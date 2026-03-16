Contaminación del aire se asocia a mayor riesgo de depresión

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DW
Publicado el 16/03/2026 a las 10h49
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Una exposición prolongada a un aire de mala calidad, principalmente por la presencia de partículas en suspensión (PM2,5) y dióxido de nitrógeno (NO2), está relacionada con una mayor prevalencia y un riesgo superior de depresión, según un informe publicado el 3 de marzo de 2026 por la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA por sus siglas en inglés).

Los picos de exposición a corto plazo a dichos contaminantes se asocian asimismo con un empeoramiento de los síntomas de la esquizofrenia, añade la EEA.

“Los estudios científicos están revelando una correlación significativa entre la exposición a la contaminación, especialmente atmosférica, acústica y química, y los problemas de salud mental, aunque se necesitan más investigaciones para establecer una relación causal clara”, dice la Agencia sobre las conclusiones del informe ‘Contaminación y salud mental: evidencia científica actual’.

“Los trastornos de salud mental tienen su origen en múltiples factores (genéticos, sociales y económicos, psicológicos, estilo de vida, etc.), algunos de los cuales aún no se comprenden del todo. La contaminación se está estudiando cada vez más como uno de esos factores contribuyentes”, señala la EEA.

De acuerdo con el informe, la contaminación atmosférica exterior también se asocia con cambios estructurales y funcionales en el cerebro durante las etapas críticas de su desarrollo, como la gestación, la infancia y la adolescencia temprana.

Más depresión y ansiedad por el ruido

Entre los efectos de la contaminación acústica, el estudio indica que “un aumento del ruido del tráfico rodado se correlaciona con un pequeño aumento del riesgo de depresión (3 %) y ansiedad (2 %)”.

Además, la exposición al ruido ambiental se asocia con una mayor prevalencia de problemas de comportamiento en los niños.

Vulnerabilidad de niños y embarazadas

En cuanto a la contaminación química, los efectos son especialmente preocupantes en la infancia.

La exposición prenatal o infantil al plomo “está asociada tanto con la depresión como con la esquizofrenia”, enfermedades también relacionadas con la exposición al humo de segunda mano (el que se produce al quemarse el tabaco y el que exhalan los fumadores), “especialmente en grupos vulnerables como los niños y las mujeres embarazadas”.

Se ha encontrado igualmente una asociación entre la exposición prenatal al bisfenol A (compuesto utilizado en la fabricación de plásticos) y la depresión y la ansiedad en la infancia.

“Aunque se necesitan más investigaciones para aclarar la causalidad”, dice la EEA, “las pruebas existentes refuerzan la necesidad de aplicar plenamente la legislación de la UE y reducir aún más la exposición a la contaminación”.

La Agencia subraya la pertinencia de un enfoque integral que conecte la salud humana, animal y medioambiental.

“En las últimas décadas se han desarrollado enfoques terapéuticos basados en la naturaleza: se ha demostrado que la jardinería, el ejercicio al aire libre y los baños de bosque tienen efectos beneficiosos para la salud mental”, indica.

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