Cómo combatir el frizz del cabello: guía profesional y paso a paso para resultados duraderos

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Publicado el 11/05/2026 a las 15h07
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El frizz es, sin duda, uno de los desafíos más comunes, y frustrantes, en el cuidado del cabello. No importa si tienes el pelo lacio, ondulado o rizado: la humedad, el daño, la falta de hidratación o incluso un mal corte pueden hacer que las puntas se esponjen, pierdan forma y arruinen cualquier peinado.

A lo largo de mi carrera como estilista, he trabajado con miles de tipos de cabello en diferentes climas y condiciones, y puedo decir con certeza que el frizz no se elimina con un solo producto milagroso. Se controla con técnica, conocimiento y una rutina bien estructurada.

En esta nota quiero compartirte una guía completa, profesional y realista, sobre cómo combatir el frizz desde la raíz del problema: el corte, la preparación, el uso correcto de productos, las herramientas y los secretos que realmente marcan la diferencia.

Entendiendo el frizz

Antes de combatirlo, hay que entenderlo. El frizz ocurre cuando la cutícula del cabello (la capa externa) está abierta. Esto permite que la humedad del ambiente entre en la fibra capilar, haciendo que el cabello se hinche y pierda su forma natural.

Las principales causas son: falta de hidratación, daño por calor o químicos, corte inadecuado, uso incorrecto de productos, exceso de fricción (toallas, cepillos agresivos) y clima húmedo.

El frizz no es solo un problema estético: es una señal de que el cabello necesita equilibrio.

El corte: la base de todo

Un error muy común es intentar arreglar el frizz solo con productos, sin prestar atención al corte. Un buen corte puede reducir hasta un 50% del frizz visible.

Técnicas clave

1.     Corte en seco (dry cutting): permite ver cómo se comporta realmente el cabello. Ideal para cabellos ondulados o rizados, donde el frizz aparece naturalmente.

2.     Despuntado estratégico: eliminar puntas abiertas evita que el cabello se “deshilache” visualmente. Las puntas dañadas amplifican el frizz.

3.     Capas suaves y bien distribuidas: las capas mal hechas generan volumen descontrolado. Las capas correctas ayudan a que el cabello caiga con peso y forma.

4.     Evitar cortes rectos en cabellos con frizz: un corte completamente recto puede hacer que el frizz en las puntas sea más evidente. Prefiere cortes con movimiento.

Preparación del cabello

El peinado empieza en la ducha. Si fallas aquí, ningún producto después lo va a corregir del todo.

Lavado inteligente: usa un shampoo hidratante, no agresivo, evita lavar todos los días si tu cabello es seco y aplica el shampoo solo en el cuero cabelludo.

Acondicionador: aplica de medios a puntas, déjalo actuar al menos 3 minutos y desenreda con los dedos o un peine de dientes anchos

Mascarillas: 1 a 2 veces por semana. Se recomienda buscar ingredientes como: aceite de argán, keratina, manteca de karité, ácido hialurónico capilar.

Secado: Aquí está uno de los secretos más importantes, ya que el frizz se crea o se elimina en el proceso de secado.

Por tanto, nunca frotes el cabello con toalla, esto abre la cutícula. En su lugar, presiona suavemente con una toalla de microfibra o una camiseta de algodón. Aplica productos con el cabello húmedo (no empapado) y divide el cabello en secciones.

Herramientas:

aliadas o enemigas

Secador:

-     Usa boquilla concentradora

-     Apunta el aire hacia abajo (esto cierra la cutícula)

-     Temperatura media, no máxima

Cepillos:

-     Redondos para pulir

-     De cerdas naturales para reducir electricidad estática

Plancha:

-     Solo cuando el cabello esté 100% seco

-     No pasar más de 2 veces por mechón

Difusor (para ondas y rizos):

-     Ideal para mantener forma sin generar frizz

-     No mover demasiado el cabello mientras seca

Técnicas secretas

de estilista

1. Técnica del “sellado frío”

Después de secar, aplica aire frío durante 1–2 minutos. Esto fija el peinado y reduce el frizz significativamente.

2. Método “manos de seda”

En lugar de cepillar constantemente, usa tus manos con una pequeña cantidad de sérum para acomodar el cabello.

3. Peinado en capas invisibles

Trabaja mechones internos antes que los externos. Esto permite que la superficie del cabello se vea más pulida.

4. Técnica del twist para puntas

Toma pequeños mechones de las puntas y gíralos ligeramente con producto. Esto define y controla el frizz en las zonas más visibles.

Cómo controlar el frizz en las puntas

Las puntas son la parte más vulnerable del cabello.

Estrategias clave:

-     Aplicar aceite ligero solo en puntas

-     Evitar calor directo excesivo

-     Cortar cada 6–8 semanas

-     Usar fundas de almohada de satén o seda.

El frizz no se elimina, se controla. Y se controla con técnica, constancia y conocimiento. No se trata de luchar contra tu cabello, sino de entenderlo y trabajar con él.

Un buen corte, una rutina adecuada, productos bien elegidos y herramientas usadas correctamente pueden transformar completamente el resultado. Y cuando sumas pequeños secretos profesionales, como el sellado frío o el trabajo por secciones, el cambio es evidente.

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