Aceites esenciales: Propiedades terapéuticas y su uso como alternativa en la perfumería

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Publicado el 11/05/2026 a las 14h31
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Con datos de Vogue México

Entre la cosmética de lujo y las prácticas de bienestar natural, los aceites esenciales surgen como una alternativa funcional a las fragancias sintéticas. Estos concentrados, extraídos directamente de fuentes botánicas como hojas, flores y raíces, ofrecen una firma olfativa de alta durabilidad y actúan como agentes activos en la mejora del estado emocional y el cuidado de la dermis.

A continuación, se presenta un análisis detallado de los siete aceites esenciales destacados por Vogue México y Latinoamérica, desglosando sus componentes, su aplicación en la industria del perfume y, fundamentalmente, sus beneficios específicos.

1 Lavanda: Relajación y equilibrio mental. El aceite derivado de la Lavandula angustifolia es reconocido como el estándar de oro en la aromaterapia para el manejo del estrés.

Para qué sirve: Su función principal es la inducción al sueño y la calma de la mente. Es un aliado eficaz para aliviar episodios de ansiedad y dolores de cabeza.

Perfil olfativo: Floral, fresco y ligeramente empolvado. Es la base de fragancias icónicas como Lavender Extreme de Tom Ford.

2 Jazmín: Estimulación de la serotonina. Considerado uno de los aromas más intensos y sofisticados de la naturaleza, el jazmín es una nota central en la alta perfumería.

Para qué sirve: Posee propiedades antidepresivas y afrodisíacas. Su inhalación o aplicación ayuda a estimular la producción de serotonina, mejorando el bienestar emocional inmediato.

Perfil olfativo: Floral intenso y romántico, presente en referentes como J’adore de Dior.

3 Sándalo: Cuidado cutáneo y meditación. Proveniente de la madera y las raíces del árbol Santalum, este aceite es valorado por su densidad y calidez.

Para qué sirve: En el ámbito dermatológico, se utiliza para tratar afecciones como el acné, la sequedad y las cicatrices. En el plano emocional, es una herramienta clave para reducir la ansiedad durante la meditación.

Perfil olfativo: Amaderado, cálido y lácteo, popularizado por el éxito de Santal 33 de Le Labo.

4 Vainilla: Antioxidante y confort. A diferencia de las versiones sintéticas, el extracto natural de vainilla contiene más de 200 compuestos aromáticos que le otorgan una complejidad única.

Para qué sirve: Actúa como un potente antioxidante y tiene cualidades relajantes sobre el sistema nervioso, ofreciendo una sensación de confort y calidez.

Perfil olfativo: Dulce intenso pero no excesivo, característico de perfumes como Eau Duelle de Diptyque.

5 Pachulí: Regeneración celular y concentración. El aceite de Pogostemon cablin es uno de los ingredientes más versátiles, con aplicaciones que van desde la psicología hasta la dermatología.

Para qué sirve: Es un excelente regenerador cutáneo y cicatrizante (útil para reducir arrugas y sebo). Emocionalmente, favorece la concentración, calma la angustia y mejora el estado de ánimo.

Perfil olfativo: Profundo, amaderado y almizclado, base del célebre Angel de Mugler.

 

6Cítricos: Energía y vitalidad.Esta categoría engloba esencias de limón, naranja, bergamota y pomelo, extraídas de las cáscaras de los frutos.

Para qué sirve: Funcionan como dinamizadores del estado de ánimo, aportando energía y una sensación de vitalidad inmediata. Son ideales para quienes buscan un efecto de frescura y limpieza durante el día.

Perfil olfativo: Limpio, efervescente y versátil, común en líneas como Infusion d’Iris de Prada.

7 Rosa: Hidratación y relajación absoluta. La esencia de rosa, denominada la “reina de las flores”, es uno de los activos más costosos y apreciados en la industria.

Para qué sirve: Destaca por sus propiedades como regenerador, hidratante y tonificante de la piel. Proporciona una sensación de relajación profunda y es un símbolo de feminidad terapéutica.

Perfil olfativo: Floral clásico y romántico, utilizado para evocar elegancia en la perfumería tradicional.

La transición hacia el uso de aceites esenciales representa una evolución en la “belleza consciente”. Como señala Vogue, estos extractos permiten que el acto cotidiano de perfumarse se convierta en un tratamiento integral que beneficia tanto la salud física como el equilibrio emocional.

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