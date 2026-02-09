¿Se puede tratar la depresión con ejercicio físico?

Publicado el 09/02/2026 a las 11h21
La depresión cuenta como una de las causas principales de mala salud y discapacidad. Y afecta a más de 280 millones de personas en todo el mundo.

Hacer ejercicio físico es económico, accesible y proporciona otros beneficios para la salud. Eso lo convierte en una opción atractiva tanto para pacientes como para profesionales sanitarios.

Ahora, una revisión Cochrane actualizada señala que el ejercicio probablemente reduce los síntomas de depresión en una medida similar a la psicoterapia. En comparación con los medicamentos antidepresivos, el ejercicio también mostró un efecto similar, pero la evidencia fue de certeza baja.

¿Qué es una revisión Cochrane?

La revisión Cochrane se presenta como una revisión sistemática rigurosa que resume toda la evidencia científica disponible sobre una pregunta específica de salud (como la efectividad de un tratamiento o una prueba diagnóstica).

Utiliza métodos explícitos para minimizar sesgos y proporcionar resultados fiables, que ayudan a médicos, pacientes y responsables políticos (desde la Organización Mundial de la Salud hasta los Gobiernos y organismos de salud pública) a tomar decisiones informadas en torno a la atención sanitaria.

Estas revisiones son publicadas en la Biblioteca Cochrane y se actualizan constantemente para incluir nueva evidencia.

¿Ejercicio, psicoterapia o antidepresivos?

“La depresión es una causa frecuente de morbilidad y mortalidad en todo el mundo”, señalan los autores de esta nueva revisión Cochrane. “Se suele tratar con antidepresivos o psicoterapia, o ambos, pero es posible que algunas personas prefieran enfoques alternativos como el ejercicio”.

Por eso, los investigadores de la Universidad de Lancashire (Reino Unido) actualizaron una revisión publicada por primera vez en 2008 y actualizada por última vez en 2013.

Examinaron 73 ensayos controlados aleatorizados con casi 5.000 adultos con depresión. Los estudios compararon el ejercicio con ningún tratamiento o con intervenciones de control, así como con psicoterapias y medicamentos antidepresivos.

Los resultados muestran que el ejercicio puede suponer un beneficio moderado en la reducción de los síntomas depresivos, en comparación con ningún tratamiento o una intervención de control (un tratamiento psicológico o conductual diseñado para manejar y reducir los síntomas depresivos).

En comparación con la psicoterapia, el ejercicio tuvo un efecto similar sobre los síntomas depresivos, según la evidencia científica de certeza moderada procedente de 10 ensayos.

Las comparaciones con los antidepresivos también apuntan a un efecto similar, pero la evidencia es limitada y de certeza baja. Además, los efectos a largo plazo no están claros, ya que pocos estudios hicieron un seguimiento a los participantes después del tratamiento.

Los efectos secundarios fueron poco frecuentes, e incluyeron lesiones musculoesqueléticas ocasionales en quienes hacían ejercicio y efectos típicos relacionados con la medicación en quienes tomaban antidepresivos, como cansancio y problemas digestivos.

¿Qué tipo de ejercicio puede ser “seguro y accesible” para algunas personas?

“Nuestros hallazgos muestran que el ejercicio parece ser una opción segura y accesible para ayudar a controlar los síntomas de la depresión”, afirma Andrew Clegg, autor principal de la revisión. “Esto indica que el ejercicio funciona bien para algunas personas, pero no para todas, y es importante encontrar estrategias que las personas estén dispuestas a seguir y que sean capaces de mantener”.

La revisión observó que el ejercicio de intensidad leve a moderada podría ser más beneficioso que el ejercicio intenso, y que completar entre 13 y 36 sesiones de ejercicio se asoció con mayores mejorías en los síntomas depresivos.

Ningún ejercicio concreto fue claramente superior, aunque los programas de ejercicios mixtos y el entrenamiento de fuerza parecieron más efectivos que el ejercicio aeróbico solo.

Algunas formas de ejercicio, como el yoga, el qigong y los estiramientos, no se incluyeron en el análisis y representan áreas para la futura investigación. Los efectos a largo plazo no están claros, ya que pocos estudios hicieron un seguimiento a los participantes después del tratamiento.

Esta actualización añade 35 nuevos ensayos a las versiones anteriores publicadas en 2008 y 2013. Pero, a pesar de las pruebas adicionales, las conclusiones globales continúan en gran medida sin cambios. Esto se debe a que la mayoría de los ensayos fueron pequeños, con menos de 100 participantes, lo cual dificulta extraer conclusiones firmes.

“Aunque hemos añadido más ensayos en esta actualización, los resultados son similares”, afirma Clegg, citado por el portal EurekAlert. “El ejercicio puede ayudar a las personas con depresión, pero si queremos encontrar cuáles funcionan mejor, para quién y si los beneficios perduran en el tiempo, todavía se necesitan estudios más grandes y de alta calidad”.

Editado por Rosa Muñoz Lima con información de EurekAlert y Cochrane Lybrary - DW.

