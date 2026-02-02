Nur, el pequeño milagro blanco que nació bajo el sol de São Paulo

Actualidad
AGENCIAS
Publicado el 02/02/2026 a las 15h10
ESCUCHA LA NOTICIA

Nur (cuyo nombre significa “Luz” en árabe), es la primera osezna polar nacida en cautiverio en América Latina. Su nacimiento en el Aquário de São Paulo, en Brasil, representa un éxito técnico sin precedentes y un un hito para la conservación de su especie.

Nur es hija de Aurora y Peregrino, una pareja de osos polares que llegó a Brasil en diciembre de 2014, procedentes de Rusia. Aurora, la madre, nació en libertad en el Ártico ruso pero quedó huérfana a temprana edad; Peregrino, el padre, procedía del Zoológico de Kazán.

Su traslado a Brasil fue el resultado de un ambicioso acuerdo de cooperación internacional y, durante una década, el equipo de veterinarios brasileños trabajó codo a codo con expertos rusos para aclimatar a los ejemplares. Por lo que, el nacimiento de Nur, ocurrido el 17 de noviembre de 2024 (y revelado al público meses después tras un estricto periodo de aislamiento), es la culminación de este esfuerzo genético y de conservación.

Ingeniería ártica

Para que Nur pudiera nacer y sobrevivir en São Paulo, el acuario tuvo que replicar las condiciones más extremas del planeta. El recinto de 1.500 metros cuadrados cuenta con un sistema de climatización que mantiene la temperatura entre los −5°C y los −15°C, contrastando con las olas de calor que suelen superar los 30°C en la ciudad.

El Aquário de São Paulo informa que los primeros 100 días fueron críticos, ya que Nur nació pesando apenas 400 gramos, ciega y sin pelo. Durante este tiempo, Aurora mostró un instinto maternal impecable, permaneciendo en una “madriguera” artificial aislada, sin alimentarse, para dedicarse exclusivamente al cuidado de su cría, tal como lo haría en la naturaleza.

A los 15 días ya mostraba movimientos más seguros y vocalizaciones frecuentes, y para el día 27 logró abrir los ojos por primera vez. Al cumplirse su primer mes de vida, la osezna ya superaba el kilogramo de peso, impulsada por una leche materna con un 31% de grasa que permite a estos ejemplares ganar hasta 25 veces su peso inicial en solo dos meses, se observa en carteles informativos del complejo.

A nivel internacional, el nacimiento de Nur fue documentado por medios como la BBC, EFE y Reuters. Para la comunidad científica, este evento proporciona datos invaluables sobre la fisiología reproductiva de una de las especies “más impactadas por el calentamiento global” debido al cambio climático.

La “Nur-manía”

Las imágenes de Nur dando sus primeros pasos y explorando la nieve artificial se volvieron virales en cuestión de horas tras su primera aparición, en 2025. Hace una semanas, el fotógrafo de Los Tiempos, Daniel James, tuvo la oportunidad de conocer y retratar a Nur, visitada por decenas de personas cada día.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Donald Trump recibe a Gustavo Petro en la Casa Blanca: primer cara a cara tras diferencias
2
Comisión de China llega para fortalecer el agro y ampliar las exportaciones bolivianas
3
Gobierno culpa a la anterior gestión por el combustible de mala calidad
4
Trump habla de acuerdo con el Gobierno de La Habana que niega diálogo en ese sentido
5
Mujer secuestrada en Yapacaní fue liberada tras el pago de $us 30 mil

Lo más compartido

1
Israel ordena el fin de las operaciones de Médicos Sin Fronteras en Gaza
2
Cuatro ideas para armar tu fiesta de Carnaval 2026 con lo que tienes a mano
3
Perfilan visita del presidente ejecutivo de CAF a Bolivia para fines de febrero
4
Bolivia vuelve a clases con nuevas normas y priorizará el derecho a la educación
5
Represa de Omereque tiene un 73% de avance y beneficiará a 450 familias

Más en Actualidad

02/02/2026
Cuatro ideas para armar tu fiesta de Carnaval 2026 con lo que tienes a mano
Este 2026, te invitamos a transformar tu sala en un taller de alegría y tradición en familia con estas cuatro ideas prácticas para que grandes y chicos se unan...
Ver más
02/02/2026
Es peligroso o no que los niños usen teléfonos antes de los 13 años edad: respuesta de expertos
APUNTE. Investigaciones recientes revelan que el acceso temprano a smartphones se asocia con mayor probabilidad de trastornos del sueño, problemas emocionales...
Ver más
REALEZA. Nataly, Kelly, Ibelisse y Alexandra inician una intensa agenda de actividades que culminará el próximo 21 de febrero, cuando lideren el desfile folclórico más largo y esperado del país: el...
Ver más
02/02/2026
Identidad y tradición. Tinku, morenada, saya y caporal: las cuatro guardianas del Carnaval de la Concordia 2026
Ver más
02/02/2026
Cinco ejercicios para mujeres de 50+ enfocados en fuerza y movilidad
Ver más
02/02/2026
¿Adoptaste? Una breve guía para entender y cuidar a tu gato
Ver más
02/02/2026
No hay nada como una visita guiada en el Palacio Galliera
En Portada
03/02/2026 Economía
Gobierno culpa a la anterior gestión por el combustible de mala calidad
El Gobierno, mediante el Ministerio de Hidrocarburos, manifestó este martes que la anterior administración estatal tiene la culpa por el combustible de mala...
vista
03/02/2026 País
De 26.000 inhabilitados reemplazaron a 1.300; plazo vence el jueves, según TSE
De 26.000 candidatos inhabilitados  hasta el  fin de semana los partidos y agrupaciones políticas sustituyeron a 1.300 cuando el plazo vence este 5 de febrero...
vista
03/02/2026 Mundo
Donald Trump recibe a Gustavo Petro en la Casa Blanca: primer cara a cara tras diferencias
La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, tuvo lugar en la Casa Blanca.
vista
03/02/2026 Seguridad
Fiscal asegura que aprehendió al autor de muerte de Aramayo
La fiscalía del departamento de Tarija confirmó ayer que el asesinato de Mauricio Aramayo, ocurrido el 8 de enero, fue planificado y que los sicarios fueron...
vista
03/02/2026 Economía
Paz anuncia el inicio de operaciones de Starlink en Bolivia en alianza con Entel
El presidente Rodrigo Paz Pereira anunció ayer el inicio de operaciones en Bolivia de la empresa de internet satelital Starlink, en alianza con la Empresa...
vista
03/02/2026 Seguridad
Mujer secuestrada en Yapacaní fue liberada tras el pago de $us 30 mil
Una mujer que estaba secuestrada desde el 1 de febrero en el municipio cruceño de Yapacaní fue liberada luego de que su familia pagó $us 30.000.
vista
Actualidad
La exreina del Carnaval, Davinia Fernández, será candidata a concejal por la alianza Primero Santa Cruz en sustitución...
Ver más
03/02/2026 País
Davinia Fernández será candidata a concejal en lugar de Laura Rojas por Primero Santa Cruz
Una comisión técnica de la República Popular de China, Certification...
Ver más
03/02/2026 Economía
Comisión de China llega para fortalecer el agro y ampliar las exportaciones bolivianas
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) informó que el Gobierno autorizó la exportación de 880 mil...
Ver más
03/02/2026 Economía
Gobierno libera 880 mil toneladas de grano de soya para exportación, pero productores esperan una apertura total
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja por posibles desbordes en las...
Ver más
03/02/2026 País
Senamhi emite alerta naranja por posibles desbordes de ríos en cuatro departamentos
Deportes
The Strongest saldrá esta noche ante Táchira (20:30), de Venezuela, con el cuchillo entre los dientes, dispuesto a...
Ver más
03/02/2026 Fútbol
The Strongest ante Deportivo Táchira, por el primer golpe en la Copa Libertadores
El presidente de la Organización Deportiva Bolivariana, Baltazar Medina, quien se encuentra en La Paz desde ayer,...
Ver más
03/02/2026 Multideportivo
Bolivia es el único país aspirante a organizar Juegos Bolivarianos 2029
El presidente de la Organización Deportiva Bolivariana, Baltazar Medina, quien se encuentra en La Paz desde ayer,...
Ver más
03/02/2026 Multideportivo
Bolivia es el único país aspirante a organizar Juegos Bolivarianos 2029
Eduardo Villegas está de vuelta en The Strongest. Se emociona cuando recuerda cómo se produjo la operación retorno.
Ver más
02/02/2026 Fútbol
Eduardo Villegas: “Hay promesa de trabajo y esfuerzo”, en el nuevo ciclo en el club The Strongest
Tendencias
National Geographic, la revista de divulgación científica más famosa del mundo, vuelve a interesarse en Romeo, la rana...
Ver más
28/01/2026 Ciencia
Romeo. National Geographyc vuelve a interesarse en ranas del Museo Alcide d’Orbigny
Doble Click
Desde Bad Bunny hasta Joni Mitchell, los artistas aprovecharon la noche más importante de la música para alzar la voz...
Ver más
03/02/2026 Espectáculos
Premios. “Fuera ICE”: Los Grammy se convierten en escenario de protesta
El Pasaje Portales fue mejorado por la Alcaldía y reabierto al público la noche del jueves, el objetivo de los trabajos...
Ver más
01/02/2026 Vida
Pasaje Portales. La ciudad restrena un remozado espacio peatonal y recreativo
La lectura de En mis palabras. Recuento de mi vida política, nueva obra de Gisela Derpic, no solamente me ha fascinado...
Ver más
01/02/2026 Cultura
En mis palabras: una lectura subversivamente necesaria
El actor mexicano Gerardo Taracena murió el sábado 31 de enero del 2026, dejando una huella importante en el cine...
Ver más
01/02/2026 Espectáculos
Muere Gerardo Taracena, famoso actor mexicano que participó en “Apocalypto” de Mel Gibson