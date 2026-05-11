Tinku: el latido ancestral del norte de Potosí

Sistor Uturunco

En las frías alturas del norte de Potosí, donde la historia, la espiritualidad andina y la resistencia cultural continúan entrelazándose desde tiempos ancestrales, el tinku sigue latiendo con fuerza como una de las expresiones más emblemáticas del mundo indígena originario. Esta ancestral costumbre, cuyo nombre en quechua significa “encuentro”, hunde sus raíces en antiguos rituales ligados a la fertilidad de la tierra, el equilibrio entre comunidades y las ofrendas ceremoniales dedicadas a la Pachamama.



Con el paso de los siglos y la llegada de la Iglesia Católica durante la colonia, la cruz cristiana se incorporó a las prácticas ancestrales de los ayllus, dando origen a una profunda manifestación de sincretismo cultural y religioso. Así, el tinku evolucionó hasta convertirse en una ceremonia colectiva donde convergen la fe católica y la cosmovisión andina, fusionando música, danza, ritualidad, devoción y los tradicionales enfrentamientos rituales entre comunidades.



En esta simbiosis cultural, las cruces veneradas durante la festividad de la Santa Vera Cruz conviven con la espiritualidad ancestral de la Chacana andina, fortaleciendo una tradición que permanece viva generación tras generación. Más que una celebración, el tinku representa un espacio donde la memoria comunitaria, la identidad cultural y la espiritualidad continúan marcando el ritmo de la vida en los Andes bolivianos.

Macha y Pocoata, guardianes del tinku



San Pedro de Macha, en la provincia Chayanta, es considerado el corazón histórico, cultural y espiritual del tinku. Su importancia fue reconocida oficialmente mediante la Ley Nº 237 del 20 de abril de 2012, normativa que declara al Ritual del Tinku Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia y reconoce a Macha como Capital del Tinku.



Cada año, miles de comunarios provenientes de distintas comunidades de Macha, Colquechaca y municipios vecinos llegan hasta esta región para participar de una celebración que conserva elementos heredados desde tiempos prehispánicos. Los encuentros rituales entre ayllus, acompañados por la fuerza sonora de las jula julas, el eco de los charangos y la interpretación del tradicional cruz huayño en afinación quimsa temple, convierten la festividad en una experiencia profundamente simbólica.



A ello se suma el colorido de las vestimentas tradicionales, la energía colectiva de las comunidades y los rituales que acompañan cada etapa de la celebración, haciendo del tinku una manifestación viva que simboliza fortaleza, honor, reciprocidad y conexión espiritual con la Madre Tierra.



Aunque San Pedro de Macha es el principal referente histórico de esta tradición, el tinku también permanece profundamente arraigado en poblaciones como Pocoata, Ocurí y Colquechaca, además de numerosas comunidades del norte de Potosí y zonas aledañas del sur de Oruro. Cada ayllu conserva sus propias particularidades rituales, musicales y organizativas, aunque todos comparten una misma raíz cultural.



En Pocoata, por ejemplo, la celebración alcanza su momento central el 5 de mayo, un día después de la jornada principal en Macha. Hasta allí llegan comunidades provenientes de distintos rincones del municipio y de poblaciones alejadas, convirtiendo al pueblo en otro de los grandes escenarios rituales del norte potosino.

Rumbo a las tierras del tinku



Con la certeza de que el 3 de mayo marcaría el inicio de la gran fiesta del tinku, emprendimos viaje hacia Pocoata con la intención de recorrer también San Pedro de Macha, Ocurí y Colquechaca, siguiendo la ruta de una de las tradiciones más intensas y ancestrales del norte potosino.



Sin embargo, al llegar comprendimos que el tinku no responde estrictamente a calendarios promocionales ni a horarios turísticos, sino al ritmo propio de las comunidades y sus costumbres. La noche del 3 de mayo recién comenzaban a arribar algunas delegaciones a Macha entre música, charangos y jula julas, mientras que el momento más intenso de la festividad se viviría durante la jornada del 4 de mayo.



Ese mismo día, por la tarde, las comunidades empezaban también a concentrarse en Pocoata, preparando el escenario para el tinku que se desarrollaría el 5 de mayo. Aquello alteró por completo nuestro itinerario inicial. El tiempo ya no alcanzaba para recorrer todas las poblaciones previstas, pero lejos de convertirse en una limitación, la experiencia permitió detenernos y vivir con mayor profundidad la esencia de estas celebraciones en Macha y Pocoata.



Allí, la música, la ritualidad y la fuerza colectiva transforman cada rincón en un escenario de identidad y memoria ancestral. Las calles dejan de ser simples espacios de tránsito y se convierten en caminos ceremoniales donde cada comunidad reafirma su presencia, su historia y sus vínculos con la tierra.

Entre el temor y la hospitalidad



El tinku de Macha arrastra desde hace años una fama de intensidad y violencia. Una década atrás, durante mi primera visita, la experiencia había estado marcada por un ambiente mucho más hostil hacia turistas y forasteros que llegaban hasta estas tierras. Y, por lo que escuchábamos, poco parecía haber cambiado.



En Pocoata las recomendaciones eran constantes: el tinku de Macha era particularmente fuerte y había que moverse con cautela para evitar agresiones o quedar atrapados en medio de los enfrentamientos. Con esas advertencias rondando en la cabeza emprendimos el viaje, acompañados por una mezcla inevitable de curiosidad, expectativa y temor.



La jornada del 3 de mayo transcurría con relativa calma. Comerciantes, viajeros y varios turistas ocupaban las calles del pueblo mientras el ambiente parecía todavía distante de la intensidad que caracteriza al tinku. Sin embargo, todo cambió de golpe cuando un grupo de comunarios, vestidos con sus mejores atuendos tradicionales alusivos a la festividad, irrumpió por la noche en las calles acompañado por fuertes detonaciones que anunciaban oficialmente el inicio de la celebración.



El estruendo paralizó por un instante a quienes observábamos la escena. Entre el miedo y la fascinación, todos nos acercamos para captar las primeras imágenes de aquel momento ceremonial. Pero lo que inicialmente parecía intimidante terminó transformándose en una bienvenida simbólica. Aquel grupo pertenecía al propio pueblo y realizaba una representación festiva que marcaba el comienzo del tinku. Poco a poco, la tensión fue dando paso a un ambiente más cercano y familiar.



Al día siguiente, el temor volvió a hacerse presente. Antes de emprender el viaje a San Pedro de Macha ya habíamos coordinado con Daniel Villavicencio, reconocido charanguista oriundo de Colquechaca, la posibilidad de integrarnos a alguna comunidad para ingresar junto a ella a la plaza principal.



Siguiendo ese plan, nos acercamos a una de las delegaciones más numerosas y terminamos incorporándonos a la comunidad de San Lázaro de Colquechaca. Junto a ellos ingresamos con mucha más seguridad al corazón mismo de Macha, abriéndonos paso hasta el centro de la capital del tinku sin mayores sobresaltos, aunque siempre atentos a no separarnos del grupo en medio de la intensidad de la celebración.



Fue precisamente junto a los pasantes y comunarios de San Lázaro donde comenzamos a comprender que el tinku es mucho más que enfrentamientos rituales. Detrás de la fuerza y la intensidad existe una compleja estructura ceremonial y comunitaria que empieza días antes de la festividad principal.



Gran parte de esa experiencia fue posible gracias a la “tía Adela Flores M.”, comunaria de San Lázaro, quien nos abrió las puertas de su comunidad con enorme afecto, presentándonos como sus sobrinos y haciéndonos sentir parte del grupo. Gracias a su hospitalidad fuimos recibidos con calidez y pudimos vivir desde dentro la intensidad y el significado profundo del tinku.



A través de sus relatos conocimos cada etapa del ritual. Según cuenta la tía Adela, la festividad comienza varios días antes con la preparación de la chicha y la elaboración comunitaria de los alimentos que serán compartidos durante los días venideros. Cada actividad posee su propio sentido ceremonial y colectivo hasta culminar con el traspaso simbólico de responsabilidades al nuevo pasante encargado de organizar la festividad del año siguiente.

El ingreso ceremonial hacia el corazón de Macha



Antes de iniciar la partida desde el punto de concentración, ubicado a orillas del río de San Pedro de Macha, los comunarios realizaron primero la tradicional ch’alla al Tata Cruz. Allí, entre singani, chicha, baile y música, se desarrolló el ritual acompañado por el sonido profundo de las jula julas y las rondas al compás del cruz huayño que marca el charango, dando inicio a la caminata ceremonial rumbo al corazón de Macha.



Durante el trayecto nos cruzamos con otras delegaciones que ya retornaban desde la plaza hacia sus casas de fiesta. Eran numerosas las comunidades que llegaban desde distintos rincones alejados del municipio de San Pedro de Macha o Colquechaca, y cada una contaba con una vivienda destinada a hospedarlos temporalmente durante la festividad.



Estas casas no solo funcionan como espacios de descanso y encuentro comunitario, sino también como lugares sagrados donde se resguarda al Tata Cruz que acompaña y protege toda la celebración del tinku.



Como desconocedores de muchas de las costumbres y códigos de la festividad, al cruzarnos con aquellas delegaciones sentimos que en cualquier momento podían desencadenarse los enfrentamientos rituales. Sin embargo, la tía Adela nos explicó que mientras una comunidad realiza su ingreso o retorno en procesión por las calles de Macha —acompañada por la Cruz y el sonido de las jula julas— nadie puede agredirla.



Ese recorrido ceremonial representa un momento sagrado dentro de la festividad. Así como el tinku posee una profunda dimensión ritual desde la cosmovisión andina, la cruz, símbolo del cristianismo, también adquiere un carácter profundamente respetado entre las comunidades.



Lo mismo ocurre con las jula julas, instrumentos ceremoniales que únicamente se ejecutan durante el ingreso procesional y la retirada del pueblo, funcionando como anuncio de llegada y señal de despedida tras haber cumplido con el ritual.

La “pedida de cancha”



Las dos primeras vueltas transcurrieron sin mayores incidentes. Más allá del incesante baile al compás de los charangos y las jula julas, las comunidades recorrían las calles de San Pedro de Macha hasta llegar a la plaza principal y luego retornar a sus casas de fiesta, siempre avanzando al ritmo del trote.



Poco a poco el ambiente comenzaba a calentarse. Delegaciones que iban y venían, muchas de ellas respaldadas por la fuerza numérica de sus integrantes, lanzaban provocaciones y arengas como anticipando que la tercera salida ya sería para el verdadero encuentro del tinku.



Nosotros tampoco estuvimos ajenos a ese ambiente de tensión. Entre gritos, empujones y el sonido de los instrumentos, las mayoras —mujeres y hombres encargados del orden— imponían respeto utilizando látigos elaborados con cuero de res para evitar desbandes o enfrentamientos fuera de control.



La tercera salida era distinta. Ya no se trataba solamente de recorrer las calles o bailar; era el momento de “pedir cancha”, es decir, buscar el enfrentamiento ritual con otra comunidad. Para entonces ya se había celebrado la misa y tanto el Tata Cruz como las jula julas permanecían resguardados en las casas de fiesta.



Desde ese instante, el protagonismo recaía en los charangos, que marcaban el ritmo del cruz huayño, música inseparable de esta etapa del tinku.



En medio de aquella intensidad también pudimos comprender que las rivalidades no siempre responden a una lógica de “todos contra todos”. Existen comunidades que, año tras año, mantienen enfrentamientos rituales específicos con otras delegaciones.



La comunidad de San Lázaro, por ejemplo, tuvo cruces con distintos grupos que encontraba en el camino. En cambio, la comunidad de Churecala —otra de las que nos acogió durante la jornada— tenía como rival tradicional a Palca, una comunidad vecina. Entre ambas comunidades existe un acuerdo ancestral sobre cómo deben desarrollarse sus encuentros, por lo que evitaban enfrentarse con otros grupos.



Allí entendimos con mayor claridad que el tinku es mucho más que una pelea. Se trata de un ritual profundamente arraigado en la lógica comunitaria andina, donde muchas veces los conflictos, agravios o tensiones acumuladas encuentran una forma simbólica de resolución.



Sin recurrir a la justicia heredada de la colonia, entre compadres, amigos, familiares o rivales históricos, las diferencias se resolvían cuerpo a cuerpo, cerrando disputas que parecían esperar precisamente este momento ceremonial. Al finalizar los enfrentamientos, llega el momento de los apretones de manos y los abrazos, símbolos de reconciliación y de las diferencias finalmente saldadas.

Pocoata, otro escenario del encuentro ritual



La misma fuerza ritual que se vive en Macha se replica también en Pocoata, donde el 5 de mayo se convierte en el principal día de celebración después de la jornada central en la capital del tinku.



Hasta allí llegan comunidades provenientes de distintas zonas alejadas del municipio, convirtiendo al pueblo en otro importante epicentro ceremonial del norte potosino. Aunque comparte muchos elementos con Macha, Pocoata conserva dinámicas propias y una atmósfera distinta, marcada por la cercanía entre las comunidades y la participación colectiva.



Las calles del pueblo se llenan de música, procesiones, charangos y grupos de comunarios que llegan para cumplir con el ritual. La celebración mantiene la misma esencia ancestral: la reafirmación de la identidad comunitaria, la reciprocidad y el vínculo espiritual con la tierra.

El retorno y la continuidad de la tradición



Una vez cumplidos los rituales y encuentros del tinku, llega también el momento de la retirada. La fiesta continúa entonces en cada comunidad, siguiendo sus propias costumbres y ceremonias.



El Tata Cruz vuelve a ocupar el centro de la celebración: nuevamente es venerado y posteriormente depositado en la casa de la familia encargada de custodiarlo durante todo el año.



Según relata la tía Adela, el ritual para recoger al Tata Cruz de la casa del custodio es comparable a “pedir la mano de una novia”, pues implica todo un protocolo ceremonial que los pasantes deben cumplir junto a la comunidad. Bebida, comida, música y ritualidad forman parte indispensable de este proceso que, año tras año, mantiene viva la esencia del tinku.



Al finalizar la experiencia queda claro que esta tradición conserva intacta gran parte de su esencia ancestral, aunque también ha experimentado ciertos cambios con el paso del tiempo. La presencia de turistas y visitantes se ha incrementado considerablemente, en gran parte porque las nuevas generaciones se muestran más abiertas con quienes llegan a observar la festividad.



Si antes tomar fotografías o registrar imágenes podía resultar complicado o incluso riesgoso, hoy muchas comunidades permiten documentar la celebración, siempre dentro del respeto y el cuidado que exige una tradición profundamente sagrada.



Poco a poco, el turismo comienza a abrirse espacio en estas tierras donde la cultura ancestral continúa viva con toda su fuerza. Entre charangos, jula julas y cruces ceremoniales, Macha, Pocoata, Colquechaca y Ocuri siguen preservando una de las expresiones culturales más intensas y auténticas de Bolivia, donde la memoria ancestral todavía marca el pulso de la vida comunitaria en los Andes.