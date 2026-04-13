El guardatojo de un invicto. Agapito Orozco, el “Fenómeno Minero” que busca la UFC

Antes de empezar una pelea, este hombre no está solo, lo acompaña su espíritu guerrero, el honor de su patria y un guardatojo minero con casi medio siglo de historia. Se trata de Agapito Orozco, conocido como el “Fenómeno Minero”, un luchador profesional de Artes Marciales Mixtas (MMA) de 28 años que nació en Quillacollo y pasó de defenderse del bullying en su infancia a finalizar combates de forma “sangrienta” en México, siempre con la mirada puesta en el octágono más famoso del mundo: la UFC.



Su más reciente victoria se registró el 7 de marzo de 2026 en Querétaro, México, donde venció por nocaut técnico al mexicano Ulises Ceniceros, reafirmando su gran momento deportivo . Compite en la categoría peso mosca y entrena en gimnasios de alto rendimiento junto a peleadores internacionales .



Agapito no solo se destaca por su talento en el octágono, sino también por su disciplina y sacrificio, ya que combina entrenamientos de hasta 8 horas diarias con trabajos paralelos para financiar su carrera deportiva.

Raíces de roca y metal



Para Agapito, el apodo no es una estrategia de marketing, si no que es una declaración de principios. El “Fenómeno” nació del ojo clínico de su entrenador, pero lo de “Minero” viene de la sangre, de su abuelo, un minero de Huanuni de quien heredó el nombre y su amuleto.



“Creo que las artes marciales siempre van a representar tus orígenes, de dónde eres, quién eres, de dónde vienes. Yo, haciendo un poco hincapié a mis raíces, por parte de mis abuelos han sido mineros”, explica el peleador.



Para él, entrar a la jaula con el casco de su abuelo es un acto de respeto hacia un oficio donde, al igual que en la lucha, se arriesga todo, destaca. “El minero tiene la vida comprada. Yo te hablo del minero que trabaja mina dentro, de ese minero humilde, de esa persona que está cada día dando su vida por su familia y por su patria”, subraya. Es así que, ese casco, que tiene más de 40 años en su familia, funciona como su conexión espiritual. “Siento esa energía cada vez que me lo pongo; es complicado de explicar, pero es muy especial para mí”, expresa emocionado.

De la defensa personal al profesionalismo



Como muchos grandes guerreros, el inicio no fue por gloria, sino por necesidad, ya que Agapito confiesa que el motor inicial fue el bullying sufrido en la niñez. Tras diez años recorriendo disciplinas como el kickboxing, judo, muay thai y boxeo —donde acumuló títulos nacionales—, decidió dar el salto a lo que él considera la cúspide: las MMA.



Su debut fue atípico, ya que, sin pasar por el proceso habitual de peleas amateur, saltó directamente al profesionalismo contra un rival experimentado, recuerda. “He buscado -peleas amateur-, pero no se ha dado. Entonces directamente hemos pasado a hacer las peleas profesionales contra un peleador que ya tenía mucha experiencia. Ha sido un reto muy interesante porque me ha puesto a prueba”, comparte.



Tras esa victoria en Bolivia, el camino lo llevó a México, donde su récord invicto de 5-0 comenzó a forjarse. “Las otras cuatro fueron en México, todas internacionales y toditas las he finalizado de manera sangrienta”, añade.

La soledad del deportista boliviano



A pesar de sus éxitos internacionales y de convocar a miles de personas en transmisiones que terminan a la madrugada en Bolivia, Agapito lamenta no tener apoyo estatal o privado.



“Hasta aquí hemos llegado casi prácticamente solos. No hay apoyo del gobierno, no hay apoyo de empresas privadas, auspicios, nada. Para incluso salir del país hemos tenido que hacer kermeses, hemos tenido que endeudarnos un montón”, denuncia con una mezcla de frustración y resiliencia.



Incluso en Tijuana, donde entrena en el prestigioso Entram Gym bajo el mando de Raúl Arbizu, quien destaca por producir talento latino para la UFC, menciona que encontró más apoyo. “He conocido gente muy linda, personas que en su necesidad me han apoyado. No necesariamente les sobra el dinero, pero me han ayudado”, añade agradecido.

El sueño de la UFC: “No hay excusas”



Con un récord invicto y el corazón curtido, Agapito tiene la meta de ser el primer boliviano en hacer historia grande en la UFC. “Yo trabajo de mecánico, de seguridad toda la noche, he trabajado en limpieza. ¿Qué excusa me vas a poner? Me duele todo, a todos nos duele. Me canso, todos nos cansamos, pero si es tu sueño, tienes que hacerlo. No hay secreto, solo es trabajar por lo que amas día y noche”, sostuvo.



Actualmente, el “Fenómeno Minero” sigue entrenando seis u ocho horas diarias, esperando que las empresas bolivianas se sumen a un barco que ya está navegando aguas internacionales. Mientras tanto, seguirá subiendo a la jaula, ajustándose el guardatojo y demostrando que, a pesar de todo, la “tricolor” siempre estará en lo más alto mientras haya un boliviano dispuesto a dar la vida por su sueño.