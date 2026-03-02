Sagrada Familia de Barcelona, la iglesia más alta del mundo

Publicado el 02/03/2026 a las 10h48
La basílica de la Sagrada Familia de Barcelona alcanzó este viernes (20.02.2026) su altura final tras completar la cruz de su torre central, que corona con sus 172,5 metros la que es la iglesia más alta del mundo.

El templo modernista de la catedral catalana era ya el más alto desde octubre pasado, cuando la torre alcanzó los 162,91 metros con el inicio de la instalación del primer segmento de la cruz, superando así el récord anterior, establecido por la catedral de Ulm, de estilo gótico pero terminada en el siglo XIX, cuya torre alcanza los 161,50 metros de altura.

Una enorme grúa amarilla elevó la última pieza de la gran cruz blanca de 17 metros de altura y 13,5 de anchura que completa la Torre de Jesucristo, la más alta de las 18 proyectadas por Antoni Gaudí hace más de 140 años.

Cientos de turistas fuera del templo contemplaban con curiosidad la operación. Alrededor de la torre todavía quedan los andamios, que se irán retirando progresivamente para estar listos el 10 de junio, cuando está prevista la bendición de la torre, coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí.

El templo, que es el edificio más alto de la ciudad desde el pasado agosto, queda un poco por debajo de la montaña de Montjuic, de 177 metros, siguiendo las indicaciones del arquitecto catalán, de profunda fe católica, que no quería sobrepasar lo que consideraba la obra de Dios.

Una cruz ‘made in Germany’

La pieza colocada este viernes es una gran cruz con geometría de doble giro, el mismo método que Gaudí utilizó en las columnas de la basílica. Está recubierta de vidrio y cerámica blanca esmaltada, porque Gaudí quería que pareciera de cristal (para simbolizar la luz de Jesucristo), y en los extremos de los brazos horizontales habrá unos ventanales desde los que se podrá contemplar la ciudad.

Esta enorme cruz consta de un brazo inferior, cuatro horizontales y uno vertical, que es el único que falta por instalar. Construida en Alemania, llegó a Barcelona en catorce grandes piezas que se han preensamblado en la propia Sagrada Familia, en una plataforma de trabajo situada a 54 metros de altura por encima de la nave central. La cruz fue fabricada por la empresa Joseph Gartner GmbH, especializada en construcciones de vidrio y ubicada en Gundelfingen an der Donau (en Baviera, pero a 40 km de Ulm).

Uno de los templos más visitados

La colocación de la cruz supone un gran paso en la creación del templo de pago más visitado de España —con 4,8 millones de entradas vendidas en 2024—, cuya construcción sufrió numerosos altibajos desde que Gaudí asumió el proyecto en 1883. Tras el revés de la pandemia —que obligó a abandonar los planes de finalizar el templo en 2026—, la junta constructora, una fundación canónica privada, se resiste a fijar una nueva fecha definitiva de finalización.

Según el proyecto que defienden los constructores, que podría demorarse todavía una década, la fachada principal, la de la Gloria, debe estar precedida por una gran escalinata y una plaza, cuya ejecución implicaría derribar varios edificios de viviendas, a lo que los vecinos se oponen.

El conflicto deberá ser mediado por el Ayuntamiento, que en plena crisis de acceso a la vivienda en la ciudad asegura que no habrá ningún acuerdo que no garantice soluciones habitacionales para los vecinos.

