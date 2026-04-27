Fabiana Gonzales: “Comunicar bien no es solo un talento, es una habilidad que se entrena”

La oratoria y la comunicación eficaz son fundamentales para transmitir ideas con claridad, persuadir y conectar con la audiencia, potenciando el liderazgo y la autoconfianza. En este sentido, Fabiana Gonzales, comunicadora social que empezó su carrera profesional en medios de comunicación,dio un salto al entrenamiento de habilidades para superar el miedo escénico y comunicarse con



En una entrevista con la Revista OH! reveó que, durante su formación educativa en el Colegio San Agustín de Cochabamba, su entorno proyectaba para ella una carrera técnica, siendo la comunicación “algo inpensado” en su vida. “Mi camino era ser ingeniera”, relata, “sin embargo, en distintas materias como literatura, filosofía, me fui dando cuenta que lo mío no eran las matemáticas, sino las letras y, sobre todo, la comunicación”.



Esa decisión inicial marcó el comienzo de una carrera de más de 9 años de experiencia que la llevó a recorrer desde la radio local hasta las redes nacionales de televisión y la creación de contenido. Es así que, durante siete años en la pantalla —cinco de ellos en una red nacional—, Fabiana consolidó su imagen como presentadora y periodista, enfrentando el reto que hoy ayuda a otros a superar: el miedo escénico. “Cuando tú estás en vivo, encienden la cámara, transmiten y no te queda más que seguir. Y creo que eso es lo que te ayuda, sobre todo a vencer el miedo y aprender”, recuerda sobre sus inicios.

El giro hacia lo digital



Con el cambio en las dinámicas de consumo de información, Gonzales comenta que decidió trasladar su experiencia al entorno digital, específicamente en TikTok, donde comenzó a compartir consejos prácticos. Esta decisión de enseñar nació de la respuesta de los usuarios a un video que se viralizó, recuerda. “Lanzé un video sobre un consejo respecto a cómo dices una respuesta de manera correcta e incorrecta. Ese video se hizo viral y me di cuenta que era algo en lo cual yo podía destacar”, añade.



A partir de esa interacción, comenzó a estructurar sus cursos, pasando de sesiones personalizadas a capacitaciones grupales y corporativas bajo una metodología educativa propia.

La oratoria como herramienta profesional



Actualmente, Gonzales destaca que su trabajo se centra en desmitificar que la buena comunicación es un don exclusivo de los comunicadores. En sus talleres participaron desde abogados hasta profesionales de las ciencias exactas. “Tuve hasta un físico que era docente y que quería mejorar la forma en la que él conectaba con sus estudiantes”, recuerda, enfatizando que la oratoria es útil en cualquier ámbito.



El enfoque de sus capacitaciones se basa en corregir un error común en el día a día profesional: “La mayoría piensa que hablar es igual que comunicar bien. No es lo mismo. Todos hablamos, pero una persona que habla mucho o habla muy rápido o habla muy fuerte, no necesariamente está comunicando de forma correcta”.

Capacitación técnica



En sus sesiones de formación, trabaja tres pilares que considera fundamentales para una comunicación alineada:



• Manejo de la voz: Uso de la entonación para generar impacto.



• Lenguaje no verbal: La coherencia entre el cuerpo y el mensaje. “Con tu cuerpo transmites más que con tu propia voz”, señala.



• Estructura del mensaje: Organización de ideas para que el discurso sea persuasivo y no solo extenso.

Para la comunicadora, el objetivo es que el profesional pierda el miedo a través de la práctica directa. “Desde el día uno ya practicamos con público, entonces ya van desarrollando poco a poco esa confianza”, concluye. Actualmente, Gonzales continúa impulsando estos programas de capacitación y compartiendo contenido educativo a través de sus canales en Facebook, Instagram y TikTok. Ref. 65700557