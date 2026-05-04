5 tesoros para mamá prepara el regalo para la reina del hogar

1 El Retrato “Pop-Up” (Efecto 3D)

Materiales: Dos cartulinas de distinto color (tamaño carta), una foto impresa, pegamento en barra y tijeras.

Paso a paso:



1. Dobla una cartulina por la mitad (será la base).



2. En el centro del doblez, realiza dos cortes paralelos de 3 cm de profundidad, separados por 5 cm.



3. Empuja esa pestaña hacia adentro para que, al abrir la tarjeta, se forme un “escalón”.



4. Pega tu foto sobre ese escalón.



5. Pega la segunda cartulina por fuera para cubrir el hueco de los cortes y ¡listo! Al abrirla, la foto cobrará vida.

2 El Frasco de los “365 Porqués”

Materiales: Frasco de vidrio limpio, retazos de tela o encaje, lana o hilo, y papel bond cortado en tiras pequeñas.

Paso a paso:



1. Limpia bien el frasco y quita cualquier etiqueta con agua caliente.



2. Corta tiras de papel de 2x10 cm. Escribe en cada una una razón por la que la admiras (Ej: “Por tu fuerza”).



3. Enrolla cada papelito como un mini pergamino y átalo con un hilo.



4. Cubre la tapa del frasco con la tela y sujétala con la lana dando varias vueltas con un nudo elegante.



5. Etiqueta el frasco como: “Dosis de amor para mamá: Abrir en caso de emergencia”.

3 La Libreta de “Cupones de Tiempo”

Materiales: Hojas de papel (pueden ser de colores o blancas), regla, marcadores negros de punta fina y una engrapadora.

Paso a paso:



1. Corta rectángulos de 15x7 cm (estilo cheque).



2. En el borde izquierdo, dibuja una línea punteada (para que mamá pueda “arraAncar” el cupón).



3. Escribe el beneficio en el centro con letra decorativa. Sugerencias: Vale por un lavado de platos, Vale por un abrazo de 1 minuto, Vale por una salida al cine.



4. Crea una portada que diga: “Chequera de la Reina del Hogar”.



5. Engrapa todas las hojas por el borde izquierdo para formar la libreta.

4 El Herbario del Recuerdo

Materiales: Cartón prensado (de una caja de cereal), una flor o rama pequeña (rosas, retama o jazmín), cinta adhesiva transparente ancha y un bolígrafo.

Paso a paso:



1. Corta un cuadrado de cartón y fórralo con papel blanco o déjalo al natural para un look eco-friendly.



2. Coloca la flor o rama en el centro. Si está fresca, puedes presionarla entre libros un par de días antes.



3. Cubre la planta completamente con tiras de cinta adhesiva, cuidando que no queden burbujas de aire (esto la preservará).



4. A un lado, escribe la fecha y una frase: “Como esta flor, tu amor siempre florece en casa”.

5 La Carátula “La Playlist de tu Vida”

Materiales: Un cuadrado de cartulina de 12x12 cm (tamaño CD), marcadores, colores y pegamento.

Paso a paso:



1. Portada: Dibuja un diseño que represente a tu mamá (flores, un paisaje de Cochabamba o un patrón abstracto). Escribe: Greatest Hits de Mamá.



2. Contraportada: Haz una lista numerada del 1 al 5 con canciones que le gusten o que te recuerden a ella.



3. El detalle: Al lado de cada canción, escribe en una sola oración por qué la elegiste (Ej: “Esta sonaba todos los domingos mientras cocinabas”).



4. Si tienes acceso a una impresora, puedes añadir un código QR que lleve a la lista en YouTube o Spotify.