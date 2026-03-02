Receta de mousse de limón con yogur griego

El mousse de limón con yogur griego es un postre frío, aireado y de textura cremosa, que se arma en minutos sin batidora eléctrica ni horno. Lleva solo unos ingredientes: jugo y ralladura de limón, yogur griego natural, leche condensada y gelatina sin sabor, logrando una mousse firme y bien aromática.

Tiempo de preparación



Tiempo total: 1 hora y 15 minutos



Preparación: 15 minutos



Enfriado: 1 hora

Ingredientes



2 limones (su jugo y ralladura)



400 gr de yogur griego natural sin azúcar



200 gr de leche condensada



6 gr de gelatina sin sabor (1 sobre)



40 cc de agua



2 cucharadas de azúcar (opcional, según el gusto)



Ralladura de limón extra para decorar

Cómo hacer mousse de limón con yogur griego, paso a paso



Lavar bien los limones y rallar la cáscara (evitar la parte blanca para que no amargue).



Exprimir los limones hasta obtener 60 cc de jugo.



Disolver la gelatina sin sabor en el agua fría y dejar hidratar 5 minutos.



En un bol grande, mezclar el yogur griego, la leche condensada, el jugo y la ralladura de limón. Agregar el azúcar si se desea una mousse más dulce.



Llevar la gelatina hidratada al microondas 10 segundos o a baño María hasta que esté totalmente líquida (sin grumos). No debe hervir, solo derretirse.



Incorporar rápidamente la gelatina líquida a la mezcla de yogur y limón, batiendo enérgicamente para que no se formen hilos.



Volcar la preparación en copas o un bol grande. Llevar a la heladera al menos 1 hora para que tome cuerpo y adquiera textura de mousse.



Decorar con ralladura de limón antes de servir. Para una presentación distinta, sumar frutos rojos o menta fresca.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?



Rinde aproximadamente 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?



Calorías: 210



Grasas: 5 gr



Carbohidratos: 35 gr



Proteínas: 8 gr



Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?



Se puede guardar hasta 3 días en la heladera, en recipiente hermético. No se recomienda freezar, ya que la textura puede cambiar y volverse acuosa.