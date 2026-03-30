Los 5 países más felices del mundo; por primera vez hay uno de América Latina

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BBC
Publicado el 30/03/2026 a las 12h18
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Mientras que los países nórdicos han dominado durante mucho tiempo el Índice Global de Felicidad publicado por la ONU, 2026 trae una sorpresa. Por primera vez en los 14 años de historia del índice, un país de América Latina entró en los cinco primeros, gracias al ascenso de Costa Rica en los últimos años desde el puesto 23 en 2023 hasta el cuarto actualmente.

Los rankings, producidos anualmente por Gallup, el Centro de Investigación de Bienestar de Oxford, y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU, están basados en el promedio de cómo los residentes de 140 países califican sus propias vidas junto a factores como el PIB, apoyo social, expectativa de vida, percepción de libertad, generosidad y corrupción.

La BBC habló con los residentes de cada uno de estos países para conocer qué contribuye a su sentido de felicidad diario y a largo plazo, y cómo los viajeros pueden saborear la experiencia de la “vida feliz” local cuando los visitan.

1 Finlandia

Durante nueve de los últimos 10 años, Finlandia ha estado clasificada en el primer puesto. El país recibe un puntaje alto por el apoyo social y baja percepción de corrupción, y los residentes suelen señalar la red de protección social -incluyendo la educación y cuidado de la salud- que crea una sensación de seguridad y bienestar.

“Me encanta el hecho que Finlandia es segura y puedo confiar en la persona promedio aquí”, expresó Olli Salo, cofundador de la empresa Skimle en Helsinki. “Los niños caminan a la escuela desde los 7 años, no te sientes amenazado caminando a casa, y puedes confiar en que si alguien hace una promesa la cumplirá”.

Para Daniel Sazonov, el actual alcalde de Helsinki, la felicidad también viene de la proximidad a la naturaleza. “Poder salir y, en unos pocos minutos, llegar al mar, a un parque o un bosque para una caminata vespertina es algo especial”, afirmó.

2 Islandia

Desplazando a Dinamarca del segundo puesto por primera vez desde 2014, esta nación isla de sólo 400.000 habitantes clasificó primera en apoyo social, que mide el nivel en el cual los residentes sienten que tienen a alguien con quien contar en tiempos de dificultades.

También está en el top 10 de PIB per cápita, expectativa de vida saludable y generosidad, dándole el rendimiento más integral en el ránking.

“Históricamente, nuestro aislamiento significaba que la supervivencia era un esfuerzo comunal. Durante siglos, no hubo ayuda exterior. Éramos nosotros solos, y tuvimos que mantenernos unidos”, resaltó Ingibjörg Friðriksdóttir, una residente de Reikiavik y gerente de comercio digital del Hotel Rangá. “Ese legado ha moldeado una cultura donde ayudarse mutuamente es simplemente algo natural”.

Los islandeses también gozan de una fuerte adaptabilidad forjada de sobrevivir inviernos intensos y oscuros. “Aprendemos a apreciar los momentos pequeños: un buen café, piscinas calientes y pasar el tiempo con amigos”, expresó Bryndís Björnsdóttir, directora ejecutiva de la laguna geotérmica de Laugara en Reikiavik. “Cuando llega el verano, de repente tenemos luz diurna casi toda la noche y todo el mundo se vuelve más energético y alegre”.

3 Dinamarca

Un país perenne en los primeros puestos, Dinamarca nunca ha caído del cuarto en la historia del índice y frecuentemente ha ocupado el primer lugar. Clasificado tercero este año, el país también está de tercero en apoyo social y baja corrupción, y séptimo en PIB per cápita. Pero el sentido de felicidad no siempre es obviamente visible.

“No se trata de tener una gran sonrisa y reír”, indicó Laura Hall, periodista en Copenhague y autora de The Year I Lay My Head in the Water (“El año en que puse mi cabeza en el agua”), un libro sobre nadar en Escandinavia.  “Es realmente sobre la fe en la sociedad, la confianza mutua y la creencia que todos trabajan conjuntamente para el bien común”.

Hall está criando dos hijas aquí y dice que el sentido de seguridad es constante. También adora el puerto limpio de Copenhague, que la ciudad transformó de un canal industrial en la década de los 1990 a un lugar donde los residentes nadan ahora durante todo el año.

En Ribe, el pueblo más antiguo del país, la residente Lise Frederiksen ve la felicidad arraigada en la participación cívica. “Todos los días que camino por las calles adoquinadas, me siento agradecida por la vida que tengo aquí”, manifestó.  

En Copenhague, los visitantes no necesitan planear un itinerario perfecto para sentir la vibra de felicidad.

4 Costa Rica

Subiendo hasta el cuarto puesto en la clasificación de este año, Costa Rica es el primer país de América Latina en estar dentro de los primeros cinco, con sus puntajes de libertad y medidas en apoyo social casi duplicándose desde 2021.

En realidad, la calificación de Costa Rica en PIB o apoyo gubernamental no es tan alta como la de las naciones nórdicas, sin embargo, los residentes reportan una amplia libertad para hacer sus propias decisiones de vida.

También tienen una apreciación de sus vidas significativamente más alta de lo que los factores medidos podrían pronosticar por sí solos, según el índice.

5 Suecia

Entrando de quinto este año, Suecia ha fluctuado entre el cuarto y décimo puesto a lo largo de la última década. Ocupa el séptimo lugar en el mundo en expectativa de vida saludable y el quinto en baja percepción de corrupción.

Su presencia en los primeros puestos es un reflejo de lo que los residentes describen como un equilibrio entre una vida urbana progresiva y un fácil acceso a la naturaleza.

“Una de las razones principales para que Suecia clasifique consistentemente tan alto en felicidad es que somos un país pequeño”, explicó Micael Dahlen, profesor de Bienestar, Asistencia Social y Felicidad del la Escuela de Economía de Estocolmo.

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