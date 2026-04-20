Día Internacional de la Lengua China: cinco manualidades para descubrir un idioma milenario

Este 20 de abril se celebra el Día Internacional de la Lengua China. Con materiales sencillos y una pizca de curiosidad, te proponemos cinco proyectos “Hazlo tú mismo” para que grandes y chicos descubran la magia de esta caligrafía milenaria.

1 El Arte de Cangjie: Mi primer pincel de caligrafía

Concepto: Honrar al creador de los caracteres chinos fabricando una herramienta artesanal.

Materiales: Ramitas de árbol (limpias), hilo o cuerda fina, y un poco de algodón o restos de lana.

Paso a paso: Se ata el algodón o la lana firmemente al extremo de la rama para crear un pincel rústico. Con café cargado o pintura negra diluida, la familia puede practicar trazos básicos como “Rén” (Persona: **人**) o “Shān” (Montaña: **山**).

Tip: Incluir una pequeña guía visual de 3 caracteres fáciles.

2 El Amuleto de la Fortuna (Fú) para la puerta

Concepto: Decorar la casa como se hace en el Año Nuevo Chino, usando el carácter “Fú” (福), que significa felicidad y buena suerte.

Materiales: Cartulina roja, marcador negro o dorado y tijeras.

Paso a paso: Cortar la cartulina en forma de rombo. Dibujar el carácter de la suerte en el centro.

Dato curioso: Se debe pegar al revés en la puerta, ya que en chino “felicidad al revés” suena igual que “la felicidad ha llegado”.

3 Linternas de Papel con Mensajes Sabios

Concepto: Crear las icónicas linternas rojas, pero personalizadas con proverbios.

Materiales: Hojas de papel (rojo preferentemente), tijeras, pegamento y grapadora.

Paso a paso: Doblar la hoja a la mitad longitudinalmente, hacer cortes paralelos sin llegar al borde, abrir y pegar los extremos formando un cilindro. Antes de armar, cada miembro de la familia escribe un deseo o un proverbio chino corto en el papel.

Uso: Se pueden colgar en la sala para la cena del domingo.

4 Piedras de Río: El Horóscopo Chino

Concepto: Identificar el animal de cada integrante de la familia según su año de nacimiento.

Materiales: Piedras lisas de río (o de jardín), marcadores permanentes o témperas.

Paso a paso: Cada miembro busca su animal (Tigre, Dragón, Conejo, etc.) y dibuja el símbolo o el animal en la piedra.

Interacción: Pueden usarse como “pisapapeles” decorativos o para crear un juego de mesa familiar.

5 Marcadores de Libros con “Pinyin” Personalizado

Concepto: Aprender cómo suena nuestro nombre en mandarín.

Materiales: Cartulina blanca, acuarelas o colores, y cinta o listón.

Paso a paso: Crear un separador de libros. En una cara, el nombre de la persona; en la otra, su aproximación fonética en caracteres chinos (se puede buscar en traductores online fiables como Gemini o DeepSeek).

Toque final: Plastificar con cinta adhesiva transparente para que dure más.