Tatuajes astrológicos El mapa del cosmos que las nuevas generaciones graban en su piel

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Publicado el 13/04/2026 a las 12h16
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Redacción OH con datos de Vogue España

Los tatuajes astrológicos actualmente no son solo tinta; son, en palabras del especialista Nacho Caja para la revista Vogue España, “una forma de pensamiento inscrita en la piel”.

​Esta tendencia, que cobró impulso en los últimos dieciocho meses, refleja un cambio de paradigma en el consumo de tatuajes -menciona Vogue- ya que ya no se trata únicamente de “decorar” el cuerpo, sino de ir hacia la introspección.

​El cambio generacional

​Según expertos consultados por la revista, como la especialista en fine line María Fersor, existe una brecha en cómo la gente se acerca al zodiaco. Mientras que el público de mayor edad suele priorizar la estética del diseño, la Generación Z y los Millennials llegan al estudio con los deberes hechos: traen consigo su carta astral, conocen su ascendente y buscan que cada trazo sea una extensión de su energía cósmica.

Del Sol a las Constelaciones

​El catálogo del universo es infinito, pero ciertos símbolos dominan las peticiones en los estudios de tatuajes más exclusivos.Entre ellos destacan:

- ​Los signos del Zodiaco: Actualmente imperan las constelaciones minimalistas y las versiones abstractas que solo un ojo conocedor puede descifrar.

​- La luna y sus fases: Es el símbolo por excelencia de la transformación. Aunque es uno de los diseños más comunes, su popularidad no decae debido a su fuerte vínculo con la intuición y la feminidad. La silueta en línea fina de la luna creciente sigue siendo la reina de las peticiones, menciona Vogue.



-Planetas: Cada cuerpo celeste en el estudio tiene una carga psicológica. Mientras que Saturno es el favorito de quienes cruzan el umbral de los 30 años (marcando el famoso “retorno de Saturno” y la madurez), otros como Venus (amor) o Marte (acción) son elegidos para potenciar rasgos específicos de la personalidad del portador.

​Numerología: Las señales del universo

​Una de las ramificaciones más interesantes de esta tendencia es la explosión de los números angelicales, con secuencias como 111, 222 o 888 que se han convertido en los favoritos de quienes buscan diseños pequeños, discretos y cargados de misticismo.

​Tal como recoge Vogue, estas secuencias no se eligen al azar. Por ejemplo, un “444” en el antebrazo representa protección y guía, mientras que el “777” simboliza que la persona está exactamente donde debe estar. Es la captura permanente de una “señal” que el universo, supuestamente, ha enviado en un momento crucial de la vida.



​La importancia del trazo y la colaboración

El fine line o trazo fino ha permitido que mapas estelares y alineaciones planetarias complejas luzcan elegantes y sofisticadas. Sin embargo, el proceso no es unidireccional. Expertos como Nacho Caja subrayan que el resultado final es siempre una colaboración en la que el cliente aporta el concepto místico y el artista lo traduce a una composición que armonice con la anatomía del cuerpo.

​En definitiva, ya sea por la protección de las estrellas o por el cierre de un ciclo marcado por un número angelical, el tatuaje astrológico demuestra que, a veces, para encontrarnos a nosotros mismos, primero tenemos que mirar hacia el cielo.

 

Las series de números repetidos se tatúan cada vez más, para capturar para siempre esas pequeñas señales del universo. Cada combinación tiene su propio significado:

000, nuevos comienzos, cierre de ciclos y potencial infinito.

111, energía y manifestación a través de la fuerza interior.

222, equilibrio, armonía y confianza en el camino propio.

333, conexión con algo superior, impulsa la creatividad y la comunicación.

444, protección, guía y bases sólidas.

555, cambio, libertad y la invitación a abrazar lo inesperado.

666, dejar atrás miedos u obsesiones materiales para reconectar con una misma.

777, suerte y la sensación de estar exactamente donde debes estar.

888, abundancia, no solo económica, y buen karma.

999, finales necesarios y cierre de un ciclo.

Asimismo, cada planeta tiene su propio significado dentro de la astrología:

Mercurio, relacionado con la comunicación, simboliza el intelecto y la forma en la que aprendemos.

Venus, vinculado al amor y al deseo, representa el placer y la manera en que nos relacionamos.

Marte, asociado a la acción, simboliza la fuerza, la iniciativa y la forma en que perseguimos lo que queremos.

Júpiter, el planeta de la expansión, representa la búsqueda de sentido, el crecimiento y las creencias.

Saturno, ligado al esfuerzo, simboliza disciplina, responsabilidad y aprendizaje a través del tiempo.

Urano, relacionado con el cambio, representa la rebeldía, la libertad y la innovación.

Neptuno, profundamente espiritual, se asocia con la intuición, los sueños y la imaginación.

Plutón, el más intenso, simboliza transformación profunda, poder, crisis y renacimiento.

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