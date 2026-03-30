4 ejercicios de movilidad que ayudan a prevenir el dolor de espalda y de cuello en el trabajo

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Publicado el 30/03/2026 a las 15h16
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Especialistas recomiendan incorporar movimientos simples durante el día para reducir la rigidez muscular, mejorar la postura y evitar molestias asociadas al sedentarismo

Dolores de espalda y tensión en el cuello afectan a millones de personas debido a las prolongadas horas que pasan sentadas durante su jornada laboral. La inactividad y las posturas incorrectas generan molestias físicas que pueden derivar en problemas crónicos si no se abordan de manera preventiva. Incorporar una rutina de ejercicios de movilidad no solo ayuda a aliviar el malestar, sino que también mejora la postura y la calidad de vida, según recomiendan especialistas en salud musculoesquelética.

La evidencia médica respalda la importancia de estos movimientos: la Clínica Mayo, institución referente en salud mundial, destaca que realizar ejercicios de movilidad y estiramientos regulares contribuye a reducir la rigidez, prevenir contracturas y mantener la funcionalidad articular. Los expertos de la organización subrayan que la constancia y la técnica adecuada son determinantes para obtener resultados a largo plazo.

El sedentarismo cotidiano y las posturas inadecuadas producen un impacto físico tangible. De acuerdo con el portal especializado Running y Fitness, la movilidad es fundamental tanto para quienes realizan actividad física como para quienes desean evitar molestias asociadas al trabajo de oficina. Por su parte, la Clínica Mayo coincide en que la práctica regular de ejercicios de movilidad puede reducir la prevalencia de dolor lumbar y cervical en la población adulta.

Ejercicios de movilidad recomendados para el trabajo SENTADO

El primer ejercicio está dirigido a los isquiotibiales. Se recomienda colocarse de pie con las piernas separadas a la altura de las caderas, descender en sentadilla profunda y sujetar los dedos de los pies con las manos.

Luego, se elevan lentamente las caderas hasta sentir el estiramiento en la parte posterior de las piernas. Este movimiento ayuda a mejorar la flexibilidad y a reducir la rigidez muscular generada por el tiempo prolongado en posición sentada.

Para la zona lumbar y la columna, la posición de cobra resulta esencial. Desde la postura de perro boca abajo, se pasa a la plancha, se bajan las caderas al suelo y se eleva el pecho empujando los brazos. Este movimiento genera un estiramiento profundo en la columna vertebral y ayuda a aliviar la tensión acumulada en la parte baja de la espalda.

La postura de perro boca abajo es otro ejercicio accesible y de gran utilidad. Partiendo desde la sentadilla, se adelantan las manos hasta el suelo y se elevan las caderas, formando con el cuerpo una V invertida. Esta posición permite estirar toda la cadena posterior, especialmente la espalda y los gemelos, y puede realizarse en pocos minutos, incluso en espacios reducidos como una oficina.

El ejercicio enfocado en los flexores de cadera comienza también desde perro boca abajo. Se adelanta un pie hasta situarlo junto a la mano, manteniendo la rodilla doblada y el talón apoyado. A continuación, se rota el torso hacia la pierna adelantada y se eleva la mano correspondiente hacia el techo, favoreciendo la movilidad tanto de las caderas como del tronco. Este ejercicio es especialmente útil para contrarrestar la acortación muscular que produce el sedentarismo.

El portal especializado Running y Fitness subraya la importancia de priorizar la calidad sobre la velocidad en la ejecución: “No se trata de ejecutar los ejercicios con rapidez, sino de hacerlo de manera controlada y consciente”. Mantener cada postura durante al menos 10 a 20 segundos permite que el cuerpo se adapte, aumente gradualmente su rango de movimiento y reduzca el riesgo de lesiones.

Cómo convertir la movilidad en un hábito diario

La constancia resulta clave para obtener beneficios con estas rutinas. “Los verdaderos beneficios aparecen cuando se integran como un hábito diario”, destacan los expertos consultados por el medio especializado. Practicar estos ejercicios por la mañana puede preparar el cuerpo para la jornada, mientras que realizarlos al finalizar el día ayuda a liberar la tensión acumulada tras varias horas sentado.

Expertos de la Clínica Mayo recomiendan realizar pausas activas, levantándose al menos cada hora, caminando unos minutos o ejecutando un estiramiento suave, para evitar que las articulaciones permanezcan en una misma posición durante demasiado tiempo. Integrar estas prácticas a la rutina diaria previene la rigidez, mejora la circulación y reduce el riesgo de lesiones musculares.

Adoptar ejercicios de movilidad y mantener la disciplina diaria permite que el cuerpo conserve mayor agilidad, resistencia y confort en las actividades cotidianas, especialmente entre quienes trabajan sentados durante extensas jornadas.

La incorporación de ejercicios de movilidad en la rutina diaria no solo reduce molestias inmediatas, sino que también ayuda a prevenir trastornos musculoesqueléticos a futuro.

Según la Organización Mundial de la Salud, mantener una buena movilidad articular contribuye a retrasar la aparición de dolores crónicos y disminuye el riesgo de enfermedades asociadas al sedentarismo. Por eso, la educación en hábitos de movimiento y la práctica regular de estiramientos constituyen una herramienta fundamental para el bienestar integral.

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