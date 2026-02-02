Nur, el pequeño milagro blanco que nació bajo el sol de São Paulo

Nur (cuyo nombre significa “Luz” en árabe), es la primera osezna polar nacida en cautiverio en América Latina. Su nacimiento en el Aquário de São Paulo, en Brasil, representa un éxito técnico sin precedentes y un un hito para la conservación de su especie.



Nur es hija de Aurora y Peregrino, una pareja de osos polares que llegó a Brasil en diciembre de 2014, procedentes de Rusia. Aurora, la madre, nació en libertad en el Ártico ruso pero quedó huérfana a temprana edad; Peregrino, el padre, procedía del Zoológico de Kazán.



Su traslado a Brasil fue el resultado de un ambicioso acuerdo de cooperación internacional y, durante una década, el equipo de veterinarios brasileños trabajó codo a codo con expertos rusos para aclimatar a los ejemplares. Por lo que, el nacimiento de Nur, ocurrido el 17 de noviembre de 2024 (y revelado al público meses después tras un estricto periodo de aislamiento), es la culminación de este esfuerzo genético y de conservación.

Ingeniería ártica



Para que Nur pudiera nacer y sobrevivir en São Paulo, el acuario tuvo que replicar las condiciones más extremas del planeta. El recinto de 1.500 metros cuadrados cuenta con un sistema de climatización que mantiene la temperatura entre los −5°C y los −15°C, contrastando con las olas de calor que suelen superar los 30°C en la ciudad.



El Aquário de São Paulo informa que los primeros 100 días fueron críticos, ya que Nur nació pesando apenas 400 gramos, ciega y sin pelo. Durante este tiempo, Aurora mostró un instinto maternal impecable, permaneciendo en una “madriguera” artificial aislada, sin alimentarse, para dedicarse exclusivamente al cuidado de su cría, tal como lo haría en la naturaleza.



A los 15 días ya mostraba movimientos más seguros y vocalizaciones frecuentes, y para el día 27 logró abrir los ojos por primera vez. Al cumplirse su primer mes de vida, la osezna ya superaba el kilogramo de peso, impulsada por una leche materna con un 31% de grasa que permite a estos ejemplares ganar hasta 25 veces su peso inicial en solo dos meses, se observa en carteles informativos del complejo.



A nivel internacional, el nacimiento de Nur fue documentado por medios como la BBC, EFE y Reuters. Para la comunidad científica, este evento proporciona datos invaluables sobre la fisiología reproductiva de una de las especies “más impactadas por el calentamiento global” debido al cambio climático.

La “Nur-manía”



Las imágenes de Nur dando sus primeros pasos y explorando la nieve artificial se volvieron virales en cuestión de horas tras su primera aparición, en 2025. Hace una semanas, el fotógrafo de Los Tiempos, Daniel James, tuvo la oportunidad de conocer y retratar a Nur, visitada por decenas de personas cada día.