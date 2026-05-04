Sin Límites. Las mujeres que revolucionan el deporte nacional

Bolivia marca un hito en el deporte inclusivo con el lanzamiento de la primera convocatoria nacional para conformar un equipo femenino de fútbol de jugadoras con movilidad reducida o ausencia de extremidades con el objetivo de inlcuirlas, motivarlas y empoderarlas.



El proyecto, liderado técnicamente por Miguel Gutiérrez en Santa Cruz, busca captar talentos en todo el país para el Primer Campamento Nacional, que se realizará en Cochabamba del 13 al 17 de julio, con miras al Mundial de Brasil. Las prácticas se llevan a cabo en el Campo Deportivo Municipal del Barrio Polanco, días viernes y sábados.



La iniciativa fomenta la alta competencia mediante el uso de muletas deportivas y busca consolidar una plataforma de empoderamiento para mujeres de todos los departamentos. La organización actualmente gestiona alianzas para garantizar el transporte y logística de las atletas.



En este fotorreportaje, Ipa Ibañez documenta las jornadas iniciales de entrenamiento y la preparación técnica del equipo que decidió reesribir las reglas del juego en nuestro país.