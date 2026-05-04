Mariel Beauty House Makeup expande sus servicios con una renovada propuesta integral

Mariel Beauty House Makeup celebró el pasado 23 de abril la reinauguración de sus instalaciones en un nuevo espacio ubicado estratégicamente en la intersección de las calles Diomedes Pereira y Jesús Aguayo. La infraestructura alberga áreas especializadas en colorimetría, peinado, depilación y un sector exclusivo para novias, operado por un equipo de 10 profesionales que acompañaron a la fundadora, Mariel Ojeda, junto a su querido hijo, amigos y familiares durante la ceremonia.



La velada, que inició a las 18:30, también contó con la presencia de clientes fieles que fueron testigos de la evolución de la marca. Durante su intervención, Mariel enfatizó que este logro es el resultado de la disciplina y el trabajo constante. Destacó que el éxito del proyecto reside en el equilibrio entre el talento técnico y el apoyo humano de su equipo y entorno personal.



“No creo en los sueños sin acción, creo en el trabajo constante, la disciplina y la perseverancia. Hoy celebramos que un sueño se hizo realidad gracias a Dios, a nuestros clientes fieles y al talento que nos permite transformar la belleza en arte”, expresó en sus redes sociales.



Bajo la premisa “Donde la belleza se convierte en arte”, Mariel Beauty House Makeup inicia este nuevo capítulo consolidándose como un referente en el mercado local y proyectando una visión de expansión que combina excelencia operativa con un ambiente de cercanía y dedicación personalizada.