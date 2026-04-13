Día del Niño. La magia de capturar recuerdos que duran para siempre

Hoy, 12 de abril, el país celebra la alegría y la pureza de sus niños, una etapa que para muchos padres transcurre a una velocidad vertiginosa. En este contexto, el fotógrafo profesional Miguel Veliz habla con la Revista OH! sobre el desafío de trabajar con la energía inagotable de los más pequeños. Además, brinda consejos para los padres que buscan la toma perfecta hoy con sus celulares.

¿Cuál es el secreto para capturar los mejores momentos?



- Yo tengo que llegar con energía, juego, hago caras, me tiro al piso si es necesario, así el niño entra en mi mundo. Rara vez les pido posar, prefiero que jueguen. Cuando dejan de sentirse observados, ahí salen las mejores fotos.

- En las fotos junto a los padres, ¿cómo logras capturar un retratos de ternura real en lugar de una pose forzada?



- Normalmente no les digo “mírenme y sonrían”. Les doy pequeñas indicaciones: abracen, miren a su hijo, díganle algo bonito al oído. Cuando se conectan entre ellos, se olvidan de la cámara… y ahí aparece la magia.

- Los bautizos y cumpleaños son caóticos, ¿cuál es el mayor desafío técnico de disparar mientras todo está sucediendo?



- La luz y el tiempo. No puedes controlar nada: ni iluminación, ni movimiento, ni momentos. Tienes que anticiparte. Es estar listo antes de que pase todo, porque los momentos reales duran segundos.

- ¿Qué buscan hoy las mamás y papás: una foto de estudio perfecta o un retrato más natural y espontáneo?



- Hoy buscan emoción. La foto perfecta ya no es la más posada, es la que te hace sentir algo. Quieren verse reales, conectados, con historia.

- Este 12 de abril, ¿qué es lo que más te apasiona de retratar la infancia en nuestro país?



- Que la infancia aquí es auténtica. Los niños son libres, expresivos, intensos… y eso como fotógrafo es oro. Me gusta congelar esa etapa que pasa tan rápido.

- ¿Qué consejo le das a un padre que quiere tomarle una buena foto a su hijo con el celular este Día del Niño?



- Bájate a su nivel. No tomes la foto desde arriba. Mírale a los ojos, busca luz natural incluso una ventana es suficiente y no le digas “sonríe”… hazlo reír.

- ¿Por qué dirías que es importante tener recuerdos de la infancia de los hijos?



- Porque el tiempo pasa muy rápido. Un día son niños y al siguiente ya no. Las fotos se convierten en lo único que te devuelve a esos momentos.



Este mes estoy trabajando con sesiones especiales por el Día del Niño, enfocadas en capturar momentos reales más que poses. Más que una foto, es un recuerdo que se queda para siempre.