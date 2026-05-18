Aoshima, la isla japonesa donde tres humanos conviven con ochenta gatos en el ocaso de su historia

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Publicado el 18/05/2026 a las 15h07
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Con datos de NatGeo

La isla de Aoshima, situada en la prefectura de Ehime, es “la más famosa de las once islas de los gatos (Neko no shima) que hay en Japón”, de acuerdo a datos compartidos por National Geographic en su reciente artículo “La isla de Japón donde los gatos son los reyes”. Actualmente, la relación de habitantes en este lugar es de apenas tres residentes permanentes frente a una población de aproximadamente ochenta gatos.

Origen y auge de una comunidad pesquera

La historia de Aoshima se remonta a 1639, cuando familias de pescadores se establecieron en este territorio de apenas 0,5 kilómetros cuadrados, atraídas por la abundancia de sardinas en el mar interior de Seto. Durante tres siglos, la isla funcionó como un próspero enclave pesquero y su punto máximo de densidad poblacional se registró tras la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cuando el censo alcanzó los 900 residentes.

La introducción de los gatos no respondió a motivos estéticos o religiosos, sino a una necesidad funcional, ya que, debido a la actividad pesquera, las plagas de ratones se convirtieron en un problema crónico que afectaba tanto a las embarcaciones de madera como a las redes y las reservas de alimentos. Es así que, los pescadores introdujeron felinos para controlar la población de roedores, una medida común en las comunidades costeras de la época.

El colapso demográfico y la proliferación felina

Sin embargo, el declive de Aoshima comenzó en la década de 1960 -señala NatGeo- debido a “la crisis provocada por el colapso de la pesca y la rápida industrialización de Japón en la posguerra”. Esta situación provocó un éxodo masivo de la población joven. Entonces, para 1979, la única escuela de la isla cerró sus puertas por falta de alumnos y el censo continuó descendiendo de forma ininterrumpida: de 165 habitantes en la década de los 60 a solo una decena en 2018, hasta llegar a la cifra actual de tres residentes, todos ellos de edad avanzada.

A medida que las viviendas eran abandonadas y el control humano disminuía, la población de gatos comenzó a crecer de forma exponencial. Sin depredadores naturales y con un suministro de alimento asegurado por los pocos residentes y visitantes ocasionales, los felinos se convirtieron en los ocupantes predominantes de las zonas urbanas en ruinas.

control de la población

Las autoridades locales y organizaciones de bienestar animal implementaron en 2018 un programa de esterilización masiva. El objetivo fue estabilizar la población felina en unos 80 ejemplares para evitar un desastre sanitario y asegurar que los recursos disponibles fueran suficientes para mantener el bienestar de los animales restantes. Esta medida permitió controlar la natalidad en un entorno donde no existen servicios veterinarios permanentes.

“Un detalle que llama la atención a los visitantes es que casi todos los gatos son de color naranja, marrón y carey. Esto se debe a que la mayoría desciende del mismo grupo de animales que adoptaron los isleños en el siglo XVII, una situación de endogamia que provoca que un tercio de los ejemplares padezca enfermedades o presente deficiencias físicas”, subraya la revista especializada.

Turismo sin infraestructura

A pesar de su fama internacional, Aoshima carece de la infraestructura básica que define a un destino turístico convencional porque la isla no cuenta con hoteles, restaurantes, tiendas de conveniencia ni máquinas expendedoras. El acceso se limita a un servicio de transbordador que conecta con el puerto de Nagahama dos veces al día, sujeto siempre a las condiciones meteorológicas del mar de Seto.

Los residentes actuales, “sin ninguna intención de abandonar sus hogares”,  mantienen una postura pragmática frente al flujo de visitantes. Y, aunque el turismo aporta visibilidad, la isla no está acondicionada para recibir grandes volúmenes de personas, por lo que, la prioridad de los escasos habitantes sigue siendo la tranquilidad y la gestión de su propia subsistencia en un entorno marcado por la soledad y el deterioro de las estructuras físicas.

El futuro de Aoshima

A diferencia de otras “islas de gatos” como Tashirojima, que han intentado diversificar su economía a través del turismo temático, Aoshima se perfila como un territorio que regresará a su estado natural en el corto plazo.

La desaparición inminente de la presencia humana plantea una interrogante logística sobre el futuro de los 80 gatos que hoy dominan el paisaje. Sin residentes que aseguren el suministro de agua y alimento suplementario, la supervivencia de la colonia felina dependerá de intervenciones externas o de un complejo proceso de reubicación. De esta forma, Aoshima se mantiene hoy como un santuario animal accidental y como el testimonio silencioso de un ciclo social que llega a su fin.

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