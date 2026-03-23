Valentina: Una noche neoyorquina para celebrar sus 15 años

El pasado 14 de marzo, el Salón de Eventos “D’LA ROSSA” se transformó en la “Gran Manzana” para recibir a Valentina Alejandra Inchauste Ponce, quien celebró sus quince años con una espectacular temática inspirada en New York.



La joven —nacida en Buenos Aires el 9 de marzo de 2011— cautivó a todos con la misma energía con la que llegó al mundo hace una década y media.



Bajo la orgullosa mirada de sus padres, Beymar Arturo Inchauste y Ámbar Alejandra Ponce, Valentina compartió una velada espectacular.



El momento más emotivo llegó con las palabras de sus padres: “Estamos muy orgullosos de la persona que eres y de la mujer en la que te estás convirtiendo; siempre estaremos aquí para apoyarte”, expresaron, sellando un compromiso de amor incondicional en una noche que marca el inicio de una etapa llena de luz y éxitos.