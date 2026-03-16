Melbourne lidera el mundo en 2026: Estas son las 10 mejores ciudades, según Time Out

¿Qué hace que una ciudad sea realmente “la mejor”? Para la décima edición de su ranking anual, Time Out encuestó a más de 24,000 residentes y consultó a una red global de expertos para evaluar factores que van desde la calidad de la escena gastronómica y la oferta cultural hasta la felicidad de sus habitantes y la asequibilidad.



Este año, el trono ha cambiado de manos. Melbourne, Australia, ha sido coronada como la mejor ciudad del mundo para 2026, escalando desde el cuarto puesto que ocupaba en 2025. Los locales destacaron sus espacios verdes, su conectividad gracias al nuevo Túnel del Metro y una aprobación del 94% para su escena culinaria.

El Top 10 Global: Asia y Europa dominan la cima



El ranking de este año muestra un equilibrio entre la modernidad asiática y el encanto histórico europeo. Aquí están las 10 ciudades que lideran el mundo en 2026:

- Melbourne, Australia: La capital cultural australiana brilla por su arte callejero y gastronomía.



- Shanghái, China: Destaca por ser la ciudad con mejor puntuación en asequibilidad dentro del top 10.



- Edimburgo, Reino Unido: Mantiene su estatus como la mejor ciudad de Europa gracias a su atmósfera inigualable.



- Londres, Reino Unido: Reconocida por su resiliencia y constante evolución en entretenimiento.



- Nueva York, Estados Unidos: La metrópoli estadounidense sigue siendo el referente global de dinamismo.



- Ciudad del Cabo, Sudáfrica: Belleza natural combinada con una oferta cultural en ascenso.



- Ciudad de México, México: La primera representante hispana, alabada por su vibrante vida urbana.



- Bangkok, Tailandia: Famosa por su comida callejera y su “renacimiento” cultural.



- Seúl, Corea del Sur: El epicentro de la tecnología y la cultura pop global.



- Tokio, Japón: Una mezcla perfecta de tradición y eficiencia moderna.

Latinoamérica en el mapa: México y Brasil a la vanguardia



Nuestra región tiene una presencia sólida en el listado de las 50 mejores, demostrando que el “sabor” y la calidad de vida latina son imanes para el turismo y el orgullo local.







- Ciudad de México (Puesto 7): Se consolida como la mejor ciudad de Latinoamérica. Su gastronomía, museos y la calidez de su gente la mantienen en la élite mundial.



- Río de Janeiro, Brasil (Puesto 12): La “Cidade Maravilhosa” escala posiciones gracias a su energía inagotable y paisajes icónicos.



- São Paulo, Brasil (Puesto 14): El gigante financiero brasileño es reconocido por ser un paraíso para los amantes de la gastronomía y la vida nocturna.



- Guadalajara, México (Puesto 18): La segunda ciudad mexicana en el ranking destaca por su fuerte identidad cultural y tradiciones que se modernizan.

Lamentablemente ninguna ciudad de Bolivia logró entrar en el ranking este año. Revia la lista completa en la página web oficial https://www.timeout.com/travel/best-cities-2026