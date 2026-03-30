Briseyka Cuéllar Molina: la presencia boliviana que irrumpe en la escena internacional de la moda

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Publicado el 30/03/2026 a las 14h47
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En el vertiginoso universo de la moda internacional, donde pocas figuras logran trascender, Briseyka Cuéllar Molina se posiciona con una presencia sólida y elegante. A sus 21 años, su paso por el Argentina Fashion Week 2026 (edición 66) representó una afirmación de identidad dentro de una de las plataformas más influyentes de Sudamérica. A este logro se suma su participación en el Chile Fashion Week 2025, donde destacó por su precisión escénica y versatilidad, además de confirmar su regreso en abril de 2026, consolidando su continuidad en el circuito regional.

Durante su participación en Argentina Fashion Week, compartió escenario con figuras clave del sector como Héctor Vidal Rivas, fundador de Argentina Fashion Week, Mirtha Legrand, leyenda del cine, y Alejandro Ayala, presidente de la Cámara de la Moda, junto a destacados diseñadores de alta costura como Lennin Villarroel, Benito, Joanna Broun, Marcelo Serna, Jara, CHRISTENER, Caro & Caro y Alkimia Textil Ancestral entre otros. En pasarela, compartió con figuras mediáticas como Ignacia Michelson, en un entorno de alto nivel creativo y proyección.

Su trayectoria responde a un proceso construido con disciplina desde temprana edad, desarrollando experiencia en pasarela, editoriales, e-commerce, campañas publicitarias, fotografía de alta moda, lookbooks y modelaje comercial, consolidando un perfil versátil que dialoga con las exigencias de la industria global.

En Bolivia, ha formado parte de plataformas como SIM, SCZ WEEK, Pulso Naranja, DAB y WEF, colaborando con diseñadores reconocidos y aportando al fortalecimiento de la escena local. A ello se suma su incursión en certámenes de belleza, donde representó a Bolivia en dos oportunidades y fue reina del Miss Bolivia 2024 representando a la capital.

Entre sus logros destacan editoriales en Vogue Latinoamérica y Vogue México, junto a DAB, en colaboración con los diseñadores Juan De La Paz, Liliana Castellanos y GYPSYTSPORT de New York. Además de una producción comercial en Australia para representantes de Louis Vuitton, reafirmando su proyección global.

Para Briseyka, cada paso fuera del país representa más que un avance profesional: es un acto de identidad y orgullo. Llevar el nombre de Bolivia a escenarios internacionales no solo forma parte de su propósito, sino también de su mensaje. Su historia busca inspirar a nuevas generaciones, demostrando que el talento boliviano tiene la fuerza y el potencial para formar parte de las grandes plataformas de la moda mundial.

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