativo y “Bad Brownie”, un negocio de brownies que opera de forma online en Santa Cruz y que, a futuro, anhela materializarlo en una cafetería.

Este año, fue coronada Reina de la agrupación Tradición Carnavalera, una experiencia que describe, como “hermosa y épica”, por permitirle vivir el carnaval de Santa Cruz desde una perspectiva completamente nueva. “Como una persona más ahora lo vives como reina, con una agrupación tan grande que forman más de 40 comparsas. Es una experiencia inolvidable”, afirma.

En medio de toda esta vida, la pregunta que todos se hacen es inevitable: ¿cómo logra equilibrar tantas responsabilidades? La respuesta es simple en teoría, pero compleja en la práctica: “Es con agenda, más que todo”, subraya. Su día a día es una coreografía de tareas organizadas, considerando que debe atender desde sus tiendas y crear contenido hasta asistir a clases en la universidad. Este ritmo generó preocupación en su entorno. “Mi madre me dice: ‘Tienes que dejar algo porque así no vas a poder’”, confiesa.

Sin embargo, esa misma duda fue, irónicamente, su mayor motivación. Lo que otros veían como un obstáculo insuperable, ella lo tomó como un reto personal. “Me decían que no iba a poder tener tantas cosas a la vez, no vas a poder tener varios emprendimientos’ y yo, ¿qué? Es como que me retaron y yo, tac, tac, tac. ¿Cómo que no?”. Este 2025, con cuatro negocios consolidados a sus 23 años, demuestra que las únicas limitaciones son las autoimpuestas.

Aun así, admite que el desafío es constante, especialmente el de mantener el mismo nivel de atención para cada proyecto y evitar que bajen las ventas o la constancia en uno u otro. “La más difícil de mantener es mi marca personal, la de creadora de contenido, porque a veces me enfoco mucho en una marca y me olvido de la otra”, menciona.

Pese a las dificultades y los retos, Natalia no piensa detenerse y sus metas para este año son ambiciosas, entre ellas, abrir la primera cafetería física de “Bad Brownie” en Santa Cruz y expandir los puntos de venta de “6/0” a otras ciudades de Bolivia, como Cochabamba y La Paz.

Para quienes dudan de su propio potencial es un reflejo de su trayectoria, Natalia les dice que lo hagan “sin miedo al éxito. Si fracasan, seguro se van a levantar y así aprenden también. Es mejor fracasar en algo para aprender más que no haberlo intentado por miedo”. Pronto Natalia visitará la ciudad de Cochabamba y vendrá con sorpresas.