Cuidado capilar nocturno: los hábitos que transforman la salud del cabello antes del descanso

Actualidad
INFOBAE
Publicado el 10/03/2026 a las 15h07
ESCUCHA LA NOTICIA

Cuando hablamos de cuidado capilar, casi todo gira alrededor del lavado, el corte o el color. Sin embargo, hay un tramo de la rutina que suele pasarse por alto y que puede marcar una diferencia enorme: lo que hacemos antes de dormir.

Durante seis, siete u ocho horas, el cabello está sometido a fricción constante, cambios de temperatura, presión y pérdida de hidratación. Y si no lo preparamos, amanece más frágil, enredado y opaco.

Como estilista profesional, puedo afirmar que muchos problemas que vemos en el salón tienen origen en hábitos nocturnos incorrectos. La buena noticia es que son fáciles de corregir.

1 Desenredar antes de acostarse: el gesto más subestimado

Irse a dormir con el cabello enredado es casi una garantía de quiebre al día siguiente. Los nudos pequeños se transforman en nudos difíciles durante la noche.

El secreto está en desenredar con suavidad, comenzando por las puntas y avanzando hacia la raíz. Si el cabello es grueso o largo, conviene dividirlo en secciones. Un peine de dientes anchos o un cepillo adecuado evita tironeos innecesarios.

Este simple hábito reduce la rotura y también la caída por tracción al peinarse por la mañana.

2 El material de la almohada sí importa

El algodón absorbe la humedad natural del cabello y genera fricción. Esa combinación provoca frizz, puntas abiertas y pérdida de brillo.

Las fundas de satén o seda reducen el roce y ayudan a mantener la hidratación natural. No es un detalle estético: es un cambio estructural en la forma en que el cabello atraviesa la noche.

En cabellos teñidos o decolorados, este punto es aún más importante porque la fibra ya está sensibilizada.

3 Proteger las puntas antes de dormir

Las puntas son la parte más antigua del cabello. Han pasado por calor, cepillados, sol y químicos. Por eso son las primeras en abrirse.

Aplicar una pequeña cantidad de sérum liviano o aceite nutritivo solo en las puntas ayuda a sellarlas. No se trata de empapar el cabello, sino de proteger la zona más vulnerable.

Un consejo extra: si las puntas están muy secas, aplicar el producto media hora antes de dtormir y luego hacer una trenza suelta ayuda a que el tratamiento actúe mejor.

4 Evitar peinados tirantes

Dormir con colas muy ajustadas o rodete firme genera tensión constante. Con el tiempo, esto puede debilitar el folículo y provocar caída por tracción.

Si se desea recoger el cabello, lo ideal es una trenza floja o una cola baja con gomitas de tela. La clave es que no haya presión en la raíz.

5 Nunca dormir con el cabello completamente mojado

El cabello mojado es más elástico y frágil. Al apoyarlo húmedo sobre la almohada, se estira y se quiebra con mayor facilidad.

Además, la humedad sostenida puede alterar el cuero cabelludo. Si no se puede secar completamente, al menos debe estar casi seco antes de acostarse.

6 El cuero cabelludo también forma parte de la rutina nocturna

Un cuero cabelludo sano es la base de un cabello fuerte. Un masaje suave de dos o tres minutos antes de dormir estimula la circulación y ayuda a distribuir los aceites naturales. También es un buen momento para aplicar tónicos fortalecedores o productos específicos para la caída.

7 La temperatura del ambiente

Dormir con calefacción muy alta o aire acondicionado fuerte reseca el ambiente. Esa sequedad afecta también al cabello.

Si el aire es muy seco, un humidificador puede ayudar a mantener un equilibrio más saludable tanto para la piel como para el pelo.

8El error de usar demasiados productos antes de acostarse

Muchas personas creen que cuanto más producto aplican, mejor. En realidad, el exceso puede saturar la fibra y ensuciar el cuero cabelludo.La regla es simple: menos es más. Productos livianos y en poca cantidad.

9 El entorno también cuenta

Las fundas de almohada deben lavarse con frecuencia. Restos de productos, aceites naturales y células muertas se acumulan y pueden afectar tanto la piel como el cuero cabelludo.

10 Cuidado con el cabello suelto si es muy largo

El cabello muy largo, si queda completamente suelto, tiende a enredarse más durante la noche. En estos casos, una trenza floja ayuda a mantenerlo ordenado sin generar tensión.

11 Atención especial a cabellos con procesos químicos

Cabellos decolorados, alisados o permanentados requieren aún más protección nocturna. Son fibras más porosas, que pierden hidratación con facilidad.

En estos casos, la protección con sérum en puntas y funda de satén no es opcional, es casi obligatoria.

12 Un secreto poco mencionado: el cepillo también necesita limpieza

Si el cepillo acumula residuos de productos y grasa, cada vez que lo usamos volvemos a depositarlos en el cabello. Limpiarlo al menos una vez por semana evita esa acumulación.

13 No olvides la alimentación y la hidratación

La salud capilar no es solo externa. Dormir bien, hidratarse y mantener una alimentación equilibrada impacta directamente en la calidad del cabello. El cabello refleja el estado general del cuerpo.

El cuidado nocturno no requiere grandes inversiones ni rituales complicados. Requiere conciencia. Son pequeños hábitos que, sostenidos en el tiempo, cambian la textura, el brillo y la resistencia del cabello.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Esta es la agenda del rey Felipe de España en Bolivia, el jueves 12
2
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar
3
Debate: TSE sortea los bloques y la posición de participación de los candidatos a gobernadores
4
Los precios del petróleo se derrumban tras las declaraciones de Trump
5
Lula da Sailva cancela su viaje a Chile para toma de posesión de Kast

Lo más compartido

1
Intento de infanticidio en El Alto: la progenitora huyó con dinero y presumen móviles pasionales
2
Hospitales celebran a San Juan de Dios, patrón de los enfermos y hospitales
3
El segundo embarazo cambia de forma única el cerebro de las mujeres, según un nuevo estudio
4
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar
5
Murillo envía carta a Paz, se declara perseguido político y le pide auditar los procesos en su contra

Más en Actualidad

10/03/2026
Santuarios del descanso: cinco proyectos para transformar tu dormitorio
Ver más
10/03/2026
¿Cómo detectar si tu hijo es víctima de grooming por el uso de internet?
Ver más
Ver más
10/03/2026
La neurociencia de la gratitud: cómo agradecer transforma físicamente el cerebro
Ver más
10/03/2026
¿Existe realmente tu alma gemela, según la ciencia?
Ver más
10/03/2026
Poemas para el Día de la Mujer
Ver más
10/03/2026
El segundo embarazo cambia de forma única el cerebro de las mujeres, según un nuevo estudio
En Portada
10/03/2026 País
Debate: TSE sortea los bloques y la posición de participación de los candidatos a gobernadores
Este martes el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo el sorteo público para la ubicación de los candidatos a gobernadores en La Paz, rumbo al debate, previsto...
vista
10/03/2026 Economía
Ante posible alza, el transporte advierte que no permitirá un incremento de los combustibles
El ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, advirtió ayer que su sector no permitirá que haya un nuevo incremento en el precio de los...
vista
10/03/2026 País
Paz llegará a Chile la tarde de hoy para una reunión con Kast y su acto de posesión
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llegará este martes a Chile a las 15:30 (hora de chilena) al Aeropuerto Internacional Aeropuerto Internacional Arturo...
vista
10/03/2026 País
Hay compromiso de cancelar libre importación de soya y levantan bloqueo en Yapacaní
“(En) el punto de bloqueo de Yapacaní, que era un bloqueo indefinido, se está dando un cuarto intermedio de 72 horas”, informó el presidente de la Federación...
vista
10/03/2026 Mundo
Cubanos se animan a protestar por la crisis energética
Una vigilia universitaria en La Habana se sumó el lunes al tercer día de protestas en Cuba contra los apagones y otras múltiples crisis, con cacerolazos,...
vista
10/03/2026 Mundo
Los precios del petróleo se derrumban tras las declaraciones de Trump
Wall Street y los mercados energéticos atravesaron una sesión marcada por la volatilidad luego de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, declarara a...
vista
Actualidad
El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba (GAMC), a través de la Dirección de Turismo, invitó a la población a...
Ver más
10/03/2026 Cochabamba
Invitan al Festival de la Llajua y la Quilquiña en la Coronilla
“(En) el punto de bloqueo de Yapacaní, que era un bloqueo indefinido, se está dando un cuarto intermedio de 72 horas”,...
Ver más
10/03/2026 País
Hay compromiso de cancelar libre importación de soya y levantan bloqueo en Yapacaní
El sistema permite verificar en tiempo real la identidad y ubicación del imputado mediante geocercas dinámicas y...
Ver más
10/03/2026 Seguridad
Fiscalía presenta sistema digital para control de detención domiciliaria
Una vigilia universitaria en La Habana se sumó el lunes al tercer día de protestas en Cuba contra los apagones y otras...
Ver más
10/03/2026 Mundo
Cubanos se animan a protestar por la crisis energética
Deportes
Finalmente prevaleció la coherencia y confianza de Óscar Villegas en quienes clasificaron a Bolivia al repechaje.
Ver más
10/03/2026 Fútbol
Villegas da a conocer la lista de 28 jugadores de La Verde sin Martins
Con el propósito de permitir una mayor competencia en los torneos de la Liga Superior de Básquetbol, tanto en damas...
Ver más
10/03/2026 Multideportivo
Tras congreso se anticipan cambios y reestructuración en la Liga de Básquetbol
El proceso para la próxima elección en el Club Bolívar comienza a perfilarse. A través de una carta dirigida a los...
Ver más
09/03/2026 Fútbol
Marcelo Claure emite comunicado a socios e hinchas sobre convocatoria a elecciones en el Club Bolívar
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) da a conocer hoy la nómina de jugadores convocados a la Selección Absoluta...
Ver más
09/03/2026 Fútbol
Sin Martins, Bolivia publica la nómina de convocados a la Selección Nacional
Tendencias
Hace 20 años, el programa Cajas Nido de la Paraba Barba Azul (Ara glaucogularis) impulsado por la Asociación Armonía...
Ver más
08/03/2026 Medio Ambiente
El programa Cajas de Nido de Paraba Barba Azul bate récords históricos
Doble Click
La literatura no nace ni muere en fechas exactas, pero a veces el calendario parece conspirar para dotar de sentido a...
Ver más
03/10/2026 Cultura
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar
Alfredo Bryce Echenique, uno de los escritores peruanos más reconocidos de la literatura contemporánea en lengua...
Ver más
10/03/2026 Cultura
Muere el reconocido escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años
“El Palacio Suena” arranca la temporada 2026 con fuerza. Del jueves 12 al martes 29 de marzo pondrán en escena “Meteora...
Ver más
10/03/2026 Cultura
El Palacio Suena retorna con una nueva historia
ELa presentación del dúo mexicano “Sin Bandera" destaca en la cartelera cultural número once del año. El grupo...
Ver más
09/03/2026 Cultura
Cartelera: Sin Bandera vuelve a Cochabamba después de seis años