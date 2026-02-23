Cómo prevenir el cáncer: un nuevo estudio mapea los riesgos

“Ahora tenemos información sobre cómo prevenir el cáncer antes de que comience”, dijo Isabelle Soerjornataram, especialista en monitoreo del cáncer en la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).La experta y su colega Andre Ilbawi presentaron a la prensa la semana pasada los resultados de un estudio que abarca 36 tipos de cáncer en 185 países, publicado en la revista científica Nature Medicine el 3 de febrero de 2026.



7,1 millones de nuevos casos de cáncer estaban relacionados con Factores de Riesgo Modificables (FRM), como, por ejemplo, el consumo de tabaco o alcohol, así como varias enfermedades infecciosas. La cifra representa el 37,8 % de un total de 18,7 millones de nuevos casos de cáncer en 2022.

El sobrepeso y la obesidad



Hace tiempo que se sabe que los FRM, incluidos el sobrepeso y la obesidad, la polución del aire y las toxinas del medioambiente, pueden ser carcinógenos. Y la prevención depende también del acceso a los recursos sanitarios, que no está garantizado en todas partes del mundo.



Los autores tomaron como referencia 30 FRM, incluyendo el tabaquismo, el consumo de alcohol, la contaminación del aire y el medio ambiente, y la exposición ocupacional a toxinas como el asbesto, además de:



- Un índice de masa corporal alto.



- Actividad física insuficiente.



- Tabaco sin humo y nuez de areca.



- Ciertas prácticas de lactancia.



- Radiación ultravioleta (UVR).

Por primera vez en un estudio que incluye FRM, los investigadores añadieron agentes infecciosos, como el virus de la hepatitis B y el del papiloma humano (VPH).

Alta mortalidad por cáncer de cuello uterino en América Latina



El VPH representa la mayor proporción de cánceres prevenibles en mujeres a nivel mundial, a pesar de la disponibilidad de vacunas contra el VPH, que han demostrado ser altamente efectivas en la protección contra el cáncer de cuello uterino. Sin embargo, “la reticencia a vacunarse es muy real”, afirma Ilbawi, en respuesta a preguntas de DW.



“En los países de mayores ingresos “Australia es uno de ellos”, el cáncer de cuello uterino está prácticamente erradicado” a un nivel actual de 5 casos por cada 100.000 personas, afirma Soerjomataram.



“Sin embargo, en América Latina, y también en África subsahariana, persisten los problemas. El cáncer relacionado con el VPH, especialmente el cáncer de cuello uterino, sigue siendo muy alto allí”, añade Soerjomataram.



En América Latina, el Observatorio Mundial del Cáncer registró más de 63.000 casos de cáncer de cuello uterino en 2022, y más de 30.000 muertes por cáncer de cuello uterino (estos son los datos más recientes de los que se dispone).



Maria Paula Curado, epidemióloga líder en cáncer del Centro de Cáncer A .C. Camargo, en Sao Paulo, Brasil, también explica a DW que las tasas de mortalidad por cáncer de cuello del útero son altas en Latinoamérica, donde las mujeres tienen poco acceso a la prevención a través de la vacunación contra el VPH y el tratamiento temprano.



Asimismo, podría haber cierta reticencia a vacunarse, “debido a la falta de conocimiento sobre la agresividad del cáncer de cuello uterino”, afirma Curado, quien no participó en el estudio de la OMS/IARC y envió a DW sus respuestas por correo electrónico.



“En algunas zonas del sur de Brasil, algunas familias creen que si las mujeres se vacunan contra el VPH pueden iniciar la actividad sexual tempranamente, y para algunas personas eso no es aceptable”, ilustra.



Curado explica que, si bien en algunas regiones de Brasil la cobertura de vacunación ronda el 67 %, esto está cambiando, pues la vacuna se ha adoptado recientemente. La “cobertura ideal” sería de alrededor del 80 %.

Nuevos conocimientos sobre el cáncer en hombres y en mujeres



La mayor cantidad de casos prevenibles en mujeres son causados por infecciones, un total de 2,7 millones de casos (29,7 %). En los hombres, se hallaron factores de riesgo del comportamiento, como fumar tabaco, en un total de 4,3 millones de casos (45,4 %).



Un estudio en profundidad de los datos acerca del cáncer de pulmón “uno de los cánceres más frecuentes tanto en hombres como en mujeres (aparte del cáncer de mama, colorrectal y de próstata)” reveló cómo la carga de los Factores de Riesgo Modificables en ambos sexos es similar, pero el efecto es diferente.



Tanto en hombres como en mujeres, el cáncer de pulmón se atribuyó al tabaco, a la polución del aire y a la exposición ocupacional a contaminantes, en casi igual medida. Pero, mientras había 1.326.453 casos de cáncer de pulmón en hombres, la cantidad en las mujeres era significativamente más baja, con 477.869 casos.