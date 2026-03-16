Chualluma El lienzo a 3.800 metros que muestra el color de La Paz al mundo

Lo que comenzó como un proyecto de urbanismo social, ahora se convirtió en un “trend viral”. Se trata del barrio de Chualluma, en la Ciudad Maravilla, que con sus fachadas de colores vibrantes se convirtió en una tendencia en redes sociales, mostrando el colorido de La Paz al mundo.



El “trend del dron” -equipo utilizado para recrear el video- se originó en las terrazas icónicas de Río de Janeiro, en Brasil, donde creadores locales comenzaron a ofrecer una experiencia cinematográfica: un video que inicia con un plano cerrado del turista en una azotea, para luego realizar un vertiginoso zoom out que revela la inmensidad de las favelas.



Este formato, según medios brasileños como G1 y Folha, buscaba “humanizar” estas zonas, mostrando su resiliencia por encima de los estigmas. Sin embargo, en Bolivia, este fenómeno apostó por mostrar el diseño con identidad.



A diferencia de otros barrios coloridos del mundo, Chualluma cuenta con el respaldo de la Bienal Iberoamericana de Diseño (BID), que categoriza este espacio dentro del diseño de espacios e interiorismo. Con 18.000 m² intervenidos a 3,800 m.s.n.m., se consolida como el primer macromural de Bolivia.



La obra, ejecutada por la artista Knorke Leaf y el estudio homónimo para el proyecto estatal (Empresa Mitlar SRL), es, según el portal de la BID, un “museo callejero vivo”. La propuesta comprende 26 murales que revalorizan la memoria ancestral de sus habitantes y, por primera vez, integra una propuesta de letras en aymara, dignificando la lengua nativa en el espacio público.



Esta belleza pasiajística y cultural llega a los ojos del mundo a través de diferentes videos compartidos en Tik Tok y Facebook por creadores de contenido y personalidades bolivianas, muchos de ellos incluyendo música nacional y el infaltable dron en la grabación. Asimismo, se crearon videos de cómo llegar a este lugar, impulsado al turismo y la economía local. Y tú, ¿ya visitaste Chualluma?