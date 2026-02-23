Cómo prevenir el cáncer: un nuevo estudio mapea los riesgos

Actualidad
DW
Publicado el 23/02/2026 a las 11h54
ESCUCHA LA NOTICIA

“Ahora tenemos información sobre cómo prevenir el cáncer antes de que comience”, dijo Isabelle Soerjornataram, especialista en monitoreo del cáncer en la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).La experta y su colega Andre Ilbawi presentaron a la prensa la semana pasada los resultados  de un estudio que abarca 36 tipos de cáncer en 185 países, publicado en la revista científica Nature Medicine el 3 de febrero de 2026.

7,1 millones de nuevos casos de cáncer estaban relacionados con Factores de Riesgo Modificables (FRM), como, por ejemplo,  el consumo de tabaco o alcohol, así como varias enfermedades infecciosas. La cifra representa el 37,8 % de un total de 18,7 millones de nuevos casos de cáncer en 2022.

El sobrepeso y la obesidad

Hace tiempo que se sabe que los FRM, incluidos el sobrepeso y la obesidad, la polución del aire y las toxinas del medioambiente, pueden ser carcinógenos. Y la prevención depende también del acceso a los recursos sanitarios, que no está garantizado en todas partes del mundo.

Los autores tomaron como referencia 30 FRM, incluyendo el tabaquismo, el consumo de alcohol, la contaminación del aire y el medio ambiente, y la exposición ocupacional a toxinas como el asbesto, además de:

- Un índice de masa corporal alto.

- Actividad física insuficiente.

- Tabaco sin humo y nuez de areca.

- Ciertas prácticas de lactancia.   

- Radiación ultravioleta (UVR).

Por primera vez en un estudio que incluye FRM, los investigadores añadieron agentes infecciosos, como el virus de la hepatitis B y el del papiloma humano (VPH).

Alta mortalidad por cáncer de cuello uterino en América Latina

El VPH representa la mayor proporción de cánceres prevenibles en mujeres a nivel mundial, a pesar de la disponibilidad de  vacunas contra el VPH, que han demostrado ser altamente efectivas en la protección contra el cáncer de cuello uterino. Sin embargo, “la reticencia a vacunarse es muy real”, afirma Ilbawi, en respuesta a preguntas de DW.

“En los países de mayores ingresos “Australia es uno de ellos”, el cáncer de cuello uterino está prácticamente erradicado” a un nivel actual de 5 casos por cada 100.000 personas, afirma Soerjomataram.

“Sin embargo, en América Latina, y también en África subsahariana, persisten los problemas. El cáncer relacionado con el VPH, especialmente el cáncer de cuello uterino, sigue siendo muy alto allí”, añade Soerjomataram.

En América Latina, el Observatorio Mundial del Cáncer registró más de 63.000 casos de cáncer de cuello uterino en 2022, y más de 30.000 muertes por cáncer de cuello uterino (estos son los datos más recientes de los que se dispone).

Maria Paula Curado, epidemióloga líder en cáncer del Centro de Cáncer A .C. Camargo, en Sao Paulo, Brasil, también explica a DW que las tasas de mortalidad por cáncer de cuello del útero son altas en Latinoamérica, donde las mujeres tienen poco acceso a la prevención a través de la vacunación contra el VPH y el tratamiento temprano.

Asimismo, podría haber cierta reticencia a vacunarse, “debido a la falta de conocimiento sobre la agresividad del cáncer de cuello uterino”, afirma Curado, quien no participó en el estudio de la OMS/IARC y envió a DW sus respuestas por correo electrónico.

“En algunas zonas del sur de Brasil, algunas familias creen que si las mujeres se vacunan contra el VPH pueden iniciar la actividad sexual tempranamente, y para algunas personas eso no es aceptable”, ilustra.

Curado explica que, si bien en algunas regiones de Brasil la cobertura de vacunación ronda el 67 %, esto está cambiando, pues la vacuna se ha adoptado recientemente. La “cobertura ideal” sería de alrededor del 80 %.

Nuevos conocimientos sobre el cáncer en hombres y en mujeres

La mayor cantidad de casos prevenibles en mujeres son causados por infecciones, un total de 2,7 millones de casos (29,7 %). En los hombres, se hallaron factores de riesgo del comportamiento, como fumar tabaco, en un total de 4,3 millones de casos (45,4 %).

Un estudio en profundidad de los datos acerca del cáncer de pulmón “uno de los cánceres más frecuentes tanto en hombres como en mujeres (aparte del cáncer de mama, colorrectal y de próstata)” reveló cómo la carga de los Factores de Riesgo Modificables en ambos sexos es similar, pero el efecto es diferente.

Tanto en hombres como en mujeres, el cáncer de pulmón se atribuyó al tabaco, a la polución del aire y a la exposición ocupacional a contaminantes, en casi igual medida. Pero, mientras había 1.326.453 casos de cáncer de pulmón en hombres, la cantidad en las mujeres era significativamente más baja, con 477.869 casos.

Tus comentarios

Lo más leído

1
La ayuda a Cuba no basta contra la doble asfixia
2
Cómo prevenir el cáncer: un nuevo estudio mapea los riesgos
3
Tras redefinición de funciones por decreto, Lara advierte que se relega a la Vicepresidencia
4
Placa dental qué es, cómo se elimina y por qué puede causar pérdida de dientes
5
Tras redefinición de funciones por decreto, Lara advierte que se relega a la Vicepresidencia

Lo más compartido

1
Velan restos de David Santalla en Chuquisaca
2
Abaten a hombre que entró armado a casa de Trump en Florida
3
Activan alerta sanitaria por la ckikunguña en el trópico y la región metropolitana
4
Tome previsiones, habrá lluvias con tormentas eléctricas y rige una alerta hasta el miércoles
5
Miss Curazao se corona como Reina Hispanoamericana 2026

Más en Actualidad

23/02/2026
Cuatro juguetes fáciles de elaborar para tu gato
Ver más
23/02/2026
Placa dental qué es, cómo se elimina y por qué puede causar pérdida de dientes
Ver más
Ver más
23/02/2026
Milán Cortina 2026: el espectáculo visual de los XXV juegos
Ver más
23/02/2026
La Creatina: El aliado invisible del cerebro
Ver más
23/02/2026
Rosa Mosqueta. El elixir 5 en 1 para tu rostro
Ver más
23/02/2026
¿CUÁNTA INFLUENCIA TUVO EL ABOGADO CHUQUISAQUEÑO EN LA FUNDACIÓN DE BOLIVIA?
En Portada
23/02/2026 País
Gobierno y cívicos del Beni llegan a acuerdo sobre distribución de gasolina especial
El Gobierno y el Comité Cívico del Beni acordaron un plazo de 48 horas para normalizar la distribución de gasolina especial en el departamento, tras el rechazo...
vista
23/02/2026 Economía
YPFB descarga otros 100 camiones cisternas de combustible de importación
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) descarga 100 camiones cisterna adicionales en tres plantas de almacenaje ubicados en la ciudad de Santa...
vista
23/02/2026 País
YPFB: "El color de la gasolina no tiene ninguna relación con la calidad"
Luego de versiones en redes sociales que dudan de la limpieza de la gasolina por las diferencias en su color, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (...
vista
23/02/2026 País
Hasta el viernes se publicará la línea en WhatsApp para gestionar el resarcimiento por gasolina desestabilizada
El Ministerio de Hidrocarburos publicará hasta este viernes la línea en WhatsApp para que los dueños de vehículos afectados por la gasolina desestabilizada,...
vista
23/02/2026 País
Tras redefinición de funciones por decreto, Lara advierte que se relega a la Vicepresidencia
Tras los cambios que implementó el presidente paz en la Vicepresidencia mediante tres decretos, Edmand Lara se pronunció a través de un video hecho en la India...
vista
23/02/2026 Cultura
Santalla recibirá homenajes esta noche y mañana será enterrado en el Cementerio General
Los restos del artista David Santalla son velados desde la noche del domingo en el Teatro Municipal de La Paz. Santalla será homenajeado esta noche por el...
vista
Actualidad
Su estrategia apunta a eliminar la retardación de justicia heredada de años anteriores. Comenzarán a aplicarla en...
Ver más
23/02/2026 País
El TCP ejecutará un plan nacional para resolver 3.000 causas por mes
La muerte del jefe criminal supone un golpe fuerte contra la organización que lideraba, el Cartel Jalisco Nueva...
Ver más
23/02/2026 Mundo
¿Qué impacto tendrá la muerte del ‘Mencho’, el narco más buscado de México?
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) descarga 100 camiones cisterna adicionales en tres plantas de...
Ver más
23/02/2026 Economía
YPFB descarga otros 100 camiones cisternas de combustible de importación
Luego de versiones en redes sociales que dudan de la limpieza de la gasolina por las diferencias en su color,...
Ver más
23/02/2026 País
YPFB: "El color de la gasolina no tiene ninguna relación con la calidad"
Deportes
“Wilstermann, cuestión de orgullo”, el portal dedicado a la historia del Aviador cumplió ocho años. Mauricio Méndez,...
Ver más
23/02/2026 Fútbol
Mauricio Méndez: Repasa la historia del portal “Wilstermann, cuestión de orgullo” dedicado al Rojo
Aurora fue más certero en la definición de los penales donde tuvo a Rubén Cordano como su gran figura y se impuso por 4...
Ver más
23/02/2026 Fútbol
Aurora apunta mejor y se clasifica a la semifinal de la Copa de Verano
Sin margen al error, hoy a partir de las 17:30 se enfrentarán en el estadio Félix Capriles, Aurora y San Antonio por el...
Ver más
22/02/2026 Fútbol
Aurora y San Antonio, definen el pase a semifinales en el Félix Capriles
Blooming no se apiadó de Independiente, al que goleó de ida y vuelta, para avanzar a la semifinal con paso de parada,...
Ver más
22/02/2026 Fútbol
Blooming, de cinco en cinco, avanza con goleada y póker de Garcés
Tendencias
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Feliz Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos, en el Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
En el Día Internacional del Gato, lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos
Doble Click
Los restos del artista David Santalla son velados desde la noche del domingo en el Teatro Municipal de La Paz. Santalla...
Ver más
23/02/2026 Cultura
Santalla recibirá homenajes esta noche y mañana será enterrado en el Cementerio General
Comenzó a hacer reír a desconocidos cuando tenía una decena de años y aunque ese talento de humorista es lo más...
Ver más
23/02/2026 Cultura
David Santalla. Tres generaciones disfrutaron de su humor y talento
Se cumplen ahora 16 años de la primera edición en español, y también en inglés, de uno de los libros de divulgación...
Ver más
23/02/2026 Cultura
Sapiens.De animales a dioses
En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la verdad del espíritu humano que...
Ver más
22/02/2026 Cultura
Robert Duvall. Una carrera de 60 años en teatro, cine y televisión