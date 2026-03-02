Receta de mousse de limón con yogur griego
El mousse de limón con yogur griego es un postre frío, aireado y de textura cremosa, que se arma en minutos sin batidora eléctrica ni horno. Lleva solo unos ingredientes: jugo y ralladura de limón, yogur griego natural, leche condensada y gelatina sin sabor, logrando una mousse firme y bien aromática.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 1 hora y 15 minutos
Preparación: 15 minutos
Enfriado: 1 hora
Ingredientes
2 limones (su jugo y ralladura)
400 gr de yogur griego natural sin azúcar
200 gr de leche condensada
6 gr de gelatina sin sabor (1 sobre)
40 cc de agua
2 cucharadas de azúcar (opcional, según el gusto)
Ralladura de limón extra para decorar
Cómo hacer mousse de limón con yogur griego, paso a paso
Lavar bien los limones y rallar la cáscara (evitar la parte blanca para que no amargue).
Exprimir los limones hasta obtener 60 cc de jugo.
Disolver la gelatina sin sabor en el agua fría y dejar hidratar 5 minutos.
En un bol grande, mezclar el yogur griego, la leche condensada, el jugo y la ralladura de limón. Agregar el azúcar si se desea una mousse más dulce.
Llevar la gelatina hidratada al microondas 10 segundos o a baño María hasta que esté totalmente líquida (sin grumos). No debe hervir, solo derretirse.
Incorporar rápidamente la gelatina líquida a la mezcla de yogur y limón, batiendo enérgicamente para que no se formen hilos.
Volcar la preparación en copas o un bol grande. Llevar a la heladera al menos 1 hora para que tome cuerpo y adquiera textura de mousse.
Decorar con ralladura de limón antes de servir. Para una presentación distinta, sumar frutos rojos o menta fresca.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Calorías: 210
Grasas: 5 gr
Carbohidratos: 35 gr
Proteínas: 8 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se puede guardar hasta 3 días en la heladera, en recipiente hermético. No se recomienda freezar, ya que la textura puede cambiar y volverse acuosa.