Avestruces alteñas vencen al frío y hallan un hogar a 4.000 metros

Actualidad
Publicado el 23/03/2026 a las 10h29
ESCUCHA LA NOTICIA

Erika Segales / El Alto

Amás de 4.000 metros de altitud y en el frío clima de El Alto, un grupo de seis avestruces desafía la creencia de que estas enormes aves corredoras solo pueden vivir  en climas cálidos. Desde hace seis años habitan en la Estación Experimental de Kallutaca, de la carrera de medicina veterinaria de la Universidad Pública de El Alto (UPEA). El reto es lograr su reproducción en el altiplano.

“Este proyecto nace con un fin, nosotros tenemos el objetivo de adaptar  diferentes especies a esta temperatura (de El Alto) y se ha logrado con los avestruces. Hace seis años trajimos estas aves desde Santa Cruz. Entonces  eran polluelos, ahora ya están poniendo huevos y el próximo reto es lograr la incubación de los huevos”, comenta Efraín Berdeja, director de la carrera de medina veterinaria de la UPEA.

La Estación Experimental de Kallutaca se encuentra a unos 30 minutos de viaje desde la sede central de la UPEA, en la zona Villa Esperanza. El criadero de los avestruces está en un espacio enmallado de aproximadamente un cuarto de hectárea.

Los técnicos que se encargan de su cuidado cuentan que los avestruces (Struthio camelus) llegaron al lugar cuando medían aproximadamente 50 centímetros, en 2016, ahora  superan los dos metros de altura y pesan más de cien kilos.

“A los avestruces los conocí desde que ingresé a la universidad, están cerca de cinco años. Llegaron bebés, ahora están poniendo huevos y estamos tratando de hacerles empollar. Esta es una experiencia muy interesante. Yo habló con ellos, los vamos adiestrando, ya son domésticos, entienden todo. Despiertan interés de todas las personas que vienen ”, indica Juan Carlos Aliaga, uno de los encargados de cuidar a las aves.

Una de las claves para lograr la supervivencia de los avestruces en el altiplano es la alimentación. Por día cada ejemplar consume un kilo de alimento balanceado compuesto por afrecho, sorgo, maíz y soya; medio kilo en la mañana y medio kilo en la tarde.

“También se alimentan de cascaras de verduras y de hortalizas, aunque su alimento preferido es la alfalfa”, explica el técnico veterinario.

Los avestruces alcanzaron la edad adulta dos años después de haber llegado al centro de Kallutaca. En 2019  la carrera de medicina veterinaria celebró que una hembra pusiera el primer huevo gigante en el altiplano. “Fue una alegría”, recuerda Aliaga.

En su hábitat natural, al año una avestruz llega a poner al menos 36 huevos de un kilo cada uno. Cada huevo equivale a   una docena de huevos de gallina.

El reto que  ahora  tienen los profesionales de la UPEA es lograr la incubación de los huevos, algo que quedó truncado hace un tiempo debido a la inestabilidad de la energía eléctrica en el lugar.

“Queremos que haya polluelos, veremos cómo nos va. Antes hicimos una incubadora artesanal, pero no teníamos  corriente continua, recién hemos inaugurado el sistema trifásico, antes el sistema de energía era monófasico y la corriente se perdía, volvía, era inestable, y eso nos ha perjudicado de gran manera. Pero ahora vamos a retomar  la incubación”, dice entusiasmado Wilson Ponce, otro de los técnicos encargados de la crianza de los avestruces.

Explicó que la incubación tardara aproximadamente 40 días e indicó que para ello volverán a construir la incubadora con plastoformo, un calefón y ventiladores que permitan mantener una temperatura de 35 grados.

El director de la carrera de medicina veterinaria de la UPEA subraya que si se consigue la incubación de los huevos de avestruces se abriría una oportunidad importante de desarrollo para Kallutaca, El Alto y el departamento paceño.

“De los avestruces se puede aprovechar todo, su carne es magra, baja en grasas, sus huevos también tienen menos colesterol que los huevos de gallina y como su cuerpo tiene plumones, que son plumas pequeñas y finas, se pueden hacer prendas con eso”, remarcó Berdeja.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Avión de Air Canada Express choca con un vehículo en tierra en aeropuerto de Nueva York
2
Presidente Paz felicita a autoridades electas y anuncia trabajo conjunto
3
Valentina: Una noche neoyorquina para celebrar sus 15 años
4
Al 90% del conteo rápido: JP Velasco y Otto Ritter se perfilan a segunda vuelta por la Gobernación de Santa Cruz
5
María Esthefany Ríos Alcocer, la batuta que abre caminos en la música boliviana

Lo más compartido

1
Paz: "Mañana empezamos a trabajar con las nuevas autoridades en un momento difícil"
2
Resultados preliminares: Manfred y Loza lideran el voto en Cochabamba
3
Avestruces alteñas vencen al frío y hallan un hogar a 4.000 metros
4
7,5 millones de bolivianos irán hoy a las urnas a elegir a más de 5 mil autoridades
5
Lupo dice que todo debe modernizarse y respalda la reforma electoral anunciada por Ávila

Más en Actualidad

23/03/2026
Miss Cochabamba. 10 candidatas buscan la corona
Ver más
23/03/2026
Ojulia, la ciudadela prehispánica olvidada en los valles de Pocoata
Paisaje. En la comunidad de Jarana Alta, los vestigios de Ojulia revelan un pasado ancestral que convive con rituales, historia y vida comunitaria.
Ver más
PROTAGONISTA. Instantes que se vuelven eternos. Acompañamos a Valentina Inchauste en la espectacular celebración de sus 15 años, en Cochabamba. ¡Muchas felicidades!
Ver más
23/03/2026
Valentina: Una noche neoyorquina para celebrar sus 15 años
Ver más
23/03/2026
Ahorro con estilo: Estrategias creativas para celebrar la “Global Money Week”
Ver más
16/03/2026
5 juegos en casa para “resetear” tu cerebro
Ver más
16/03/2026
El reto de secar ropa en espacios reducidos: consejos que ayudan a mantener el hogar saludable
En Portada
23/03/2026 Seguridad
Hallan a policías enmanillados en una casa vinculada a Marset; atacantes se dieron a la fuga llevándose las armas oficiales
Las autoridades hallaron a dos policías enmanillados en una casa allanada vinculada al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien en la actualidad está...
vista
23/03/2026 Seguridad
Abren dos cajas fuertes del caso Marset y estaban vacías
En un acto transmitido en vivo por el Ministerio de Gobierno, autoridades han procedido este lunes en Santa Cruz a la apertura de dos cajas fuertes encontradas...
vista
23/03/2026 Cochabamba
Reyes Villa: “Ha ganado Cochabamba y vamos a seguir con el progreso”
“Hemos ganado por amplia mayoría y vamos a rajarnos por la Llajta”, dijo ayer Manfred Reyes Villa, tras conocer los datos del Sistema de Resultados Electorales...
vista
23/03/2026 Seguridad
Muere un aspirante a cadete de la Anapol, tenía 18 años
Estuvo días en terapia intensiva. Los médicos constataron serias lesiones internas. Su familia denuncia que lo torturaron. La Defensoría del Pueblo hace...
vista
23/03/2026 País
Subnacionales reconfiguran el paisaje político regional
La única certidumbre a esta altura del cómputo de votos es que seis o siete departamentos irán a segunda vuelta para elegir gobernador.
vista
23/03/2026 País
El Gobierno buscará a los líderes políticos para acordar el 50-50
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, anunció ayer que, tras las elecciones subnacionales, el Gobierno iniciará contactos con líderes políticos con...
vista
Actualidad
El Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana transportaba a 125 militares en una zona accesible solo por aire, por...
Ver más
23/03/2026 Mundo
Accidente de avión Hércules en Colombia deja más de 30 muertos
La única certidumbre a esta altura del cómputo de votos es que seis o siete departamentos irán a segunda vuelta para...
Ver más
23/03/2026 País
Subnacionales reconfiguran el paisaje político regional
Estuvo días en terapia intensiva. Los médicos constataron serias lesiones internas. Su familia denuncia que lo...
Ver más
23/03/2026 Seguridad
Muere un aspirante a cadete de la Anapol, tenía 18 años
Las autoridades hallaron a dos policías enmanillados en una casa allanada vinculada al narcotraficante uruguayo...
Ver más
23/03/2026 Seguridad
Hallan a policías enmanillados en una casa vinculada a Marset; atacantes se dieron a la fuga llevándose las armas oficiales
Deportes
La FIFA empezó a palpitar lo que será el repechaje al Mundial, instancia en la que Bolivia buscará a la Copa del Mundo...
Ver más
23/03/2026 Fútbol
La FIFA destaca a cuatro futbolistas de la Verde: ¿Quiénes son?
El mundialista Marco Antonio Etcheverry, quien estuvo en La Paz la semana pasada, dijo que la ilusión de la hinchada...
Ver más
23/03/2026 Fútbol
Marco Etcheverry: “Ante Surinam no será un partido fácil” y “no creo que haya una ventaja”
La Gloria Eterna, como se denomina a la Copa Libertadores, y La Gran Conquista, a la Copa Sudamericana ya están en...
Ver más
22/03/2026 Fútbol
Bolívar, Always Ready, Blooming e Independiente tienen sus rivales en las Copas
Marcelo Claure, presidente de Bolívar, en medio de la disputa mediática que sostiene con Fernando Costa y los...
Ver más
16/03/2026 Fútbol
Marcelo Claure recibe a Gianni Infantino en Miami, ¿de qué hablaron?
Doble Click
Cochabamba se ha convertido en el epicentro de la innovación musical gracias al talento de María Esthefany Ríos Alcocer...
Ver más
23/03/2026 Cultura
María Esthefany Ríos Alcocer, la batuta que abre caminos en la música boliviana
El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, a través del Viceministerio de Culturas y...
Ver más
23/03/2026 Cultura
La Jornadas Culturales levantan telón hoy con cinco mesas temáticas
ELos Iracundos, bajo la dirección artística de Sebastián Velásquez, continúan su legado en 2026 con el “Amor y Fe Tour...
Ver más
23/03/2026 Cultura
Cartelera: El legado de Los Iracundos llega a Cochabamba
El cineasta boliviano Juan Cristóbal Ríos disertará en el taller de “Creación Documental Guerrilla”, que impulsa el...
Ver más
20/03/2026 Cine
El cineasta Juan Cristóbal Ríos expone en el mArtadero