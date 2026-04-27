Saci entrega los primeros camiones mixer a Campero Hormigón y marca un hito en la modernización del transporte en Bolivia

SACI concretó, hace una semana, la entrega de los dos primeros camiones Mixer a Gas Natural Comprimido (GNC) a Campero Hormigón, marcando un paso trascendental en la transformación del parque automotor en Bolivia hacia soluciones más sostenibles, eficientes y alineadas con las nuevas exigencias del sector.



Con esta incorporación, SACI reafirma su posicionamiento como empresa pionera en la modernización del transporte en el país, impulsando activamente el uso de energías alternativas a través de la introducción de vehículos a gas y eléctricos. Esta apuesta estratégica responde a su compromiso con la innovación, la eficiencia operativa y la reducción del impacto ambiental.



Por su parte, Campero Hormigón —unidad de negocio de Importadora Campero— se posiciona entre las primeras compañías del sector construcción en Bolivia en avanzar hacia la diversificación de su matriz energética. La adopción de tecnología GNC representa una decisión estratégica orientada a optimizar costos operativos, mejorar la eficiencia de su flota y contribuir a una operación más sostenible.



Este importante hito es resultado de una gestión técnica especializada que incluyó una visita a México, donde se evaluaron experiencias de referencia internacional, como la implementación de este tipo de soluciones en operaciones de gran escala de CEMEX en Centro y Norteamérica. Este proceso permitió validar la viabilidad, eficiencia y beneficios de la tecnología en contextos de alta demanda.



La alianza entre ambas compañías refleja una visión compartida de futuro, enfocada en la innovación, la sostenibilidad y la incorporación de tecnología de vanguardia. En este marco, SACI y Campero Hormigón destacaron su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta para impulsar soluciones que acompañen la evolución del sector y respondan a los desafíos del desarrollo industrial en Bolivia.