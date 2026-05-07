Cómo saber si la tos de tu perro es solo un resfrío o la alerta de una enfermedad más grave

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Publicado el 07/05/2026 a las 10h04
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La aparición de tos en los perros activa una señal de alerta inmediata para los tutores. Distinguir entre un cuadro leve y un síntoma de una enfermedad más seria puede resultar fundamental para preservar la salud del animal. Según el sitio especializado PetMD, la tos representa uno de los motivos de consulta veterinaria más comunes y, aunque suele asociarse a infecciones respiratorias leves, también puede ser el primer indicio de complicaciones cardíacas, parasitarias o incluso tumores.

¿Por qué tose un perro?

Diversos factores pueden provocar tos en los perros. De acuerdo con el American Kennel Club (AKC), causas frecuentes incluyen infecciones respiratorias como la traqueobronquitis infecciosa canina –conocida como tos de las perreras–, alergias, presencia de cuerpos extraños en la vía aérea, enfermedades cardíacas, colapso traqueal o reflujo esofágico. La Clínica Veterinaria Bremen coincide en que, aunque la mayoría de los casos corresponde a cuadros leves, la posibilidad de un diagnóstico grave exige atención individualizada.

Las infecciones suelen provocar tos seca y persistente. La tos de las perreras, causada por agentes como Bordetella bronchiseptica y virus respiratorios, se propaga con facilidad en ambientes donde conviven muchos perros. Según la Clínica Veterinaria Alborán, “los microorganismos que frecuentemente están implicados en su aparición son la bacteria Bordetella bronchiseptica en conjunto con un virus de afección respiratoria como el de la parainfluenza o el adenovirus canino tipo 2”.

La presencia de parásitos como los gusanos pulmonares o la filariosis (gusano del corazón) también puede desencadenar tos. PetMd detalló que “el parásito filaria es transmitido por la picadura de un mosquito y, tras migrar al corazón y los pulmones, puede provocar inflamación y tos, generando daños cardíacos y pulmonares potencialmente mortales”.

En razas pequeñas, el colapso traqueal constituye una causa frecuente de tos crónica. AKC advirtió que “el sonido característico es similar al graznido de un ganso y suele agravarse con la excitación o el ejercicio”. Además, enfermedades cardíacas como la insuficiencia cardíaca congestiva pueden manifestarse con tos blanda, sobre todo durante el descanso o después de la actividad física.

Diferencias entre tos leve y señal de alerta

Identificar si la tos es una manifestación de un simple resfriado o el síntoma de un problema mayor exige observar el contexto y los síntomas asociados. Según Garden State Veterinary Specialists, “la tos breve que desaparece rápidamente suele deberse a irritaciones menores, mientras que los episodios persistentes o acompañados de dificultad respiratoria requieren atención urgente”.

Los cuadros leves en perros sanos, según la red europea de hospitales y clínicas veterinarias AniCura, suelen asociarse a infecciones respiratorias altas y se acompañan de abatimiento leve, estornudos y mayor cantidad de flujo nasal transparente. En estos casos, el animal mantiene su apetito y actividad habituales.

En contraste, la presencia de tos persistente, fiebre, apatía, pérdida de apetito, vómitos, secreciones purulentas, encías azuladas o dificultad para respirar puede indicar neumonía, insuficiencia cardíaca o la presencia de cuerpos extraños en las vías aéreas.

Petmd recomendó vigilar signos como “letargo, respiración dificultosa, vómitos persistentes, diarrea, pérdida de peso, tos con sangre, secreciones nasales oculares amarillas o verdes, respiración rápida o ruidosa, cambios en la simetría facial o intolerancia al ejercicio”.

La Clínica Veterinaria Bremen advirtió que los cachorros y perros mayores presentan mayor riesgo de desarrollar complicaciones. “Si la enfermedad progresa, pueden aparecer apatía, fiebre y pérdida de apetito. La fiebre es un indicio de que otros órganos internos pueden verse afectados, lo que puede derivar en neumonía y riesgo de muerte”, informó la clínica.

Cuándo acudir al veterinario

La evaluación veterinaria es clave cuando la tos no remite en 48 horas, se intensifica o aparecen síntomas de alarma. Los episodios de tos que no cesan, producen sangre o espuma -que se acompañan de colapso, debilidad o encías azuladas- requieren atención veterinaria inmediata.

Las recomendaciones de Petmd incluyen evitar la automedicación y no administrar jarabes para humanos sin indicación profesional. El diagnóstico se basa en la historia clínica, exploración física y pruebas complementarias como radiografías, análisis de sangre, ecocardiografía y estudios específicos para agentes infecciosos.

El tratamiento depende de la causa subyacente. Las infecciones bacterianas suelen requerir antibióticos, mientras que los procesos inflamatorios pueden tratarse con corticoides, broncodilatadores o antiparasitarios. Las enfermedades cardíacas demandan terapia específica y, en casos de cuerpos extraños, puede ser necesaria la extracción mediante endoscopia o cirugía.

La vacunación anual contra la tos de las perreras y la gripe canina es la principal medida preventiva, según la Clínica Veterinaria Alborán. Mantener la higiene de los utensilios, evitar el contacto con perros enfermos y utilizar arnés en lugar de collar en animales con tendencia a la tos resultan estrategias complementarias.

Lo que revelan los expertos

PetMd subrayó que “muchos casos de tos leve pueden manejarse en casa con reposo y humidificación del ambiente, pero si aparecen signos de dificultad respiratoria o el animal empeora, la consulta veterinaria no debe demorarse”. La American Kennel Club señaló que la tos puede ser el primer signo de enfermedades graves como cáncer o insuficiencia cardíaca y que “la vigilancia y el diagnóstico precoz mejoran el pronóstico y la calidad de vida del animal”.

La Clínica Veterinaria Bremen y la Clínica Veterinaria Alborán coinciden en que el aislamiento es fundamental cuando un perro presenta tos de las perreras, para evitar contagios en el entorno. “La mejor prevención es la vacuna anual, especialmente en animales con problemas cardíacos, pulmonares o que vayan a residencias caninas”, concluyeron ambas instituciones.

 

 

 

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